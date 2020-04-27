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За истекший срок хранения оружия не будут привлекать к ответственности в период ЧП

27 апреля 2020, 11:16 |  Государство

Граждан, у которых в период режима ЧП закончился срок действия разрешений на хранение и ношение оружия, к административной ответственности привлекать не будут. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Иллюстративное фото image.gell.com

Это связано с тем, что в период ЧП обращение в органы внутренних дел для получения разрешения невозможно. 

- Для получения разрешения владельцу оружия необходимо было бы предоставить в ОВД, через портал «Электронного правительства», электронные копии медицинского заключения (посещение медицинского учреждения) и справки о сдаче зачетов на знание правил безопасного обращения с оружием (посещение специального учебного центра), что в режиме чрезвычайного положения влечет угрозу жизни и здоровью граждан (риск заражения и распространения короновирусной инфекции), - сообщили в пресс-службе.

По всем интересующим вопросам владельцы оружия могут обратиться к начальнику отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УП Костаная, подполковнику полиции Елене Владимировне Семиволовой по телефону 52-68-37.
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: За истекший срок хранения оружия не будут привлекать к...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.04.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему ничего не пишут о тех, у кого в это время заканчивается срок ТО и страховки, а также УЛ. Путин на эти дела давно указ издал. У нас ждут, когда народ завоет? :-x
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§ Kot_Anubis
Re: За истекший срок хранения оружия не будут привлекать к...
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.04.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А почему ничего не пишут о тех, у кого в это время заканчивается срок ТО и страховки, а также УЛ. Путин на эти дела давно указ издал. У нас ждут, когда народ завоет?

Страховку (на сайтах страховых компаний) и уд личности (на егове) можно за 5 мин сделать онлайн.
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Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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