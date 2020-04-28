"Расценивать как учения" - У пациента Костанайской городской больницы диагноз COVID-19 не подтвердился

В связи с тем, что повторный анализ по методу ПЦР у пациента проктологического отделения оказался отрицательным, городская больница в ближайшие дни будет готова принять больных.

Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Как уже сообщалось, 23 апреля в проктологическом отделении Костанайской городской больницы был выявлен пациент с положительным анализом на Сovid-19. В связи с чем лечебное учреждение было закрыто на карантин, поток экстренных больных направили в областную больницу.

- Осуществлен забор анализов на КВИ у пациентов отделения и сотрудников больницы. Все анализы - отрицательные, - сообщается в пресс-релизе ведомства. - При повторном анализе у пациента КВИ не подтвердилась. Сам метод предполагает возможность ошибки (2-3 процента). Именно поэтому проводятся повторные анализы. С учётом проведённой противоэпидемиологической работы и обследования условно контактных лиц предлагаем произошедшее расценивать как масштабные эпидемиологические учения. В данный момент в городской больнице проводится полная санитарная обработка. В ближайшие дни больница будет готова принять больных