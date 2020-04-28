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Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в новом постановлении главного санврача Костанайской области

28 апреля 2020, 12:28 |  Государство

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО сегодня, 28 апреля, внес изменения и дополнения в свое постановление № 11 от 15 апреля 2020 года. Что изменится в условиях карантина - главное.

Фото из архива "НГ"

Выход жителям из мест проживания с 06:00 до 22:00 теперь разрешается также в случаях прогулки на дворовой площадке и посещения дачных участков. Как отмечается в постановлении, все это можно делать согласно правилам, выработанным региональными оперативными штабами (РОШ).

Кроме того, разрешены работа химчисток, ломбардов, автомоек, магазинов по продаже товаров для дачного сезона, организаций финансового и страхового сектора, нотариата, мастерских по ремонту бытовой техники.

Установлен новый режим работы объектов розничной торговли пищевой продукцией - с 08:00 до 21:00 (ранее было с 10:00 до 20:00), также до 21:00 объекты общественного питания могут доставлять еду клиентам (ранее было до 20:00).
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2457
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.04.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сам НЕЧИТАЙЛО читает свои поставления ?? Там весь мозг сломать можно.
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* Тот самый
Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в новом постановлении главного санврача Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 659
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.04.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, разрешены работа химчисток, ломбардов, автомоек, магазинов по продаже товаров для дачного сезона, организаций финансового и страхового сектора, нотариата, мастерских по ремонту бытовой техники.


А как в них идти/ехать, если формально разрешён выход только в аптеку, магазин, на работу и на дачу? Странно.

И ломбарды - самая необходимая вещь сейчас? Лучше бы разрешили ездить в любые продовольственные магазины, в тех, что рядом, часто даже хлеба и яиц нет. И приходится ходить в 2, а то и 3 магазина - соответственно и вероятность подхватить вирус повышается в разы.

[Исправлено: Тот самый, 28.04.2020 - 13:03]
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§ arman_kst
Re: Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.04.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 11 мая полеты из Алматы открыть
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* vofkakst
Re: Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в...
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 28.04.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сам НЕЧИТАЙЛО читает свои поставления ?

Ответ кроется в фамилии...
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* Горожанин_kst
Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в новом постановлении главного санврача Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Согласен, почему бы не запустить парикмахерские? Многие успели обрасти за это время.
А стоматологии? Зубы ни у кого не болят?!
Сезон сменился, надо бы об одежде и обуви по сезону подумать...
Много, много чего не хватает.
В принципе, пора всё запускать, где смогут наладить дистанцирование и санобработку
Назначайте комиссии, как это сделано в Алматы и Нур-Султане, и проверяйте бизнесы, которые заявляют о готовности работать в условиях карантина.
Те кто не может...придётся ждать, надеюсь недолго.

[Исправлено: Горожанин_kst, 28.04.2020 - 13:31]
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§ Muad Dib
Re: Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в...
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 28.04.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот всё читаю ворчливые комменты... А ведь:
Цитата:
Коронавирус в Москве: 45300 случаев (+2871 за сутки)

Цитата:
Коронавирус в Костанайской области: 43 случая (+0 за сутки)


Хоть кто-то радуется сему факту?
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§ abaika95
Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в новом постановлении главного санврача Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3811
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.04.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Согласен, почему бы не запустить парикмахерские? Многие успели обрасти за это время.А стоматологии? Зубы ни у кого не болят?!/



А ещё бары,че такого и так все дома бухают) кафе-рестораны и так все уже в общих автобусах на дачи будут ездить,близко друг к дружке) да и вообще карантин только для тех кто болеет,для тех кто не болеет зачем он нужен?)

[Исправлено: abaika95, 28.04.2020 - 14:06]
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* Горожанин_kst
Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в новом постановлении главного санврача Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не гони велосипед
Ты вчитывайся :lol: там же чёрным по белому- деятельность разрешить решением комиссии, при соблюдении требовпний дистанцирования и санобработке регулярной.
Я тебе вангую, так оно и будет с 11 мая, и никак иначе. А ты до ноября собрался на якоре сидеть? Вирус с нами надолго.
Да, и про питейные заведения и развлекуху речи не было. Не моя тема, знаешь ли.

[Исправлено: Горожанин_kst, 28.04.2020 - 14:19]
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§ Nikola_Esil
Re: Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 28.04.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основной вопрос не раскрыли "Можно ли пользоваться транспортом не зарегистрированным в системе "Сергек"?" Иначе каким образом можно попасть на работу (т.к. сотрудники вышедших из сумрака компаний не подавались в общую базу) или посетить открытые фин организации, торговые дома и пр.?
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* Горожанин_kst
Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в новом постановлении главного санврача Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:

Таксомоторы становятся золотым дном
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* Тот самый
Re: Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 659
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.04.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Таксомоторы становятся золотым дном


Вообще могли бы с клиентов такси также просить справки с работы/инвалидности и пр, т.е. уравнять с владельцами личного транспорта. Почему на машине нельзя, а на такси можно ехать? Тем более это опаснее.
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§ сайлау курманов
Re: Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3710
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.04.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ главный санврач играет свою роль на бис! Верим, верим ему, однако как бы эти потуги не обернулись какой-нибудь вселенской аферой, много всего пишут, но доступным колхозными фразами никто не объяснил
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§ сайлау курманов
Re: Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3710
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.04.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ главный санврач играет свою роль на бис! Верим, верим ему, однако как бы эти потуги не обернулись какой-нибудь вселенской аферой, много всего пишут, но доступным колхозными фразами никто не объяснил
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* Горожанин_kst
Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в новом постановлении главного санврача Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Да, вроде, и у пассажира справка обязательна. При отсутствии справки пассажира обязаны высадить, составить протокол. Так поясняли в первые дни введения карантина.Концепция поменялась?
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* Горожанин_kst
Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в новом постановлении главного санврача Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто справку с работы, в тех предприятиях что вот только приступают к работе, могут и без Сергека выдать, без особого разрешения акимата, но и без транспорта, соответственно. Насколько это удобно приступаюшим к работе? Как знать, нокак-то так
Аве, таксомоторы! :-) Или велосипеды
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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