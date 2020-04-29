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Онлайн-чемпионат по молниеносным шахматам провели в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

29 апреля 2020, 10:34 |  Спорт

Виртуальный чемпионат Костанайской области по молниеносным шахматам прошел на платформе chess.com 23 апреля. В нем приняли участие 60 игроков. Могло быть больше, но в будний день (даже в условиях карантина) не все смогли найти время на игру.

Конкуренцию костанайцам составили шахматисты из Аулиекольского, Карабалыкского, Наурзумского, Денисовского, Сарыкольского, Житикаринского и Федоровского районов.

Судья следил, чтобы игроки не пользовались читами или помощью компьютера /Фото Азата КАСАЕВА

В чемпионате участвовали как профессионалы, так и юные шахматисты. Самому молодому участнику - Султану Уразалину - всего 7 лет.

- Мы выбрали платформу chess.com, потому что на других нет доступа к швейцарской системе шахмат, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Азат КАСАЕВ. - Самое важное в организации такого турнира - уследить, чтобы человек не пользовался читами или помощью компьютера. Впрочем, вычислить нарушителя несложно: при использовании читов точность и правильность ходов достигает 90%, что обычному человеку не подвластно.

На партию дается всего 3 минуты, на каждый ход - всего 2 секунды. Чтобы стать чемпионом, необходимо показать лучший результат по итогам 11 партий.

- Онлайн-турнир отличается от традиционного чемпионата в первую очередь атмосферой, - отмечает Касаев. - Когда все в одном помещении играют, потому что специально пришли на чемпионат, мы сосредоточены исключительно на шахматах. Дома тебя могут отвлечь родственники, домашние животные. Есть и технические трудности, когда возникают проблемы с Интернетом, особенно в районах. Как и любая программа, онлайн-шахматы могут тоже глючить.

Первое место на онлайн-турнире занял 16-летний костанаец Чингизхан САРЖАНОВ. В шахматах он с 11 лет, а онлайн играть начал за два года до того, как это стало мейнстримом.

- Это не первый онлайн-турнир, в котором я участвую, поэтому не скажу, что было слишком сложно, - рассказал Чингизхан «НГ». - Я много тренируюсь. До 4 часов дня успеваю разобраться со школьными заданиями, а после могу спокойно сидеть на chess.com и других платформах. В молниеносных шахматах нельзя опираться на какую-то тактику или стратегию. Здесь время - решающий фактор.

На втором месте - Константин Русанов, бронза у Жанали Избасара. Среди девушек лучший результат показала Айя Даушева. Все призеры - из Костаная.

Забрать свои грамоты победители смогут только после отмены в стране режима чрезвычайного положения.
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