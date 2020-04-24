В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни

В Костанае на выходных, 25 и 26 апреля, по прогнозу синоптиков переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В субботу ночью 0...+2, днём +14...+16 градусов. В воскресенье ночью +3...+5, днём 18-20 градусов выше ноля.

Фото Ксении РЕБИК

- На северо-западе Костанайской области в субботу, 25 апреля, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Температура ночью 0...+5, на севере заморозки до -3, днём +12...+17, местами +20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Чуть теплее будет в воскресенье, но в некоторых районах области возможны осадки, местами не исключена гроза. Ночью 0...+5, днём +15...+20 градусов. Ветер на выходных юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с.

В понедельник, 27 апреля, в Костанайской области дождь, местами сильный, с грозой. Температура ночью 0...+5 градусов, днём +15...+20, местами +23 градуса.

В областном центре в понедельник - переменная облачность, возможен дождь. Ночью 3-5, днём 16-18 градусов выше ноля.