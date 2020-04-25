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4 новых случая COVID-19 обнаружено в Житикаре

25 апреля 2020, 23:10 |  Коронавирус

Как сообщает областной оперативный штаб, по данным на 23.00 25 апреля, в Житикаре выявлены новые инфицированные коронавирусом. Это лица, контактные с ранее заболевшими. Среди них подросток.

Среди вновь зараженных женщины 1968 и 1969 г. р., молодой человек 2001 г. р. и подросток 2006 г. р. 

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: 4 новых случая COVID-19 обнаружено в Житикаре
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.04.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это лица, контактные с ранее заболевшими. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38463

Кроме контактных ещё кого-то проверяют? Как я вообще понимаю там собственно самостоятельно обратившихся с симптомами до 20-ти% от общего числа, не больше. Остальные все "контактные".
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§ Vit
Re: 4 новых случая COVID-19 обнаружено в Житикаре
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9372
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.04.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю жёлтая. ЧП хроника не очень смотреть уже не могу.куда. Скиньте номер телефона. Анализы хочу здать. Лучше помереть зная что сам.. Чем тянуть за собой.
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Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
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