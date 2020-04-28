Доступ на дачи откроют с 28 апреля в Костанае

Членам дачных товариществ разрешат с 28 апреля только на личном транспорте ежедневно посещать дачные участки. Такое решение приняли сегодня, 28 апреля, на совещании в акимате Костаная.

Фото из архива "НГ"

- В соответствии с решением государственной комиссии по обеспечению режима ЧП от 27 апреля 2020 года поручено обеспечить доступ населения к дворовым площадкам и дачным участкам, - заявил заместитель акима Костаная Андрей ФИНК. - Акимату Костаная предусмотреть средства на организацию дачного автобусного сообщения с 1 по 11 мая. Отделу ЖКХ акимата Костаная обеспечить на этот период функционирование 12 автобусов на 12 маршрутах.

Финк также отметил, что заехать и покинуть дачи можно только в период с 6 до 8.30 и с 18 до 20 часов, независимо от того, едет дачник на своем автомобиле или на автобусе. При себе необходимо обязательно иметь членскую книжку и удостоверение личности. В остальное время доступ на дачи будет ограничен.

С 1 по 11 мая автобусы будут возить на дачи бесплатно "за счет средств, выделенных городу на режим ЧП".

- Отделу ЖКХ нужно подготовиться, что некоторые маршруты могут быть перегружены, - добавил аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ, - Эти 12 автобусов только для первого дня, мы оценим ситуацию и будем увеличивать количество автобусов. Местной полицейской службе нужно уделять внимание обязательному наличию членской книжки, удостоверение личности кто-то может забыть, но у него могут быть водительские права или другой документ, подтверждающий личность. Председатели дачных обществ предлагали выдавать пропуска, но, как правило, такие пропуска размножатся и будут гулять по городу. Мы от этой идеи отказались.

Кайрат Ахметов поручил полиции не допустить пробок на дачных маршрутах, при этом усилив контроль на территории дачных обществ за счёт организации пеших и конных патрулей.