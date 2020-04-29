Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации

Сотрудников правоохранительных органов будут привлекать к уголовной ответственности за незаконные методы работы и провокационные действия, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В Мажилисе одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции".

"Среди сотрудников антикоррупционной службы имеются оборотни в погонах, которые причастны к провокационным и иным действиям. Действующим законодательством ответственность за провокационные действия не установлена. Глава государства сказал: "Надо также предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия".

Депутаты внесли поправку, которая предусматривает уголовную ответственность за провокацию преступлений сотрудниками правоохранительного или специального госорганов", - сообщил на заседании Мажилиса депутат Василий Олейник.

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов подтвердил, что к борцам с коррупцией предъявляются повышенные требования.

"Мы поддерживаем предложение депутатов об усилении ответственности за провокацию преступлений, не только взяточничества, а любых видов преступлений. Мы концептуально поддерживаем, до второго чтения проработаем", - уточнил Бектенов.