Деньги Нацфонда могут исчерпаться за 3-4 года - мажилисмен

С текущими ценами на нефть трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет придется увеличить, а поступления сократятся, и активы Нацфонда исчерпаются за 3-4 года, заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Республиканский бюджет на 2020 год сверстан с учетом цены в 20 долларов за баррель. С учетом роста расходов бюджета ненефтяной дефицит в 2020 году увеличится до 7,5 триллиона тенге. По оценкам, поступления Нацфонда упадут с 3,3 до одного триллиона тенге. При этом трансферт из Нацфонда в бюджет вырастет с 2,7 до 4,8 триллиона тенге", - сообщил Жамалов в запросе на имя премьер-министра.

По его словам, эти данные он взял из пояснительной записки правительства к уточненному бюджету. Депутат считает, что в ближайшие годы увеличение трансферта из Национального фонда неизбежно.

"В 2020 году сбережения Нацфонда, где накоплено 57,5 миллиарда долларов, сократятся на 3,7 триллиона тенге, или 8,5 миллиарда долларов. Сохранение низких цен на нефть, госсубсидирование деловой активности, увеличение новых налоговых льгот для бизнеса приведут к существенным потерям для бюджета. Привлечение внешних займов еще больше усугубит положение. При такой скорости изъятия активы Национального фонда могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года", - заявил депутат.

В настоящее время цена на нефть марки Brent находится на уровне 20,8 доллара за баррель.

По мнению депутата, единственный выход - серьезно ограничивать рост бюджетных расходов.

"В условиях спада экономики у правительства будет соблазн в качестве антикризисных мер увеличивать инвестиции в льготное госфинансирование бизнеса через различные программы, как это было в прошлые годы. На практике все это оборачивается поддержкой небольшой группы избранных компаний. В прошлые годы кредитовались пятизвездочные отели, элитные рестораны, автоцентры, медицинские центры, автобусные парки, таксопарки и так далее.

Сегодня, судя по всему, в рамках антикризисных мер правительства опять фигурируют эти же компании, что уже вызвало значительный негативный резонанс", - указал Жамалов.

По его словам, этот кризис будет затяжным и "заливать" деньгами экономику не получится. Необходимо срочно восстановить роль банковского кредитования в экономике через поэтапное снижение базовой ставки.

"Пора понять, что финансирование экономики является более приоритетным, чем сдерживание инфляции. На мой взгляд, Национальный банк имеет все условия для снижения базовой ставки, чтобы запустить кредитование экономики под 3-4 процента", - убежден депутат.