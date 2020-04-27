Госкомиссия по поручению президента рассмотрела смягчение режима карантина

Под председательством Аскара Мамина проведено очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. Об этом говорится на официальном сайте премьер-министра РК. В частности, акимам областей поручено обеспечить с 27 апреля доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами.

Фото с сайта primeminister.kz

Также госкомиссия приняла ряд решений:

1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля т.г. возобновят работу во всех регионах, а в г. Шымкенте – с 1 мая – с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований:

промышленные предприятия;

компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;

организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг;

банки и организации финансового сектора.



В Нур-Султане возобновляется работа организаций финансового и страхового секторов, крупных магазинов электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона.

В Алматы начнут работу организации сферы транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий; финансового и страхового секторов; сферы сервисных услуг (СТО, шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники).



Также принято решение о возобновлении с 1 мая авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы. Частота полетов на первоначальном этапе составит 4 рейса в день. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

- Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и, в целом, обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, — сказал Аскар Мамин.

Участники заседания также рассмотрели вопросы вывоза казахстанцев из зарубежных стран, введения новых форматов работы ЦОНов и др.