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У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»

Ольга КОЛОКОЛОВА

9 мая 2020, 05:46 |  Общество

День Победы с каждым годом все больше и больше становится не праздником тех, кто когда-то победил в той большой войне, а днем, когда мы отдаем дань благодарности и признательности тем, кого мы помнили, знали и любили, кого воспринимали как героев. Подумайте только: кому в победном 1945 году было всего 20, сегодня уже 95. И их живых - единицы на всем пространстве бывшей великой страны. Уже и те, кто войну встретил детьми, уходят. Наверное, это естественно и неизбежно, но все же очень горько. И не за горами тот день, когда 9 мая ни один орден, ни одна медаль не звякнут на парадном кителе у монумента Победы.

По официальным данным, на 1 марта в Костанайской области живы были 95 ветеранов Великой Отечественной войны. 1 090 их оставалось в живых на эту дату во всем огромном Казахстане. С нами сегодня единицы из числа тех, кто защищал Родину в 1941-1945 годах.

Из осознания, что память о Великой Победе не должна уйти вместе с живыми свидетелями истории, родилась в свое время идея «Бессмертного полка». Не у чиновников родилась, у обычных людей. Об этом рассказывал в одном из прошлых номеров автор идеи россиянин Геннадий Иванов. Портреты тех, кто воевал, победил и не может уже выйти сам на парад 9 мая, несли их дети, внуки и правнуки. И в не самых стройных рядах гражданских лиц всегда было что-то особенно трогательное и особенно жизнеутверждающее.

И надо же такому случиться, что юбилейный, 75-й, День Победы пришелся на время тотального карантина, парады и шествия стали неуместны. Но праздник со слезами на глазах завоеван такой большой кровью, что ему не должны, не имеют права помешать ни осточертевшая пандемия, ни самые строгие запреты.

Таким запомнился костанайский «Бессмертный полк» в 2017 году. И он обязательно вернется на наши улицы в 2021-м / Фото из архива «НГ»

Считаем очень символичным, что сама идея провести «Бессмертный полк» в газетном формате родилась не у профессионального журналиста, а была предложена читателем и гражданским активистом.

- Пятый год я собираюсь пройти в шествии «Бессмертного полка», - рассказывает Евгений ПОЛУЯНОВ. - В этом году хотя бы вот так, символически. Начиная с 2016 года не пропускаю, а последние 2 года со мной в строю и старшая дочь. Верю, что в этот день портреты в наших руках становятся одухотворенными и наши предки шагают в одной  колонне, глядят на мирную жизнь, за которую они боролись, и радуются празднику Великой Победы. 

Наша акция - лишь капля в море народного желания почтить память солдат Великой Отечественной. С самого первого дня, когда мы 18 марта объявили, что проведем «Бессмертный полк» если не по главным улицам Костаная, то уж на страницах «Нашей Газеты» точно, еще не подозревали, как много семей помнят, любят и чтут своих героев.

Мы остановили прием заявок в конце апреля, потому что бумажная  версия «НГ» была полна под завязку - 16 дополнительных полос, целая тетрадка. Больше не могли увеличивать объем страниц. Там 240 ветеранов войны, память о которых свято берегут и передают из поколения в поколение. Те, кто успел прислать и чьи фото хотя бы минимально отвечали требованиям печатных машин.

Но желающих было больше. Они звонили, писали, ругались и даже плакали. И мы продлили прием писем до 5 мая, пообещав, что постараемся тех, кто не успел, включить в «Бессмертный полк» на сайте «НГ». И тут их более четырехсот. Это не полк, но вполне достойный батальон из наших земляков.

Та газета попала к читателям 7 мая, а виртуальный «Бессмертный полк» в расширенном составе вы найдете на сайте ng.kz, а также в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках, сегодня, именно в День Победы.

И знаете, это самый подходящий день, чтобы достать с полки старый семейный фотоальбом, вспомнить самим и рассказать младшим членам семьи, чем прославились их предки и какими людьми они были. Очень важно, чтобы семейная история в дальнейшем наложилась на историю, которую ребенок будет учить в школе. Потому что, как показывает время, официальная версия событий очень часто меняется. А вот семейные легенды - никогда. И, наверное, не страшно, что какое-то время история их невернувшегося или вернувшегося с войны прадеда будет находиться в детской голове где-то между подвигом Человека-паука и приключениями Шрека. Главное, чтобы она там была. Потому что со временем сказки забываются, а убеждения остаются. И это важно.

С праздником Победы всех нас! И в первую очередь тех, кто платил за нее кровью, потом - жизнью! Ветеранам - долгой жизни. Остальным - долгой памяти.
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