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"В людях говорит страх" - Госпитализацию инфицированных COVID-19 в рудненскую больницу прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 апреля 2020, 16:57 |  Государство

Жители Рудного обеспокоены тем, что на днях в инфекционное отделение городской больницы доставили 15 житикаринцев с положительным результатов на коронавирус. Инициативная группа составила петицию, которую прислала в редакцию «НГ» и активно рассылает среди рудничан.

Фото instagram.com/rudnyidauysy

- Стало известно о том , что в наш город умышленно привезли зараженных, плевав на наше мнение и поставив под угрозу жизни и здоровье людей, - написала жительница Рудного Екатерина КОРЧАГИНА. - В результате мы не можем уехать на работу, потому что вместо работы должны сидеть на карантине. Нам запрещали выходить на улицу, утверждая что это для нашего блага, а сами привезли заразу. Из достоверных источников мне известно, что у врачей нет защитных средств...

На онлайн-брифинге, который городской оперативный штаб Рудного провел 23 апреля сообщалось, что все пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Информация об этом появилась в Instagram “Рудненского рабочего»

- В горбольнице есть 22 аппарата искусственной вентиляции легких, задействованы на данный момент два, - приводит данные, озвученные на заседании городского штаба, рудненское издание. - Под ними находятся люди с хроническими заболеваниями в острой фазе. Врачи и весь медперсонал обеспечены средствами индивидуальной защиты. Продуман алгоритм их 14-дневной изоляции после завершения лечения. Бригады из медицинских сотрудников круглосуточно пребывают в отделении.

Главный врач рудненской городской больницы Талгат Кайкенов и главный санитарный врач Рудного Ураз Сасыков постарались убедить присутствующих, что «созданы оптимальные условия для недопущения распространения инфекции».

По словам заместителя управления здравоохранения области Анжелы БЕКСУЛТАНОВОЙ, рудненская городская больница построена по самым современным требованиям в рамках госпрограммы «100 школы, 100 больниц».

- Понятно, что в людях говорит страх, - сказала «НГ» Анжела Бексултанова. - Но нужно понимать, что делается все для лечения инфицированных. В связи с массовостью заражения COVID-19 в Житикаре было принято решение о госпитализации части из них в Рудненскую городскую больницу. Решение принималось совместно с департаментом по контролю качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. Лечение проводится согласно протоколам, пациентам назначаются противовирусные препараты в зависимости от тяжести заболевания.

По словам Бексултановой, на данный момент в области выявлено 38 больных коронавирусной инфекцией. Из них 4 лечат в Житикаре, 15 — в Рудном, остальных в Костанае. На очередном заседании оперативного штаба области руководитель департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Орал Бекмагамбетов, что в лаборатории имеется 237 тест-систем для проведения в среднем 10 650 исследований на COVID-19.
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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: "В людях говорит страх" - Госпитализацию...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3769
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.04.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Стало известно о том , что в наш город умышленно привезли зараженных, плевав на наше мнение и поставив под угрозу жизни и здоровье людей, - написала жительница Рудного Екатерина КОРЧАГИНА./


Ключевое слово обращения это УМЫШЛЕННО то есть человек даже не может понять для себя что есть необходимые меры по разгрузке житикаринской больницы,для нее все делаеться УМЫШЛЕННО чтобы специально заразить ее)
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§ Pasha
Re: "В людях говорит страх" - Госпитализацию...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 24.04.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про достоверные источники интересно. Либо жительница сеет панику и пишет фейки, что вроде как запрещено и преследуется , либо врачи нагло врут. Хотя не думаю, что повезли бы больных к врачам, у которых нет средств защиты. Привыкли рудничане, что всё " вкусное " в Костанай везут, простите, мы тоже не резиновые.
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§ Горожанин_kst
Re: "В людях говорит страх" - Госпитализацию...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1479
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 24.04.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что Рудный "особая территория"? Или мы граждане разных стран, или может вы из высшей касты? Не хватает мест в Житикаре, нет инфекционного отделения или мест в них в других близлежащих больницах, везут в Рудный. Единственное решение. Или в поле людей вывозить и живьём закапывать?!
Не гоните волну, мадам Корчагина, тише, а то в условиях ЧП на срок себе наговорите.
А чисто по человечески...страх ваш понять можно, но не оправдать. Подленький это страх, он в вас всё человеческое сжирает. Бога вы не боитесь, мадам.
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* Butch
Re: "В людях говорит страх" - Госпитализацию...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.04.20 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По словам заместителя управления здравоохранения области Анжелы БЕКСУЛТАНОВОЙ, рудненская городская больница построена по самым современным требованиям в рамках госпрограммы «100 школы, 100 больниц».

Чисто так, на всякий случай. Рудненская городская больница построена ещё бог знает когда, я в начальных классах учился а она уже была. А вот отдельно-стоящее здание инфекционного отделения строилось уже возможно и по самым современным требованиям, и может быть даже в рамках программы.
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§ denfostr
Re: "В людях говорит страх" - Госпитализацию...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 24.04.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня восхитила фраза городская больница построена благодаря программе 100 школ,100 больниц... Эта имеющаяся больница построена в годы СССР. 2я поликлиника благополучно расхитилась на стадии фундтамента Так,что главный врёт...
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§ denfostr
Re: "В людях говорит страх" - Госпитализацию...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 24.04.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото корпус детской поликлиники,кажись стационара.так при чем тут инфекционное отделение? Да,детскую поликлинику построили в годы ... Но к ней 5сть претензии в качестве.
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* abaika95
Re: "В людях говорит страх" - Госпитализацию...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3769
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.04.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел видео от этой Екатерины,куча высокопарных слов о проблемах и халатности в здравоохранении но главный посыл который за всем скрывается, не надо нам больных! зачем они нам? Пусть болеют там где заразились! после этого вприницпе моральное разложение и безсовестность этой Екатерины можно не обсуждать......
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* Butch
"В людях говорит страх" - Госпитализацию инфицированных COVID-19 в рудненскую больницу прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.04.20 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
На фото корпус детской поликлиники

Кхм. Нет. То здание, что стоит с самого краю "городка", вдоль Володарского так сказать - это инфекционка. И оно сразу строилось с этим предназначением
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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