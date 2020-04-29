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Дожди с грозами и сильный ветер: погода ближайших дней в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 апреля 2020, 16:27 |  Общество

По прогнозам синоптиков, с 30 апреля по 2 мая на территории области ожидаются дожди, причем днем они будут слабее, чем по ночам. Местами дожди пройдут с грозами, возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг, 30 апреля, ночью ожидаются невысокие температуры: от нуля до плюс 5, местами 8 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём термометры покажут  +12…+17, на западе области до +20°С. В пятницу и субботу, 1-2 мая, по области ожидаем ночью от 7 до 12 градусов выше нуля. В дневное время 1 мая воздух прогреется до 15-20, местами до 23 градусов тепла. В субботу, 2 мая, днем столбики термометров поднимутся ещё выше: до +18…+23 °С , а на юге области до +26 °С.

Ветер ожидается переменчивый: в четверг он будет дуть с юго-запада, в пятницу в течение дня его сменит северо-западный, такое направление останется и в субботу. Скорость ветра в ближайшие три дня составит  9-14 м/с, временами она будет усиливаться до 15-20 м/с, в дневное время возможны порывы до 23-28 м/с.
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Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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