Режим ЧП продлили до 11 мая в Казахстане

Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении, опубликованном на сайте akorda.kz.

- С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью, - сообщил президент. - В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится.

Также Токаев сообщил, что Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима. Прежде всего это произойдет в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем.

- Государственной комиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы, - сказал президент. - В первую очередь, это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы.

Президент напомнил, что правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42500 тенге и за второй месяц.

- Вновь подавать заявку не нужно. Выплаты будут осуществляться на основе представленных ранее документов. Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы, - отметил президент.

Токаев также затронул вопрос прогулок с маленькими детьми.

- В период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть в четырех стенах, - сказал он. - Государственная комиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам. Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований.

Как отметил президент, Госкомиссия рассмотрела вопрос о поездках на дачи.

- Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора, - сказал Токаев. - Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано.

Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах.