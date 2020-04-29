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Казахстанцы пожаловались на недостачу денег на пенсионных счетах

29 апреля 2020, 12:51 |  Государство

Казахстанцы вновь пожаловались на то, что из их пенсионных вкладов исчезли деньги. Ситуацию прокомментировали в АО "ЕНПФ", передает корреспондент Tengrinews.kz.

О "недостаче" пенсионных накоплений написала пользователь Facebook Мадина Кудинова в общедоступной группе "Дежурный по городу". Женщина уверяет, что на ее пенсионном счету не хватает большой суммы.

"Читала, что многие недосчитались денег на пенсионных вкладах. Честно - думала, что странно. Проверила, я в шоке. Было 6 571 948 на 1 января 2020 года, а сегодня 3 856 346. Ау, где мои деньги? 1414 говорят, что это не к ним. Когда хочешь уточнить, трубку бросают. Я не давала своего согласия. Верните мне все деньги", - заявила она.

В АО "ЕНПФ" объяснили это тем, что вкладчики смотрят выписки в разных форматах.

"Обращаем Ваше внимание, что на портале egov.kz можно получить два формата выписок с ИПС: справку о пенсионных отчислениях, где отражаются сведения о перечислении пенсионных взносов без учета инвестиционного дохода, и информацию о состоянии пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода. Именно поэтому некоторые вкладчики и получатели, сопоставляя эти два вида выписок, видят разницу на своих пенсионных счетах", - сообщили в пресс-службе АО "ЕНПФ".

Также добавили, что, получая выписку с пенсионного счета на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ, вкладчики и получатели видят полную информацию о состоянии пенсионных накоплений: поступающих взносах и инвестиционном доходе.

"Ваши пенсионные накопления являются вашей собственностью. Государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов в размере фактически внесенных средств с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пенсионном фонде также разъяснили, как ведется работа с инвестициями. В ЕНПФ сообщили, что инвестиционный доход начисляется на счет вкладчика ежедневно, а значит, общая сумма пенсионных накоплений меняется с этой же периодичностью.

"Поэтому при отрицательном инвестдоходе сумма пенсионных накоплений будет уменьшаться, при положительном – увеличиваться. Важно понимать, что доходность инвестирования нужно смотреть за большой промежуток времени, например за год, а не за несколько дней", - сообщили в фонде. 

Сообщается, что результаты инвестиционной деятельности с начала года показывают положительную тенденцию: на счета вкладчиков было начислено более 661,7 миллиарда тенге инвестиционного дохода. А это больше 6 процентов с начала года и почти 12 процентов за последние 12 месяцев.
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Комментарии к новости
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§ Lex
Re: Казахстанцы пожаловались на недостачу денег на пенсионных...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 29.04.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
попахивает смрадом от этих объяснений, чую где-то там, наверху, стоит толстый дядя с пилой большой и серьезной, а внизу его пособники на блюдечке суют какаху грязную под видом феле с красной икрой.
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§ Сабыр
Re: Казахстанцы пожаловались на недостачу денег на пенсионных...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.04.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю даже 40 летние сейчас не мечтают увидеть свои накопления. По любому их не будет. Не мы такие-страна такая ;-)
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§ Сыкымы
Re: Казахстанцы пожаловались на недостачу денег на пенсионных...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1093
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 29.04.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
попахивает смрадом от этих объяснений

Попахивает очередным фейком и подстрекательством...

Цитата:
1414 говорят, что это не к ним. Когда хочешь уточнить, трубку бросают.

Ну правильно говорят. У ЕНПФ номер колл-центра - 1418.
На фото в указанной группе - одни циферки. Дат, видов проведённых операций - ничего нет.
Посмотрел ещё раз свои накопления. Инвестдоход за 4 месяца этого года почти такой же, как за весь 2019-й. До конца года, конечно же, далеко. Но ничего никуда не пропало.
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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