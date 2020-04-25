Коронавирус в Костанайской области:
Пенсионерка с диагнозом КВИ скончалась в Аркалыке
Результаты ПЦР-анализа женщины 1937 года рождения с подтвержденным диагнозом были получены сегодня. Об этом сообщил оперативный информационный штаб.
20 апреля женщина обращалась за медицинской помощью с жалобами на высокое артериальное давление.
- При осмотре на дому участковым врачом выявлено ослабленное дыхание, выставлен предварительный диагноз пневмония. Сын пенсионерки от госпитализации матери отказался, - сообщили в штабе.
25 апреля по результатам ПЦР-анализа у пожилой женщины уточнен диагноз COVID-19. В этот же день пенсионерка скончалась у себя дома.
Устанавливается круг контактных лиц. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
На 14.20 25 апреля в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19, 3 человека выздоровели, 2 человека скончались.
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