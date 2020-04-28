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"Расценивать как учения" - У пациента Костанайской городской больницы диагноз COVID-19 не подтвердился

28 апреля 2020, 16:02 |  Коронавирус

В связи с тем, что повторный анализ по методу ПЦР у пациента проктологического отделения оказался отрицательным, городская больница в ближайшие дни будет готова принять больных.

Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Как уже сообщалось, 23 апреля в проктологическом отделении Костанайской городской больницы был выявлен пациент с положительным анализом на Сovid-19. В связи с чем лечебное учреждение было закрыто на карантин, поток экстренных больных направили в областную больницу. 

- Осуществлен забор анализов на КВИ у пациентов отделения и сотрудников больницы. Все анализы - отрицательные, - сообщается в пресс-релизе ведомства. - При повторном анализе у пациента КВИ не подтвердилась. Сам метод предполагает  возможность ошибки (2-3 процента). Именно поэтому проводятся повторные анализы. С учётом проведённой противоэпидемиологической  работы и обследования условно контактных лиц предлагаем произошедшее расценивать как масштабные эпидемиологические учения. В данный момент в городской больнице проводится полная санитарная обработка. В ближайшие дни больница  будет готова принять больных
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Комментарии к новости
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§ Змея Подколодная
Re: "Расценивать как учения" - У пациента Костанайской...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.04.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Расценивать как учения" - У пациента Костанайской городской больницы диагноз COVID-19 не подтвердился

Уже даже не смешно. Учились значит. Пока поток больных принимала областная больница. Главное вовремя.
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§ Обликоморале
"Расценивать как учения" - У пациента Костанайской городской больницы диагноз COVID-19 не подтвердился
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7080
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.04.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реально говоря по данной ситуэйщен..нет слов, одни пи-пи-пи..
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§ Сыкымы
Re: "Расценивать как учения" - У пациента Костанайской...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.04.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как известно, метод ПЦР предполагает ошибки и в ту, и в другую сторону. Ну а если первый тест был правильный, а второй - ошибочный? Такой вариант не рассматривается?
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§ Butch
"Расценивать как учения" - У пациента Костанайской городской больницы диагноз COVID-19 не подтвердился
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.04.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну а если первый тест был правильный, а второй - ошибочный?

Ой! Да всем пофигу уже.
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§ Сыкымы
"Расценивать как учения" - У пациента Костанайской городской больницы диагноз COVID-19 не подтвердился
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.04.20 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да всем пофигу уже.

Да-да, в супермаркете не протолкнуться уже, за булкой хлеба семьями ходят по 3-4 человека.
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"Нужные деньги"
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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