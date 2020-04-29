Коронавирус в Костанайской области:
Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации
Сотрудников правоохранительных органов будут привлекать к уголовной ответственности за незаконные методы работы и провокационные действия, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
В Мажилисе одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции".
Депутаты внесли поправку, которая предусматривает уголовную ответственность за провокацию преступлений сотрудниками правоохранительного или специального госорганов", - сообщил на заседании Мажилиса депутат Василий Олейник.
Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов подтвердил, что к борцам с коррупцией предъявляются повышенные требования.
"Мы поддерживаем предложение депутатов об усилении ответственности за провокацию преступлений, не только взяточничества, а любых видов преступлений. Мы концептуально поддерживаем, до второго чтения проработаем", - уточнил Бектенов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 104
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020