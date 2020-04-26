Николай ВОРОНИН: "Чтобы запутать простой народ"

Французский литератор ХVIII века Клод Гельвицкий писал: «Чтобы передать свои мысли требуется больше ума,чем чтобы иметь их». Я не знаю, наши чиновники от власти попадают под определение знаменитого литератора или нет, но заметьте, сколько умных слов, сложных мыслей и длинных предложений они употребляют для выражения самого простого.

Мне кажется это делается с умыслом, чтобы запутать простой народ. Вот совсем свежие примеры.

Во время обращения президента Касым-Жомарта Токаева к народу в связи с распространением коронавируса он заявил, что с апреля текущего года пенсии и пособия увеличиваются на 10%. Было бы все понятно если бы президент не добавил два слова: «в годовом выражении». И тут пошли гадания, домыслы и так далее.

Одни говорили, что 10% добавят с января, чтобы получилось на весь год. Другие даже предположили, что всю сумму десятипроцентной надбавки за весь год выдадут в апреле сразу... Много было вариантов.

Оказалось, все значительно проще. С апреля добавка составит всего 5%, так как в январе пенсии уже повышались на пять. Ну почему не сказать понятно- "с апреля добавляем пять процентов"?!. Нет, потребовалось время, пока пришли разъяснения и тогда народу стало все понятно. Но ведь говорилось про 10%. И народ поверил. Это еще раз подтвердило,что единственный способ не быть обманутым нашими властями - не ждать ровно ничего хорошего.

То же мы наблюдаем и в постановленияхи решениях властных структур. Поэтому и требуются бесконечные пояснения.и уточнения по их применению. Возьмем постановление нашего главного санврача по ограничениям в связи с коронавирусом. Сколько уже было внесено изменений, пояснений и уточнений! Но понятнее не становится и каждая поправка вызывает волну вопросов.

А решение правительства о возмещении затрат на коммунальные услуги в размере 15 000 тенге? В число имеющих право на эту поблажку попали и инвалиды. Но, как всегда, не обошлось без «крючков». Инвалидов поделили - тот на ком числится квартира, эту помощь получит, а если квартира записана на, например, супруга инвалида - нет. И вот семьи, находящиеся в одинаковом положении, поставлены в разные условия, которые зависят от документа на право собственности.

Или право пользования транспортом в Костанае. Каким-то странным образом право пользования автомобилем получили в основном владельцы «крутых» иномарок. Ведь на улицах кроме таксистов на «Ладах» практически только дорогие автомобили. Может потому так туго принимается решение о возможности ездить на дачи на собственном транспорте? Ведь у дедушек. которые в основном и работают на дачах, джипов нет.

