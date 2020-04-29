Казахстанцы пожаловались на недостачу денег на пенсионных счетах

Казахстанцы вновь пожаловались на то, что из их пенсионных вкладов исчезли деньги. Ситуацию прокомментировали в АО "ЕНПФ", передает корреспондент Tengrinews.kz.

О "недостаче" пенсионных накоплений написала пользователь Facebook Мадина Кудинова в общедоступной группе "Дежурный по городу". Женщина уверяет, что на ее пенсионном счету не хватает большой суммы.

"Читала, что многие недосчитались денег на пенсионных вкладах. Честно - думала, что странно. Проверила, я в шоке. Было 6 571 948 на 1 января 2020 года, а сегодня 3 856 346. Ау, где мои деньги? 1414 говорят, что это не к ним. Когда хочешь уточнить, трубку бросают. Я не давала своего согласия. Верните мне все деньги", - заявила она.

В АО "ЕНПФ" объяснили это тем, что вкладчики смотрят выписки в разных форматах.

"Обращаем Ваше внимание, что на портале egov.kz можно получить два формата выписок с ИПС: справку о пенсионных отчислениях, где отражаются сведения о перечислении пенсионных взносов без учета инвестиционного дохода, и информацию о состоянии пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода. Именно поэтому некоторые вкладчики и получатели, сопоставляя эти два вида выписок, видят разницу на своих пенсионных счетах", - сообщили в пресс-службе АО "ЕНПФ".

Также добавили, что, получая выписку с пенсионного счета на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ, вкладчики и получатели видят полную информацию о состоянии пенсионных накоплений: поступающих взносах и инвестиционном доходе.

"Ваши пенсионные накопления являются вашей собственностью. Государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов в размере фактически внесенных средств с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пенсионном фонде также разъяснили, как ведется работа с инвестициями. В ЕНПФ сообщили, что инвестиционный доход начисляется на счет вкладчика ежедневно, а значит, общая сумма пенсионных накоплений меняется с этой же периодичностью.

"Поэтому при отрицательном инвестдоходе сумма пенсионных накоплений будет уменьшаться, при положительном – увеличиваться. Важно понимать, что доходность инвестирования нужно смотреть за большой промежуток времени, например за год, а не за несколько дней", - сообщили в фонде.

Сообщается, что результаты инвестиционной деятельности с начала года показывают положительную тенденцию: на счета вкладчиков было начислено более 661,7 миллиарда тенге инвестиционного дохода. А это больше 6 процентов с начала года и почти 12 процентов за последние 12 месяцев.