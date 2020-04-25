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4 новых случая COVID-19 обнаружено в Житикаре
25 апреля 2020, 23:10 | Коронавирус
Как сообщает областной оперативный штаб, по данным на 23.00 25 апреля, в Житикаре выявлены новые инфицированные коронавирусом. Это лица, контактные с ранее заболевшими. Среди них подросток.
Среди вновь зараженных женщины 1968 и 1969 г. р., молодой человек 2001 г. р. и подросток 2006 г. р.
В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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