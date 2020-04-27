В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области? Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.

Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.

Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.

Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.

