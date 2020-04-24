"В людях говорит страх" - Госпитализацию инфицированных COVID-19 в рудненскую больницу прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области

Жители Рудного обеспокоены тем, что на днях в инфекционное отделение городской больницы доставили 15 житикаринцев с положительным результатов на коронавирус. Инициативная группа составила петицию, которую прислала в редакцию «НГ» и активно рассылает среди рудничан.

Фото instagram.com/rudnyidauysy

- Стало известно о том , что в наш город умышленно привезли зараженных, плевав на наше мнение и поставив под угрозу жизни и здоровье людей, - написала жительница Рудного Екатерина КОРЧАГИНА. - В результате мы не можем уехать на работу, потому что вместо работы должны сидеть на карантине. Нам запрещали выходить на улицу, утверждая что это для нашего блага, а сами привезли заразу. Из достоверных источников мне известно, что у врачей нет защитных средств...

На онлайн-брифинге, который городской оперативный штаб Рудного провел 23 апреля сообщалось, что все пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Информация об этом появилась в Instagram “Рудненского рабочего»

- В горбольнице есть 22 аппарата искусственной вентиляции легких, задействованы на данный момент два, - приводит данные, озвученные на заседании городского штаба, рудненское издание. - Под ними находятся люди с хроническими заболеваниями в острой фазе. Врачи и весь медперсонал обеспечены средствами индивидуальной защиты. Продуман алгоритм их 14-дневной изоляции после завершения лечения. Бригады из медицинских сотрудников круглосуточно пребывают в отделении.

Главный врач рудненской городской больницы Талгат Кайкенов и главный санитарный врач Рудного Ураз Сасыков постарались убедить присутствующих, что «созданы оптимальные условия для недопущения распространения инфекции».

По словам заместителя управления здравоохранения области Анжелы БЕКСУЛТАНОВОЙ, рудненская городская больница построена по самым современным требованиям в рамках госпрограммы «100 школы, 100 больниц».

- Понятно, что в людях говорит страх, - сказала «НГ» Анжела Бексултанова. - Но нужно понимать, что делается все для лечения инфицированных. В связи с массовостью заражения COVID-19 в Житикаре было принято решение о госпитализации части из них в Рудненскую городскую больницу. Решение принималось совместно с департаментом по контролю качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. Лечение проводится согласно протоколам, пациентам назначаются противовирусные препараты в зависимости от тяжести заболевания.

По словам Бексултановой, на данный момент в области выявлено 38 больных коронавирусной инфекцией. Из них 4 лечат в Житикаре, 15 — в Рудном, остальных в Костанае. На очередном заседании оперативного штаба области руководитель департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Орал Бекмагамбетов, что в лаборатории имеется 237 тест-систем для проведения в среднем 10 650 исследований на COVID-19.