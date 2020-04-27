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Опрос об условиях карантина проводит ДП Костанайской области для внесения предложений главному санврачу региона

27 апреля 2020, 10:42 |  Государство

Департамент полиции Костанайской области проводит опрос жителей региона по карантинным мероприятиям. Об этом сегодня  26 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

"Уважаемые жители области! - говорится в обращении. - Сейчас многие сталкиваются с неудобствами в связи с проведением на территории области карантинных мероприятий. Департамент полиции проводит анкетирование, сбор предложений по улучшению жизни граждан и осуществлению хозяйственной деятельности в регионе, чтобы вносить предложения главному государственному санитарному врачу Костанайской  области. Прочтите вопросы, выберите ответы и внесите свои предложения. Анкета анонимна, но для обратной связи вы можете указать свои данные".

В анкете 4 вопроса. Ответы на них принимаются по адресу dvdkostanay@mail.ru.

1)  Какие изменения Вы бы внесли  в ограничительные процедуры в рамках закона для того, чтобы соблюдать баланс карантинных мер и интересов жителей региона и предпринимателей.

      1._____________

2)  Проезжая транзитом через  блок-посты, с какими трудностями  вы столкнулись?


        1.  Долгое ожидание.
        2. Некорректное обращение  сотрудников полиции (укажите номер поста и время его пересечения).
        3. Несогласованность действий сотрудников полиции в разных областях страны.
        4. Другое_____________


3) Какие меры, по Вашему мнению, следует предпринять в первую очередь для улучшения жизни  региона в период карантина?

          1. ___________________


4) К какой сфере (отрасли) относится организация (предприятие), где Вы работаете?

            1.Сельское хозяйство.
            2. Транспорт, связь.
            3. Сфера услуг
            4. Строительство
            5. Добывающая отрасль
            6. Энергетическая отрасль
            7. Промышленное производство (завод, фабрика)
            8. Торговля
            9. Другое (напишите) ____________________
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Опрос об условиях карантина проводит ДП Костанайской области...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.04.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять частники проводят опрос, с адресом от майл.ру? :-)
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* Тот самый
Re: Опрос об условиях карантина проводит ДП Костанайской области...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 645
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.04.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо написать про дачи и личный транспорт.

Цитата:
maxsaf:
Опять частники проводят опрос, с адресом от майл.ру?


У КККБТУ и акимата вроде тоже mail.ru адреса, так что всё нормально ))) Тут вопрос ещё в удобстве их специалистам, если придёт 1000 ответов, то наверное проще бы было с гугл-формы какой-нибудь их обработать.
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§ Маркс
Re: Опрос об условиях карантина проводит ДП Костанайской области...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 876
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.04.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Надо написать про дачи и личный транспорт.

Дачи - это жизненно важно. Нельзя допустить краха продовольственной программы. Или кто-то полагает, что нас спасет стабилизационный фонд? Да они даже не представляют себе масштабов выращенного на дачах продовольствия. Открыть проезд на дачи необходимо уже в ближайшие дни, потому что начало сезона очень важно для дачных хозяйств.

Тем более, что в запретах дачных поездок на личном транспорте или такси не прослеживается никакой логики. И кроме экономической пользы, нахождение людей на дачах принесет снятие социальной напряженности и поможет психологической разгрузке. Все-таки постоянное сидение в замкнутых помещениях не способствуют ни физическому, ни психическому здоровью населения.
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§ Xacatel
Re: Опрос об условиях карантина проводит ДП Костанайской области...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 27.04.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже написал про личный транспорт (так как обогащаем такси) и доставку в других сферах, например канцелярия, игрушки (так как на 42 500 сильно не проживешь).
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* yudjin
Опрос об условиях карантина проводит ДП Костанайской области для внесения предложений главному санврачу региона
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6555
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.04.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
Я тоже написал про личный транспорт (так как обогащаем такси) и доставку в других сферах, например канцелярия, игрушки (так как на 42 500 сильно не проживешь).

Ехал намедни на такси, спросил про увеличение спроса на этот вид транспорта. Водитель сказал, конечно есть, а после 8 вечера еще и доставкой занимаются из магазинов... причем по большей части... пива и водки... видать для антисептиков)

А вчера смотрю около подъезда машинка остановилась, тётенька коробки достает, сосед вышел и давай обувь примерять... купил пару...если покупатель не идет к торгашам, торгаши едут по дворам.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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