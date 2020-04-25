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Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае

25 апреля 2020, 13:28 |  Государство

Постановление о призыве аким Костанайской области подписал вчера, 24 апреля. В законную силу оно вступило с момента его подписания. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщила пресс-служба департамента по делам обороны Костанайской области.

Фото Ксении РЕБИК

Согласно данному постановлению в период с 27 апреля по 15 мая 2020 года по г. Костанай будут призваны военнообязанные на специальные сборы в количестве 50 человек для проведения специальной обработки.

Призыву на специальные сборы подлежат военнообязанные, состоящие на воинском учете в управлении по делам обороны г. Костанай и годные по состоянию здоровья к воинской службе.

Уже сегодня в управлении по делам обороны г. Костанай организовали прохождение медицинского освидетельствования военнообязанных по установлению степени годности к воинской службе. Кроме того, будет проведено тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Акимату города Костанай поручено обеспечить военнообязанных всем необходимым имуществом, средствами индивидуальной защиты и средствами для специальной обработки.
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Комментарии к новости
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* Змея Подколодная
Re: Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.04.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, алга! Ваш выход.
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§ Козлов я
Re: Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.04.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
организовали прохождение медицинского освидетельствования военнообязанных по установлению степени годности к воинской службе
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§ Vit
Re: Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.04.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно зачем я? Ходить по городу прыскать на статуи? Когда война начнётся, тогда и зовите. А щас у вас есть мчс, полисия.
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* Змея Подколодная
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.04.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интереснно зачем я?

Шо, уже беспокоили звонком?) :lol:
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* abaika95
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.04.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Абайка, алга! Ваш выход/




Че мой выход?) Не отыгрывайте тут роль конферансье,глупо смотрится)

Призовут пойду не призовут значит не нужен там)
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§ Серый волк
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11198
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.04.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клинические идиоты! И это в буквальном смысле идиоты для клиник!

Нет никакого смысла опрыскивать памятники и скульптуры.
Вирус в белковой оболочке на них выжить не в состоянии.
Максимум ручки дверей обрабатывать, но для этого не нужны призывники из запаса.

Он (коронавирус) передаётся воздушно-капельным путём при чихании!
Динозавр на том месте, где раньше стоял памятник Ленину не чихает.
И памятник Ленину если что не чихает! :-)

Вот как раз согнанные на эти мероприятия люди, вынужденные по приказу клинических идиотов в погонах заниматься маразмом в тесном коллективе и перезаражают друг друга.
В ТОЧНОСТИ:
Как у других идотов, решивших во что бы то ни стало поиграть в боеготовность кораблей, авианосцев и порепитировать парады...
И там сейчас ахтунг полный.

Для нормальных людей, а не идиотов:
https://www.youtube.com/watch?v=82hSrtoYQ9E

[Исправлено: Серый волк, 25.04.2020 - 11:13]
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* Змея Подколодная
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.04.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
,глупо смотрится)

Глупо смотрятся патриотичные комментарии на форумах в интернете. Акак до дела доходит, так позиция не совсем патриотичная-Цитата:
Призовут пойду не призовут значит не нужен там
. Патриоты, они уже с рюкзаками через плечо должны стоять возле военкомата.
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§ Серый волк
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11198
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.04.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ведитесь, не получайте эту повестку и не становитесь мясом в дурацких отчётах идиотов.

Этот маразм им нужен только для отчётов о проделанной работе.

Никакой иной и полезной функции и смысла не имеет.

Более того, вас могут обмануть и кинуть вместо безумного опрыскивания улиц преграждать выезд людей на трассы к дачам, вместо полицаев или патрулировать эти самые дачи. И именно вы будет виновны в нарушении конституционных прав граждан, а не полиция.

Не ведитесь на разводы жулья. Пусть само это жульё занимается маразмом и отчётами о маразме.
Не выходите за дверь и никому не открывайте!

https://www.youtube.com/watch?v=IYXvxDNYBoU

[Исправлено: Серый волк, 25.04.2020 - 10:59]
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§ alex_60
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8151
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.04.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, песиков с москва со змеями
Тоже призвали?
Несите службу достойно.
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* Обликоморале
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7030
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.04.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Интереснно зачем я?

Сходишь в военкомат, они тебе там популярно объяснят. 8-)
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* Змея Подколодная
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.04.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Несите службу достойно.

Ношу исключительно дамский ридикюль. Да и маникюр у меня. Я не могу службу нести.)))
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* abaika95
Re: Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.04.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Акак до дела доходит, так позиция не совсем патриотичная)



Ааак что дошло?) И судя по разбивке по категориям есть патриоты а другие кто? Предатели?) Так вроде раньше учили?)кто не за страну тот против?)
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§ Серый волк
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11198
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.04.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Несите службу достойно.

Абсолютно достоверно известно, что погоны пришитые к трусам защищают от всех заболеваний передающихся половым путём! :lol:
Требуется партия добровольцев для скученного слепого изучения этого явления при Коронавирусе!
:lol:
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* Змея Подколодная
Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.04.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Предатели?) Так вроде раньше учили?)

Ну это зависит от того, кто и где учился, кто учил тоже важно. Вам, я полагаю, не повезло с учителями. Кто, априори имеет мнение, отличное от Вашего, тот Иуда. Но Вы от темы то не отклоняйтесь на философию, пришло время проявить себя,послужить на благо Родины, рюкзак то собирайте.
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* abaika95
Re: Начат призыв военнообязанных на специальные сборы в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.04.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/себя,послужить на благо Родины, рюкзак то собирайте/



Ну да ну да,много букаф а ответов ноль) как с вами дисскутировать тогда?)
Рюкзак собран,призовут пойду не призовут значит не нужон в данной ситуации)
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Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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