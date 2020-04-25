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Пенсионерка с диагнозом КВИ скончалась в Аркалыке

25 апреля 2020, 14:19 |  Коронавирус

Результаты ПЦР-анализа женщины 1937 года рождения с подтвержденным диагнозом были получены сегодня. Об этом сообщил оперативный информационный штаб.


20 апреля женщина обращалась за медицинской помощью с жалобами на высокое артериальное давление.

- При осмотре на дому участковым врачом выявлено ослабленное дыхание, выставлен предварительный диагноз пневмония. Сын пенсионерки от госпитализации матери отказался, - сообщили в штабе.

25 апреля по результатам ПЦР-анализа у пожилой женщины уточнен диагноз COVID-19. В этот же день пенсионерка скончалась у себя дома.

Устанавливается круг контактных лиц. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

На 14.20 25 апреля в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19, 3 человека выздоровели, 2 человека скончались.
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§ Серый волк
Re: Пенсионерка с диагнозом КВИ скончалась в Аркалыке
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11198
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.04.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- выставлен предварительный диагноз пневмония. Сын пенсионерки от госпитализации матери отказался, - сообщили в штабе.


Это такая расчудесная медицина, что показания к госпитализации определяет не врач по составленной карте признаков ПНЕВМОНИИ а сын?

Там в этом полуразрушенном как после массовоей бомбёжки Аркалыге скорая случаем не с бубном приезжает? :lol:
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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