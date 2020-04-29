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Два новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области

29 апреля 2020, 10:52 |  Коронавирус

29 апреля выявлены два положительных теста на коронавирус, сообщает областной оперативный штаб. Один инфицированный определен в Костанае, второй - в Житикаре.

Фото Ксении РЕБИК

- В Костанае госпитализирован мужчина 1968 года рождения, гражданин Беларуси, - говорится в пресс-релизе штаба. - Он - водитель международных грузоперевозок, следовал по маршруту Польша-Казахстан в город Костанай. На автопереходе «Кайрак» был обследован методом бесконтактной термометрии, температура была в норме. По прибытию к пункту разгрузки, мужчина почувствовал слабость, ухудшение состояния и вызвал скорую помощь. Был госпитализирован в провизорный госпиталь г. Тобыл. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.Контактов с населением при передвижении по территории области, а также при разгрузке не имел.

В Житикаре положительный результат теста на коронавирус получен у мужчины 1978 года рождения из числа  контактных с ранее заболевшими. Из провизорного госпиталя он переведен в инфекционное отделение Житикаринской больницы.

В обоих случаях проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. 

По данным на  утро 29 апреля в области подтверждено 45 случаев заболевания COVID-19.
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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