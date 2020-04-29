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"Мохито" с очень неприятным привкусом

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 апреля 2020, 09:49 |  Общество

Говорят, чтобы понять, насколько чистоплотна  хозяйка дома, надо заглянуть под диван. Оставим это утверждение кумушкам, озабоченным чужим бытом, но иногда действительно стоит взглянуть на некоторые с виду вполне благополучные места с другого ракурса.

Решила я вспомнить свой старый маршрут, по которому бегала, пока не застроили непонятными строениями берег Тобола в районе КЖБИ. Когда устраивали набережную вдоль улицы Гашека, сделали не только всё для того, чтобы люди могли заниматься физической культурой и просто прогуливаться, дыша чистым воздухом. Воткнули на набережную и зону для развлечений иного рода: домишки, которые в народе не скажу как называются (больно уж слово неприличное), и зоны для пикничков возле этих самых домишек. Ну, у каждого свои представления о полезном отдыхе, для кого-то  мангальный дым куда вожделеннее свежего бриза. Со стороны улицы Гашека выглядит это всё, хоть и совсем не стильно, но вполне аккуратно. А вот вчера мне захотелось пройти к берегу реки за этой зоной, которая называется «Мохито», и поневоле пришлось обогнуть территорию.

За «Мохито» обнаружилась совсем другая действительность. На одном участке, прямо от забора, начинается большой кусок выжженной травы (видимо, кто-то бросил окурок за забор), рядом с забором два огромных куска… непонятной субстанции белого цвета, похожей на оплавленный пенопласт. И кучи, кучи, кучи мусора. Битые бутылки стеклянные и смятые бутылки пластиковые, пакеты, упаковки от различных продуктов, чего только нет и всего не перечислишь. И можно было бы всё спихнуть на посетителей, которые это всё за забор бросили, да не получится. Среди прочей дряни лежат прямо за забором большие кучи мусора строительного. Нелепо предполагать, что клиенты «Мохито» куски строительных блоков в карманах курток принесли.

Может, всё-таки при планировании набережной зря предусмотрели эту зону? Может, можно было без мангалов обойтись? Когда там располагался мотодром, было намного чище. А сейчас это место напоминает женщину, которая ярко красит губы помадой, а, пардон, попу вытирать забывает.  Тем, кому такое сравнение покажется грубым, советую прогуляться за «Мохито» и получить личные впечатления.
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: "Мохито" с очень неприятным привкусом
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1142
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.04.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Тот самый
Re: "Мохито" с очень неприятным привкусом
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 661
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.04.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как по мне, стоило набережную как-то связать с парком Юннаты и его причесать. А не давать строить эти непонятные мохиты. Тогда бы в дальнейшем можно было продолжить набережную в сторону центра.

У них и не только "под диваном". В позапрошлом году в июле было жарко и решили съездить на их пляж. Почему-то подумали, если берут деньги за вход, то будет как минимум лучше городского пляжа :-) Наивные. Грязные засаленные шезлонги, 1 кабинка для переодевания возле которой какого только мусора не валялось, вплоть до предметов женской гигиены. Если и купаться там, то нужно постоянно плавать в районе буйков, потому что ближе вода очень грязная (непроточный пруд) и сильный запах алкоголя от других отдыхающих. "Понравилась" забота о детях: возле берега натянули какую-то сетку и самые отважные там как лягушата плескались по колено в грязной воде. Куда смотрит санэпидемстанция?
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§ denfostr
Re: "Мохито" с очень неприятным привкусом
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 29.04.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было же судебные разбирательства с хозяином сего заведения по поводу законности использования по назначению береговой линии... Но тогда "большое " акиматовское дело все затмило..
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§ yudjin
"Мохито" с очень неприятным привкусом
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6563
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.04.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А не давать строить эти непонятные мохиты.

Ну дык там же известно кто хозяева всё побережье оккупировали... Ни тебя, ни меня и близко бы не подпустили... а этим приближенным на всё плевать.
Помню про "горнолыжный курорт" писали... который превратился в "говн...лыжный" когда из их септика зловонные ручьи устремились в водоём.
Теперь эти засирают....
Потребля...во, что еще можно сказать.
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* Елена Пикельная
Re: "Мохито" с очень неприятным привкусом
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 379
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 29.04.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Как по мне, стоило набережную как-то связать с парком Юннаты и его причесать.

А как по мне, то этого категорически делать нельзя. Как они "причёсывают", знаем. Вырубят все деревья (как с рощей лоха поступили), уничтожат грачиную колонию, загадят все брусчаткой, которая будет проваливаться местами. Пусть хоть какой-то уголок с большими деревьями останется. И так уже дышать нечем, кроме автомобильных выхлопов и мангальных дымов.
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Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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