Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 2334 случая (+45 за сутки),
568 выздоровевших (+8 за сутки), 24 умерли (+4 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  38 случаев (+2 за сутки), 3 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни

Георгий ГОВОРОВ

24 апреля 2020, 17:05 |  Общество

В Костанае на выходных, 25 и 26 апреля, по прогнозу синоптиков переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В субботу ночью 0...+2, днём +14...+16 градусов. В воскресенье ночью +3...+5, днём 18-20 градусов выше ноля.

Фото Ксении РЕБИК

- На северо-западе Костанайской области в субботу, 25 апреля, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Температура ночью 0...+5, на севере заморозки до -3, днём +12...+17, местами +20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Чуть теплее будет в воскресенье, но в некоторых районах области возможны осадки, местами не исключена гроза. Ночью 0...+5, днём +15...+20 градусов. Ветер на выходных юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с.

В понедельник, 27 апреля, в Костанайской области дождь, местами сильный, с грозой. Температура ночью 0...+5 градусов, днём +15...+20, местами +23 градуса.

В областном центре в понедельник - переменная облачность, возможен дождь. Ночью 3-5, днём 16-18 градусов выше ноля.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.04.20 20:12 Передано в суд уголовное дело в отношении Алексея Тарасова - экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная
24.04.20 16:57 "В людях говорит страх" - Госпитализацию инфицированных COVID-19 в рудненскую больницу прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
24.04.20 15:48 "Откуда она взялась..." - жители Костанайской области обнаруживают проснувшихся и греющихся на солнышке степных гадюк
24.04.20 13:22 Список номеров, куда можно подать заявку на получение 15 000 тенге расширил акимат Костаная
24.04.20 12:11 Формулировку об использовании личного транспорта уточнил главный санврач Костанайской области
24.04.20 11:56 Экстренные больные перенаправляются в областную больницу в связи с выявлением Covid-19 у пациента горбольницы Костаная
24.04.20 11:47 Работающие в двух организациях казахстанцы могут получить 42 500 тенге, если предоставят необходимые справки
24.04.20 10:49 У двух жителей Житикары подтвердился COVID-19
23.04.20 20:41 «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка такси на соблюдение санитарных норм прошла в Костанае
23.04.20 18:11 Два коррупционных правонарушения расследуются в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* abaika95
Re: В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3769
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.04.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где там Алекс с его ворчанием по поводу отопления?) Не так уж и тепло и сейчас и будет дальше
Профайл

§ alex_60
Re: В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.04.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как обычно.
Двери лоджия окна на лоджии открыты.
Без дождей это плюс.
Опять же минус. Народу во дворах будет много.
Профайл

§ electro
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.04.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов.Говоров, пожалуйста, запишите себе в ежедневник

Ноль ... плюс пять
Выше(ниже) нуля ... ноль

[Исправлено: electro, 24.04.2020 - 18:34]
Профайл

§ electro
Re: В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.04.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можете просто цифрами, чтобы наверняка
Профайл

* elektron
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4813
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.04.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Двери лоджия окна на лоджии открыты. Без дождей это плюс. Опять же минус. Народу во дворах будет много.

Как открытые двери на лоджию, влияют на народ во дворах? :-x
А вообще для экономии ставят регуляторы на батареи, что бы счётчик не мотал. Спросите у сестры, если что? 8-)
Профайл

§ Маркс
Re: В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 874
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.04.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не так уж и тепло и сейчас и будет дальше

Осенью при такой погоде и не думали бы включать отопление, а весной не думают выключать. Ну давайте приближать глобальное потепление, раз у нас такая кривая логика в вопросах отопления.
Профайл

§ Добринцофф
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7262
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.04.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Осенью при такой погоде и не думали бы включать отопление, а весной не думают выключать.

М-да,сочувствую обитателям скворечников,в окна вовсю жарит весеннее солнышко,на кухне работает духовка и дополняет всё это горячие батареи,которые нельзя отключить и вдобавок ко всему ,за всё это нужно платить.
Я у себя отключил все батареи, оставил только тёплый пол,выставил на 37 градусов,что бы ощущать приятное тепло. :-P
Профайл

§ alex_60
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.04.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:


что ты мою сестру упоминаешь?
лечись. от головы.
погавкать сюда заходишь?
лифт не работает?
Профайл

* elektron
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4813
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.04.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //погавкать сюда заходишь?//
Не это не мой удел, темы пообсуждать, да с земляками пообщаться. А сестру ты сам приплёл, я тут не причём. ;-)
Профайл

§ alex_60
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.04.20 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:


сочуствуем жителям избушек,
из избушки не выедешь, болото,
краны переключают постоянно,
котлы, мотлы, проверяют их каждый год,
электричество вырубили, на батарейки переходят.
столько хлопот.
да еще соседи мешки с мусором под магазин подкладывают.
а другие в огород перекидывают.
ну, вы ,держитесь.
спекулянты.
Профайл

§ alex_60
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.04.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А сестру ты сам приплёл, я тут не причём.


язык. туда...
Профайл

§ alex_60
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.04.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
да с земляками пообщаться.


ветка 2.0
для таких
Профайл

§ Маркс
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 874
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.04.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
М-да,сочувствую обитателям скворечников

Добринцофф, я знал, что Вы опять вспомните скворечники. Но дело не в них, мы гробим свою экономику, выкидывая килокалории в неизвестном направлении. А ведь они уже никогда не вернутся. И правительству придется опять просить всех затянуть пояса и поднимать налоги предпринимателям. Поэтому не стоит радоваться своей автономности, мы все плывем в одной подводной лодке.
Профайл

§ alex_60
В Костанае выходные без дождей - Прогноз погоды на ближайшие дни
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.04.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
вспомните скворечники


тут погода такая.
я уехал в к-- доказываю себе (не другим) что я прав.
я уехал в германию - то же самое.
живу в избушке в зоне за забором и болотом за воротами - тоже самое.
все пытаются оправдать свои поступки.
вопрос . а почему они это делают?
наверное что то не так у них по факту в реальности.
похоже погадить .
приходят.

[Исправлено: alex_60, 24.04.2020 - 20:03]
Профайл




Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 107
Пользователей: 4
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 74 Files Loaded: 637.58 Ko | Raw HTML: 83.35 Ko -
^ Наверх