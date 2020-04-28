Детям разрешили играть на дворовых площадках в Костанае

При этом детские площадки во дворах областного центра должны регулярно обрабатываться дезинфекторами. Так решили сегодня, 28 апреля, на заседании городского оперативного штаба.

- Разрешить посещение дворовых площадок, расположенных в жилых массивах, ежедневно с 09:00 до 20:00 часов, - говорится в решении штаба. - При этом детские площадки на постоянной основе будут обрабатываться силами военнослужащих, призванных с 27 апреля по 15 мая 2020 года.

Обеспечить военных дезинфицирующими средствами и установить контроль за их расходованием поручено отделу по профилактике терроризма, мобилизационной подготовке, ЧС и гражданской защиты.