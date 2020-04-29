"Мохито" с очень неприятным привкусом

Говорят, чтобы понять, насколько чистоплотна хозяйка дома, надо заглянуть под диван. Оставим это утверждение кумушкам, озабоченным чужим бытом, но иногда действительно стоит взглянуть на некоторые с виду вполне благополучные места с другого ракурса.

Решила я вспомнить свой старый маршрут, по которому бегала, пока не застроили непонятными строениями берег Тобола в районе КЖБИ. Когда устраивали набережную вдоль улицы Гашека, сделали не только всё для того, чтобы люди могли заниматься физической культурой и просто прогуливаться, дыша чистым воздухом. Воткнули на набережную и зону для развлечений иного рода: домишки, которые в народе не скажу как называются (больно уж слово неприличное), и зоны для пикничков возле этих самых домишек. Ну, у каждого свои представления о полезном отдыхе, для кого-то мангальный дым куда вожделеннее свежего бриза. Со стороны улицы Гашека выглядит это всё, хоть и совсем не стильно, но вполне аккуратно. А вот вчера мне захотелось пройти к берегу реки за этой зоной, которая называется «Мохито», и поневоле пришлось обогнуть территорию.

За «Мохито» обнаружилась совсем другая действительность. На одном участке, прямо от забора, начинается большой кусок выжженной травы (видимо, кто-то бросил окурок за забор), рядом с забором два огромных куска… непонятной субстанции белого цвета, похожей на оплавленный пенопласт. И кучи, кучи, кучи мусора. Битые бутылки стеклянные и смятые бутылки пластиковые, пакеты, упаковки от различных продуктов, чего только нет и всего не перечислишь. И можно было бы всё спихнуть на посетителей, которые это всё за забор бросили, да не получится. Среди прочей дряни лежат прямо за забором большие кучи мусора строительного. Нелепо предполагать, что клиенты «Мохито» куски строительных блоков в карманах курток принесли.

Может, всё-таки при планировании набережной зря предусмотрели эту зону? Может, можно было без мангалов обойтись? Когда там располагался мотодром, было намного чище. А сейчас это место напоминает женщину, которая ярко красит губы помадой, а, пардон, попу вытирать забывает. Тем, кому такое сравнение покажется грубым, советую прогуляться за «Мохито» и получить личные впечатления.