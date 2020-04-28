Доставка еды и магазины для дачников. О чем говорится в новом постановлении главного санврача Костанайской области

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО сегодня, 28 апреля, внес изменения и дополнения в свое постановление № 11 от 15 апреля 2020 года. Что изменится в условиях карантина - главное.

Фото из архива "НГ"

Выход жителям из мест проживания с 06:00 до 22:00 теперь разрешается также в случаях прогулки на дворовой площадке и посещения дачных участков. Как отмечается в постановлении, все это можно делать согласно правилам, выработанным региональными оперативными штабами (РОШ).

Кроме того, разрешены работа химчисток, ломбардов, автомоек, магазинов по продаже товаров для дачного сезона, организаций финансового и страхового сектора, нотариата, мастерских по ремонту бытовой техники.

Установлен новый режим работы объектов розничной торговли пищевой продукцией - с 08:00 до 21:00 (ранее было с 10:00 до 20:00), также до 21:00 объекты общественного питания могут доставлять еду клиентам (ранее было до 20:00).