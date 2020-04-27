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Госкомиссия по поручению президента рассмотрела смягчение режима карантина

27 апреля 2020, 19:38 |  Государство

Под председательством Аскара Мамина проведено очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. Об этом говорится на официальном сайте премьер-министра РК. В частности, акимам областей поручено обеспечить с 27 апреля  доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами.

Фото с сайта primeminister.kz

Также госкомиссия приняла ряд решений:

1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля т.г. возобновят работу во всех регионах, а в г. Шымкенте – с 1 мая – с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований:

    промышленные предприятия;
    компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;
    организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг;
    банки и организации финансового сектора.

В Нур-Султане возобновляется работа организаций финансового и страхового секторов, крупных магазинов электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона.

В Алматы начнут работу организации сферы транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий; финансового и страхового секторов; сферы сервисных услуг (СТО, шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники).

Также принято решение о возобновлении с 1 мая  авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы. Частота полетов на первоначальном этапе составит 4 рейса в день. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

- Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и, в целом, обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, — сказал Аскар Мамин.

Участники заседания также рассмотрели вопросы вывоза казахстанцев из зарубежных стран, введения новых форматов работы ЦОНов и др.
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Комментарии к новости
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§ KOS77
Госкомиссия по поручению президента рассмотрела смягчение режима карантина
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 721
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 27.04.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
принято решение о возобновлении с 1 мая  авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы

Самую главную проблему карантина решили, видимо "трудягам" из Алматы работающим в Астане (или наоборот) сложно без перелётов домой на выходные!?

[Исправлено: KOS77, 27.04.2020 - 19:35]
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§ INKAZ
Re: Госкомиссия по поручению президента рассмотрела смягчение...
INKAZ


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 17.04.12
Отправлено: 27.04.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самого главного не написали...


Акимам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ, выработанным региональными штабами.
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§ Coopidon
Re: Госкомиссия по поручению президента рассмотрела смягчение...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 588
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.04.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много букв. Можно короче.
Если нельзя, но очень хочется, то-можно.
Все под контролем.
В Багдаде все спокойно...
:-o
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* ACROS
Re: Госкомиссия по поручению президента рассмотрела смягчение...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.04.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, парикмахерские, автомойки, маленькие магазинчики по торговле стройматериалами - почему им нельзя работать? Там нет скученности покупателей и владельцы этого бизнеса - люди не дураки - тоже могут организовать процесс: вход по одному, безопасное контактное расстояние, маски, антисептики, обработка прилавков и торгового оборудования дез.растворами.
Или СПИСОК проллобировали владельцы этих крупных торговых заведении ???
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§ elektron
Госкомиссия по поручению президента рассмотрела смягчение режима карантина
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4849
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.04.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
А, парикмахерские,

Ну тут логично, прямой контакт. А вот всё остальное, тоже просто не доумеваю?
Как на автомойке можно заразиться или кого то заразить?
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§ electro
Re: Госкомиссия по поручению президента рассмотрела смягчение...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 27.04.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проведено очередное заседание

а чем они вообще заняты?
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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