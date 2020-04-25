Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае

Постановление о призыве аким Костанайской области подписал вчера, 24 апреля. В законную силу оно вступило с момента его подписания. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщила пресс-служба департамента по делам обороны Костанайской области.

Фото Ксении РЕБИК

Согласно данному постановлению в период с 27 апреля по 15 мая 2020 года по г. Костанай будут призваны военнообязанные на специальные сборы в количестве 50 человек для проведения специальной обработки.

Призыву на специальные сборы подлежат военнообязанные, состоящие на воинском учете в управлении по делам обороны г. Костанай и годные по состоянию здоровья к воинской службе.

Уже сегодня в управлении по делам обороны г. Костанай организовали прохождение медицинского освидетельствования военнообязанных по установлению степени годности к воинской службе. Кроме того, будет проведено тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Акимату города Костанай поручено обеспечить военнообязанных всем необходимым имуществом, средствами индивидуальной защиты и средствами для специальной обработки.