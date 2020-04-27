Опрос об условиях карантина проводит ДП Костанайской области для внесения предложений главному санврачу региона

Департамент полиции Костанайской области проводит опрос жителей региона по карантинным мероприятиям. Об этом сегодня 26 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

"Уважаемые жители области! - говорится в обращении. - Сейчас многие сталкиваются с неудобствами в связи с проведением на территории области карантинных мероприятий. Департамент полиции проводит анкетирование, сбор предложений по улучшению жизни граждан и осуществлению хозяйственной деятельности в регионе, чтобы вносить предложения главному государственному санитарному врачу Костанайской области. Прочтите вопросы, выберите ответы и внесите свои предложения. Анкета анонимна, но для обратной связи вы можете указать свои данные".

В анкете 4 вопроса. Ответы на них принимаются по адресу dvdkostanay@mail.ru.

1) Какие изменения Вы бы внесли в ограничительные процедуры в рамках закона для того, чтобы соблюдать баланс карантинных мер и интересов жителей региона и предпринимателей.



1._____________



2) Проезжая транзитом через блок-посты, с какими трудностями вы столкнулись?



1. Долгое ожидание.

2. Некорректное обращение сотрудников полиции (укажите номер поста и время его пересечения).

3. Несогласованность действий сотрудников полиции в разных областях страны.

4. Другое_____________





3) Какие меры, по Вашему мнению, следует предпринять в первую очередь для улучшения жизни региона в период карантина?



1. ___________________





4) К какой сфере (отрасли) относится организация (предприятие), где Вы работаете?



1.Сельское хозяйство.

2. Транспорт, связь.

3. Сфера услуг

4. Строительство

5. Добывающая отрасль

6. Энергетическая отрасль

7. Промышленное производство (завод, фабрика)

8. Торговля

9. Другое (напишите) ____________________