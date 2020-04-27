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В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники

27 апреля 2020, 11:24 |  Государство

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая, передают РИА Новости. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В этот период будет запрещена продажа любых спиртосодержащих напитков, в том числе, пива в магазинах и общепите.
Также на это время вводится запрет на продажу горючих веществ и средств для разведения огня.
По данным штаба, на 25 апреля в регионе подтвердили 33 случая заражения коронавирусной инфекцией, 29 проходят лечение, четверо — выздоровели.
 
Как сообщили "НГ" сегодня, 26 апреля, в пресс-службе ДП Костанайской области, за период карантина в регионе наблюдается снижение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения на 22,4%. В общественных местах снижение на 39%. А также снижение уголовных правонарушений, совершенных в группе лиц, на 51,6%.
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Комментарии к новости
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§ Lamka
Re: В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 27.04.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если до этого кто то и брал 1-2 бутылки "горючего" на праздники, то теперь как ошалевшие будут по ящику выгребать... производители самогона в плюсе..
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* Сыкымы
Re: В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.04.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также на это время вводится запрет на продажу горючих веществ и средств для разведения огня.

Разжечь мангал без "средств для разведения огня" - эт, канеш, непосильная задача для курганцев. Спички и зажигалки не забудьте запретить. Так, на всякий случай, вдруг кто догадается использовать.
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§ ACROS
Re: В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.04.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая//
Россияне ринуться к нам, в наши близлежащие поселки и города.

Цитата: //в регионе наблюдается снижение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения//
Это как закон сохранения энергии: ничто не изчезает бесследно.
Алкогольные правонарушения в связи с массовым нахождением населения в карантине, ушли в бытовой сектор: а кто там ведёт статистику ?? Статистика явно неккоректна.
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§ сайлау курманов
Re: В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3708
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.04.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любые запретительные меры от бессилия, за одно сделать продавцов козлами отпущения в любой ситуации, тем самым усугубляя проблему. Будут пить, жарить шашлыки, колоться и другие непотребности творить, просто в разы подорожает легальный товар и на руку подпольщикам
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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