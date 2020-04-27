Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 2791 случай (+74 за сутки),
682 выздоровевших (+0 за сутки), 25 умерли (+0 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  43 случая (+0 за сутки), 3 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

Режим ЧП продлили до 11 мая в Казахстане

27 апреля 2020, 12:11 |  Коронавирус

Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении, опубликованном на сайте akorda.kz.

- С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью, - сообщил президент. - В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится.

Также Токаев сообщил, что Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима. Прежде всего это произойдет в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем.

- Государственной комиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы, - сказал президент. - В первую очередь, это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы.

Президент напомнил,  что правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42500 тенге и за второй месяц.

- Вновь подавать заявку не нужно. Выплаты будут осуществляться на основе представленных ранее документов. Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы, - отметил президент.

Токаев также затронул вопрос прогулок с маленькими детьми.

- В период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть в четырех стенах, - сказал он. - Государственная комиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам. Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований.

Как отметил президент, Госкомиссия рассмотрела вопрос о поездках на дачи.

- Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора, - сказал Токаев. - Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано.

Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.04.20 13:26 Зачем спилили 62 дерева на проспекте Аль-Фараби в Костанае?
27.04.20 11:24 В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники
27.04.20 11:16 За истекший срок хранения оружия не будут привлекать к ответственности в период ЧП
27.04.20 11:06 "ЗИЛ" и трактор столкнулись у ТЦ "Апельсин", на выезде из Костаная
27.04.20 10:42 Опрос об условиях карантина проводит ДП Костанайской области для внесения предложений главному санврачу региона
27.04.20 10:25 До 7 лет лишения свободы грозит экс-руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею Тарасову
27.04.20 09:20 Григорий Марченко: Если проводить анализ "жизни против жизни", он будет не в пользу карантина
26.04.20 21:57 Вахтовиков с месторождений компании "Тенгизшевройл" готовятся вернуть в Костанай
26.04.20 12:45 Николай ВОРОНИН: "Чтобы запутать простой народ"
26.04.20 11:09 Горячее водоснабжение будет отключено в части домов Костаная

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Kot_Anubis
Re: Режим ЧП продлили до 11 мая в Казахстане
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.04.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура!!!!! Круто, еще 2 недели дома отдыхать от работы!!! Надеюсь потом еще до 1 июня продлят. :-) :-) :-)
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Режим ЧП продлили до 11 мая в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3708
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.04.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется этот вирус от лукавого, и городскую больницу в кустанае закрывают тоже напрасно. Вроде планируют новую больницу строить, а властям эта паника только на руку, думаю разжёвывать не стоит. Пошумят и всё устаканится, вот увидите
Профайл Посетить вебсайт

§ nmv85
Re: Режим ЧП продлили до 11 мая в Казахстане
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 27.04.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай город "купи-продай" половина города живут с того что где то купили кому то продали. ЖдемС последствия!!!
Профайл

§ kbkz1980
Режим ЧП продлили до 11 мая в Казахстане
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.04.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что сегодня озвучит местный.
Профайл

§ abaika95
Re: Режим ЧП продлили до 11 мая в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.04.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думал сразу до конца мая продлят) вижу, на лето сделают послабления а с осени опять по новой) пока все не переболеем
Профайл




Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 93
Пользователей: 3
Всего: 96

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 35 Queries | 74 Files Loaded: 637.58 Ko | Raw HTML: 58.91 Ko -
^ Наверх