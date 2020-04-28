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Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

28 апреля 2020, 11:35 |  Общество

Членам дачных товариществ разрешат с 28 апреля только на личном транспорте ежедневно посещать дачные участки. Такое решение приняли сегодня, 28 апреля, на совещании в акимате Костаная.

Фото из архива "НГ"

- В соответствии с решением государственной комиссии по обеспечению режима ЧП от 27 апреля 2020 года поручено обеспечить доступ населения к дворовым площадкам и дачным участкам, - заявил заместитель акима Костаная Андрей ФИНК. - Акимату Костаная предусмотреть средства на организацию дачного автобусного сообщения с 1 по 11 мая. Отделу ЖКХ акимата Костаная обеспечить на этот период функционирование 12 автобусов на 12 маршрутах.

 

Финк также отметил, что заехать и покинуть дачи можно только в период с 6 до 8.30 и с 18 до 20 часов, независимо от того, едет дачник на своем автомобиле или на автобусе. При себе необходимо обязательно иметь членскую книжку и удостоверение личности. В остальное время доступ на дачи будет ограничен.

С 1 по 11 мая автобусы будут возить на дачи бесплатно "за счет средств, выделенных городу на режим ЧП".

- Отделу ЖКХ нужно подготовиться, что некоторые маршруты могут быть перегружены, - добавил аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ, - Эти 12 автобусов только для первого дня, мы оценим ситуацию и будем увеличивать количество автобусов. Местной полицейской службе нужно уделять внимание обязательному наличию членской книжки, удостоверение личности кто-то может забыть, но у него могут быть водительские права или другой документ, подтверждающий личность. Председатели дачных обществ предлагали выдавать пропуска, но, как правило, такие пропуска размножатся и будут гулять по городу. Мы от этой идеи отказались.

Кайрат Ахметов поручил полиции не допустить пробок на дачных маршрутах, при этом усилив контроль на территории дачных обществ за счёт организации пеших и конных патрулей.
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Комментарии к новости
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§ Сергей kst
Re: Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 28.04.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Побольше конных патрулей на дачах.Выхлопы конной полиции,сразу пойдут в дело-на грядки))
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* Елена Пикельная
Re: Доступ на дачи откроют с 29 апреля в Костанае
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 378
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 28.04.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местной полицейской службе нужно уделять внимание обязательному наличию членской книжки,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38485

Который раз убеждаюсь, что наши власти живут где-то отдельно от народа. Иначе бы они знали, что не во всех обществах есть членские книжки. Что делать 1 мая членам общества "Весна", в котором членские книжки отсутствуют? А если разным членам семьи надо добираться на дачу в разное время и из разных квартир? Не все же живут в просторных коттеджах, простите, домиках, как наши акимы. Допустим, бабуля живет на КСК, дети в центре, дача на рудненской трассе. Даже при наличии такой книжки (а она выдаётся одна на участок), её что на части разорвать?
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* Елена Пикельная
Re: Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 378
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 28.04.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно ограничение по времени. Нет, дачники, конечно благодарны, что им разрешили выезд, но... Вирус особо опасен после 8.30 утра? А в битком набитом автобусе его сила ослабевает? А автобусы при таком режиме будут трещать от количества пассажиров. Ибо, не у всех, далеко не у всех дачников есть машины. Об этом живущие на облаках тоже не догадываются.
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* Горожанин_kst
Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Нет, конечно, к опасности вируса тут нет никакого отношения. Думается, так хотят разделить трафик рабочий от трафика дачников. В разном временном интервале. Полиции же поручено проверять документы, а тут потоки резко возрастут. Пробки, нервы. Как раз к этому вопросов нет

[Исправлено: Горожанин_kst, 28.04.2020 - 12:01]
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* Елена Пикельная
Re: Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 378
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 28.04.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Полиции же поручено проверять документы, а тут потоки резко возрастут. Пробки, нервы. Как раз к этому вопросов нет

Не знаю, ехали ли вы утром на дачу в автобусе. Он забит людьми так, что они шпротам завидуют. Как представляете себе проверку документов в таких условиях? Я ко всему люблю подходить с практической точки зрения. Вот, как полицейский протиснется туда, куда невозможно протиснуться и проверит у всех документы?
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* Елена Пикельная
Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 378
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 28.04.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясню для тех, кто не понимает некоторых практических моментов, которые невозможно познать, не прочувствовав лично. Возьмём к примеру те дачные маршруты, которые отходят от остановки "25-й магазин". Уже на следующей остановке автобус набивается пассажирами основательно, а всего-то две остановки проехал. А на третьей (СХИ) люди не все могут зайти в часы пик. Нужен трамбовщик специальный. Поэтому возникают дополнительные вопросы. Их поставит сама жизнь.

