Пенсионерка с диагнозом КВИ скончалась в Аркалыке

Результаты ПЦР-анализа женщины 1937 года рождения с подтвержденным диагнозом были получены сегодня. Об этом сообщил оперативный информационный штаб.





20 апреля женщина обращалась за медицинской помощью с жалобами на высокое артериальное давление.

- При осмотре на дому участковым врачом выявлено ослабленное дыхание, выставлен предварительный диагноз пневмония. Сын пенсионерки от госпитализации матери отказался, - сообщили в штабе.

25 апреля по результатам ПЦР-анализа у пожилой женщины уточнен диагноз COVID-19. В этот же день пенсионерка скончалась у себя дома.

Устанавливается круг контактных лиц. Проводятся противоэпидемические мероприятия.



На 14.20 25 апреля в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19, 3 человека выздоровели, 2 человека скончались.