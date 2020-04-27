Коронавирус в Костанайской области:
За истекший срок хранения оружия не будут привлекать к ответственности в период ЧП
Граждан, у которых в период режима ЧП закончился срок действия разрешений на хранение и ношение оружия, к административной ответственности привлекать не будут. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
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Это связано с тем, что в период ЧП обращение в органы внутренних дел для получения разрешения невозможно.
- Для получения разрешения владельцу оружия необходимо было бы предоставить в ОВД, через портал «Электронного правительства», электронные копии медицинского заключения (посещение медицинского учреждения) и справки о сдаче зачетов на знание правил безопасного обращения с оружием (посещение специального учебного центра), что в режиме чрезвычайного положения влечет угрозу жизни и здоровью граждан (риск заражения и распространения короновирусной инфекции), - сообщили в пресс-службе.
По всем интересующим вопросам владельцы оружия могут обратиться к начальнику отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УП Костаная, подполковнику полиции Елене Владимировне Семиволовой по телефону 52-68-37.
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