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Медики в Нур-Султане проводили аплодисментами 93-летнюю женщину после COVID-19

25 апреля 2020, 09:43 |  Коронавирус

Медики из многопрофильной больницы Нур-Султана аплодисментами проводили 93-летнюю пациентку и других пожилых пациентов из центра "Шапагат", которым удалось полностью вылечиться от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На кадрах видно, как медики провожают идущих по коридору бывших пациентов аплодисментами.

7 апреля в многопрофильную больницу Нур-Султана из центра оказания спецуслуг "Шапагат" в поселке Аккайын Целиноградского района Акмолинской области поступили семь человек. Самая старшая среди них - 93-летняя гражданка К. Другая бабушка Г. в возрасте 87 лет, остальные пациенты в возрасте 60-70 лет. У всех был подтвержденный случай СOVID-19.

- Помимо основного диагноза, у пациентов было множество сопутствующих тяжелых заболеваний, таких как хроническая ишемическая болезнь, артериальная гипертензия и др. Гражданка К. прошла через отделение реанимации. 23 апреля после 14-дневного курса лечения с двукратными отрицательными результатами ПЦР были выписаны пациенты, и в сопровождении сотрудников центра они уехали на домашнюю изоляцию еще на 14 дней, - говорится в сообщении.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Медики в Нур-Султане проводили аплодисментами 93-летнюю женщину после COVID-19
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.04.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голливуд походу скоро будет не плохии комедии снимать на эту тему.

[Исправлено: Vit, 25.04.2020 - 08:57]
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§ Vit
Re: Медики в Нур-Султане проводили аплодисментами 93-летнюю...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.04.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, это уже финиш. Ладно, поигрались,хорош уже. Глав сан врач страны отменяйте ЧС, ЧП, ЧК, ЧР, ЧФ. Пора людям на работу идти.
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Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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