Что полезного есть в Telegram для костанайца?

Если вы до сих пор думали, что Telegram вам не нужен, и вы вполне можете обойтись привычным WhatsApp, то это не так. Ну или по крайней мере скоро станет не так. "Наша Газета" рассказывает, что полезного можно найти в Telegram, почему он последнее время становится все популярнее и чем он отличается от других мессенджеров.

Первое отличие Telegram - каналы. Они напоминают группы, или публичные страницы ВКонтакте. Вы получаете свежие посты от создателя канала прямо в свой мессенджер. Это могут быть тексты, фото, видео, тексты, ссылки. Единственный минус (или все же плюс?), вы не можете их комментировать, но для обсуждения новых постов авторы каналов могут создать группу (о которых мы поговорим позже), где вы можете поделиться своим мнением, а иногда и просто пофлудить.

Каналы на которые можно подписать костанайцу:

В первую очередь, нескромно, но все же: "Наша Газета" (1000+ подписчиков). Теперь не обязательно заходить на сайт - все новости падают прямо в ваш телефон. А вы, прочитав заголовок и краткое вступление, можете решить, стоит ли читать дальше и перейти по ссылке. Отличие от других соцсетей, где мы ведем страницы: сюда попадают ВСЕ новости, которые публикуются на нашем сайте. Вы не будете зависить от выбора smm-менеджера, выбор делаете вы. Официальный республиканский канал о коронавирусе 🇰🇿CORONAVIRUS2020.KZ. Сообщает о новых заболевших, выздоровевших и скончавшихся. Также публикует краткие новости по этой теме.

Среди костанайских медиа в Telegram нам удалось найти "Костанайский новости" (183 подписчика) и "Наш Костанай" (30 подписчиков). Но последний свою ленту не обновляет. Также в Telegram, как и в других социальных сетях, встречаются каналы, маскирующиеся под СМИ, но не являющиеся ими.

Второе отличие Telegram от WhatsApp - больше участников в группах. Если в WhatsApp в группе может состоять максимум 256 участников, то у Telegram лимит больше - 200 000 человек. Да это почти весь Костанай туда вступить может!

Полезные группы:

Информационный чат Костанайской области. Как сама себя описывает группа: " Официальный чат Костанайской области. Он создан для достоверного информирования населения о ситуации в области во время ЧП." Из полезностей, которые мы там заметили: в группе своевременно публикуют изменения в постановлении главного санврача области, данные по коронавирусу, полезные телефоны для получения пособий и т.д. - и все это от представителей официальных структур. Кроме того, вы можете там задать свой вопрос, если у вас проблемы с получением пособия, вас до сих пор нет в базе "Сергек" и т.д. - представители госорганов подскажут вам куда обратиться, разъяснят изменения в постановлениях, а другие участники группы поделятся своим опытом.

Ну и последнее, что нам так нравится в Telegram - это боты. Ничего лишнего (и личного), только работа в формате запрос-ответ. У ботов в Telegram есть набор функций, которые запрограммировали его авторы. У каждого бота - свой набор и своя ценность.

Боты, которые вам могут быть полезны:

Боты для получения социальной выплаты 42 500 тенге ( @Help42500Bot и @Kostanai42500Bot ). Первый - общереспубликанский, второй - областной. Функционал одинаков. Разделение по регионам появилось в результате большого количества запросов в первый бот, Telegram не мог справится с потоком обращений и так появились региональные боты. По отзывам жителей Костанайской области - местный бот работает без задержек, принимает заявления, и кто-то уже даже получил выплаты. Бот EgovKzBot2.0 ( @Kenes1414Bot ). Бот даст ответы на самые распространенные вопросы по выплате в 42 500 тенге, поможет найти ближайшее отделение ЦОН, а также позволяет получить самые популярные справки не посещая отделение. Обязательное условие - вы должны быть в Базе мобильных граждан (БМГ), о чем вам бот сразу же и сообщит. Как зарегистрировать свой номер в БМГ, а заодно и получить ЭЦП, можно посмотреть здесь. АО "Казпочта" ( @KazPostBot ). Бот умеет отслеживать посылки, находить ближайшее почтовое отделение,а также бронировать посещение отделения. Кроме того, вы можете оставить в нем обращение. И это действительно работает! Ваше заявление зарегистрируют и примут по нему решение, которое вам сообщат позже прямо в боте. Бот Обязательного социального медицинского страхования ( @SaqtandyryBot ). Функционал у бота небольшой. Позволяет получить справочную информацию об ОСМС, а также проверить свой статус в системе по ИИН.

О чем хотелось бы предупредить: будьте внимательны, выбирая бот. Помимо официальных ботов, в Telegram то и дело встречаются их клоны, которые могут запросить у вас номер телефона или другую информацию. Не предоставляйте непроверенным ботам личные данные! Вы не сможете узнать, кто автор этого бота и каким образом он используют полученную от вас информацию.

А теперь к практике.