[Исправлено: Елена Пикельная, 28.04.2020 - 12:15]
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* Горожанин_kst
Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по книжкам...какое уж тут удобство! О нём разве речь вообще кто ведёт? Ситуация нестандартная для всех и каждого. Так что, нам дали то что дали. Как этим пользоваться, думать нам. Но на власти особо давить не стоит. Нет книжки, ну акт на пользование земельным участком, хоть какой-то документ, что-то же дожно быть!
По поводу семейных поездок на дачу тоже преждевременно, выезжаем сами, сильные молодые здоровые. Перекопать, посадить, успеть. А стариков поберечь бы. Ладно уж, там, где они сами, без детей, тут уж деваться некуда.
Если начать вопросы задавать, то их только больше и больше будет. Автобусы эти переполненные и карантин.Сейчас пахать землю надо. А как мотоплуг сторонний нанять? Навоз, пардон, завезти надо...и прочее и прочее
Так что...как то крутиться будем

[Исправлено: Горожанин_kst, 28.04.2020 - 12:19]
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* Елена Пикельная
Re: Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 378
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 28.04.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Так что, нам дали то что дали.

Мы так всю жизнь живём...
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* Елена Пикельная
Re: Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 378
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 28.04.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
нет книжки, ну акт на пользование земельным участком, хоть какой-то документ, что-то же дожно быть!

Но полицейским будет дан приказ проверять наличие именно книжек! Вы уверены, что "творческая переработка" информации, данной в постановлении не будет зависеть от сиюминутного настроения стража порядка? Поэтому все моменты должны быть оговорены и предусмотрены заранее. Во избежание...
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* Горожанин_kst
Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Согласен, се ля ви. Не ту страну назвали...
Везёт нам на знаковые события и переломные моменты эпохи...
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§ Козлов я
Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.04.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Горожанин_kst
Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Я уверен, что дачников будут пропускать по любому имеющемуся правоустанавливающему документу на участок. Именно так и оговоривалось. У полицейских нет намерения карать, они не думают что на дачи двинутся выпивохи и шашлычники, уж больно сложно получается искать себе на ж... приключения. Куда проще заказать доставку на дом.
Дачи будут патрулировать, и наказывать за посиделки. И костры не по правилам, кстати тоже. Обращаю внимание!

[Исправлено: Горожанин_kst, 28.04.2020 - 12:27]
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* Елена Пикельная
Re: Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 378
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 28.04.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Дачи будут патрулировать, и наказывать за посиделки. И костры не по правилам, кстати тоже.

Тут двумя руками "За"!))) Хорошо бы ещё наказывали тех, кто музыку на всё общество включает. А за блатную романтику (и кто только придумал это шансоном называть) вообще надо расстреливать.
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§ yudjin
Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6561
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.04.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти демонстрируют очередной формализм, типа "просите - нате подавитесь!"
А давка будет, к бабке не ходи.
Рассмотрим конкретный пример 113-го маршрута. Как было в прошлые года.
Отправка от 25 магазина в 8.25. до дач едет пол часа и в 9.00 отправляется обратно. И снова по кругу.

Теперь, что нам предлагают?
В 6.25 от 25 магазина, с Пригородных в 7 утра
В 7.25 от 25 магазина, с Пригородных возвращается в 8... пока доедет 8.30.
ВСЁ!!!!!!!!!!!
За 2 рейса, еще и небольшого автобуса кого власти собираются перевезти?
Сколько человек с соблюдением дистанции?
Это издевательство!
Не меньше ПЯТИ рейсов должны отвезти людей и столько же забрать вечером.

[Исправлено: yudjin, 28.04.2020 - 12:39]
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* Горожанин_kst
Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.04.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про автобусы вообще тема "Ахтунг!" Я не вижу вообще возможности такую поездку хоть как то регламентировать, обезопасить. Я сам не езжу на автобусе на дачу. Но вижу как это происходит. Редко салон свободный хоть относительно, чаще под завязку. Какое там дистанцирование?
В самом автобусе заниматься проверкой документов-нонсенс, дело на часы затянется. Там проще у дачников на местах, на участках потом выборочно проверять при патрулировании.
Сущий ад будет дачникам за кордоном на рудненской трассе. Там контроля на двух последних за кордоном остановках не избежать, увы

[Исправлено: Горожанин_kst, 28.04.2020 - 12:38]
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Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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