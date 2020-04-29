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Деньги Нацфонда могут исчерпаться за 3-4 года - мажилисмен

29 апреля 2020, 13:56 |  Государство

С текущими ценами на нефть трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет придется увеличить, а поступления сократятся, и активы Нацфонда исчерпаются за 3-4 года, заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Республиканский бюджет на 2020 год сверстан с учетом цены в 20 долларов за баррель. С учетом роста расходов бюджета ненефтяной дефицит в 2020 году увеличится до 7,5 триллиона тенге. По оценкам, поступления Нацфонда упадут с 3,3 до одного триллиона тенге. При этом трансферт из Нацфонда в бюджет вырастет с 2,7 до 4,8 триллиона тенге", - сообщил Жамалов в запросе на имя премьер-министра.

По его словам, эти данные он взял из пояснительной записки правительства к уточненному бюджету. Депутат считает, что в ближайшие годы увеличение трансферта из Национального фонда неизбежно.

"В 2020 году сбережения Нацфонда, где накоплено 57,5 миллиарда долларов, сократятся на 3,7 триллиона тенге, или 8,5 миллиарда долларов. Сохранение низких цен на нефть, госсубсидирование деловой активности, увеличение новых налоговых льгот для бизнеса приведут к существенным потерям для бюджета. Привлечение внешних займов еще больше усугубит положение. При такой скорости изъятия активы Национального фонда могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года", - заявил депутат.

В настоящее время цена на нефть марки Brent находится на уровне 20,8 доллара за баррель.

По мнению депутата, единственный выход - серьезно ограничивать рост бюджетных расходов.

"В условиях спада экономики у правительства будет соблазн в качестве антикризисных мер увеличивать инвестиции в льготное госфинансирование бизнеса через различные программы, как это было в прошлые годы. На практике все это оборачивается поддержкой небольшой группы избранных компаний. В прошлые годы кредитовались пятизвездочные отели, элитные рестораны, автоцентры, медицинские центры, автобусные парки, таксопарки и так далее.

Сегодня, судя по всему, в рамках антикризисных мер правительства опять фигурируют эти же компании, что уже вызвало значительный негативный резонанс", - указал Жамалов.

По его словам, этот кризис будет затяжным и "заливать" деньгами экономику не получится. Необходимо срочно восстановить роль банковского кредитования в экономике через поэтапное снижение базовой ставки. 

"Пора понять, что финансирование экономики является более приоритетным, чем сдерживание инфляции. На мой взгляд, Национальный банк имеет все условия для снижения базовой ставки, чтобы запустить кредитование экономики под 3-4 процента", - убежден депутат.
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§ Сергей kst
Re: Деньги Нацфонда могут исчерпаться за 3-4 года - мажилисмен
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 29.04.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть кто-то мыслит верно.
Отели,рестораны конечно хорошо,но вот кушам мы то,что вырастил крестьянин или фермер.Овощи,пшеница,мясо и прочее.Вот кому кредиты нужно давать,под 2-3 процента,с беспроцентной отсрочкой платежа на год или два. + Льготы на топливо -50% для техники(нефтедобывающая страна)Цены задрали выше некуда,стыдоба.
Не хотят НПЗ цену снижать для сельхозпроизводителей-обязать законодательно это делать.Тоже самое для текстильной промышленности.Для фабрик и ателье по пошиву одежды,обувных фабрик.Привыкли оглядываться на доллар и барель.Как писал А.С.Пушкин:
Бранил Гомера,Феокрита,
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том
Как государство богатеет,
И чем живет,и почему НЕ нужно золота ему,
Когда ПРОСТОЙ ПРОДУКТ имеет.

Какой простой продукт имел ввиду Пушкин??

подсказка,по Адаму Смиту,простой продукт,или чистый продукт-это продукт земледелия!
и далее в стихотворенье -
"Отец понять его не мог и земли отдавал в залог...":)))

Вот и у нас,все продают и отдают.Зачем что-то делать,строить заводы фабрики,развивать науку и промышленность,зачем нам грамотные люди.Проще добывать и продавать,а еду купим у китайцев.
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§ Сабыр
Re: Деньги Нацфонда могут исчерпаться за 3-4 года - мажилисмен
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.04.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это экспо за 3 млрд $ Не лучше было построить современный нпз и залить дешевым бензином всё снг? Не?
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Мажилисмен Аманжан Жамалов в запросе премьер-министру РК сделал прогноз о том, что активы Нацфонда при такой скорости изъятия и низких ценах на нефть могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года. Не пора ли прекратить трату этих денег?
Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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