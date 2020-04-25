Коронавирус в Костанайской области:
Медики в Нур-Султане проводили аплодисментами 93-летнюю женщину после COVID-19
Медики из многопрофильной больницы Нур-Султана аплодисментами проводили 93-летнюю пациентку и других пожилых пациентов из центра "Шапагат", которым удалось полностью вылечиться от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
На кадрах видно, как медики провожают идущих по коридору бывших пациентов аплодисментами.
7 апреля в многопрофильную больницу Нур-Султана из центра оказания спецуслуг "Шапагат" в поселке Аккайын Целиноградского района Акмолинской области поступили семь человек. Самая старшая среди них - 93-летняя гражданка К. Другая бабушка Г. в возрасте 87 лет, остальные пациенты в возрасте 60-70 лет. У всех был подтвержденный случай СOVID-19.
- Помимо основного диагноза, у пациентов было множество сопутствующих тяжелых заболеваний, таких как хроническая ишемическая болезнь, артериальная гипертензия и др. Гражданка К. прошла через отделение реанимации. 23 апреля после 14-дневного курса лечения с двукратными отрицательными результатами ПЦР были выписаны пациенты, и в сопровождении сотрудников центра они уехали на домашнюю изоляцию еще на 14 дней, - говорится в сообщении.
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