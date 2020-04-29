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Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации

29 апреля 2020, 14:19 |  Государство

Сотрудников правоохранительных органов будут привлекать к уголовной ответственности за незаконные методы работы и провокационные действия, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

В Мажилисе одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции".

 "Среди сотрудников антикоррупционной службы имеются оборотни в погонах, которые причастны к провокационным и иным действиям. Действующим законодательством ответственность за провокационные действия не установлена. Глава государства сказал: "Надо также предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия".

Депутаты внесли поправку, которая предусматривает уголовную ответственность за провокацию преступлений сотрудниками правоохранительного или специального госорганов", - сообщил на заседании Мажилиса депутат Василий Олейник.

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов подтвердил, что к борцам с коррупцией предъявляются повышенные требования.

"Мы поддерживаем предложение депутатов об усилении ответственности за провокацию преступлений, не только взяточничества, а любых видов преступлений. Мы концептуально поддерживаем, до второго чтения проработаем", - уточнил Бектенов.
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Комментарии к новости
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§ Lex
Re: Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 29.04.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ввести в практику детектор лжи и работу психолога не пробовали?
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§ сайлау курманов
Re: Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.04.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водить собой бородатых и сисястых подростков участковыми и врываться когда те покупают пиво значит не будут, ну что же, посмотрим , сказал слепой
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§ Сыкымы
Re: Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1093
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 29.04.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под себя писали. Чуть что, сразу отмазка: "я взятку взял, потому что меня спровоцировали". Спровоцировали их, панимаишь... 8-) :-o :lol:

Цитата:
Действующим законодательством ответственность за провокационные действия не установлена.


А то, что взятку брать нельзя НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ - в действующем законодательстве не написано?
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§ abaika95
Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3813
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.04.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ввести в практику детектор лжи и работу психолога не пробовали?/



Да нет куды им,пока вы не написали они даже не задумывались об этом)
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§ drakon
Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19096
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.04.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
и работу психолога не пробовали?

А Психолог, для кого?
Берушего или дающего?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3813
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.04.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Психолог, для кого?/


Для души)
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§ drakon
Борцов с коррупцией будут наказывать за провокации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19096
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.04.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для души)

Для души - Мечеть и Церковь, есть... 8-) :-o
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
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Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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