"Откуда она взялась..." - жители Костанайской области обнаруживают проснувшихся и греющихся на солнышке степных гадюк

Сегодня в Instagram "НГ" читатель из поселка Кушмурун прислал видео разрубленной на куски змеи. Он рассказал, что ее обнаружили на своем огороде родители и удивлялся: откуда такая взялась.

На кадрах разрубленная (видимо, лопатой) степная гадюка. Удивительно, что люди, проживающие в Кушмуруне, впервые сталкиваются с этой рептилией. Степные гадюки – обычный для нашей области вид змей. И встречаются они довольно часто в природе, нередко заползая в сельские населённые пункты.

Именно в конце апреля - мае их и можно встретить чаще всего, когда гадюки подолгу греются на весеннем солнце после зимовки. К тому же, у них сейчас брачный период, поэтому они активнее, чем обычно и могут чаще попадаться на глаза.

Стоит ли сразу хвататься за лопату, кочергу и всё, что есть под рукой у перепуганного сельчанина? Если на гадюку не наступать, не брать её руками, не тыкать палкой, человек ей не интересен и абсолютно не нужен. Если пройти мимо, она не бросится вдогонку с целью укусить. Яд змее нужен исключительно для обеспечения себя питанием, и в её планы совершенно не входит сжить со свету очередного представителя рода человеческого.

К слову сказать, укус гадюки - штука болезненная, но как правило не смертельная. В месте укуса появляется отёк, подкожное кровоизлияние, разумеется, всё это сопровождается болью. Яда степная гадюка вводит при укусе немного – всего 0,01 грамма. Тяжесть последующего состояния укушенного зависит от его собственного веса и от концентрации самого яда. Ясно, что легче отравить 50-килограммого человека, чем того, кто весит центнер. А вот концентрация яда зависит от того, как давно гадюка питалась. Если она не так давно убила и съела мышь (свою любимую добычу), то яд будет «жидковат» и укус перенесётся легче.

В любом случае, укуса можно избежать, если не провоцировать змею. В последнее время в Европе так сильно упала численность степных гадюк, что они даже охраняются Бернской конвенцией. У нас их пока довольно много. Но, чем активнее пашня будет наступать на степь, тем меньше змей будет оставаться в дикой природе. А ведь они, наряду с хищными птицами, одни из главных врагов мышевидных грызунов, отнимающих у человека немалую часть урожая.

Помимо стапных гадюк, на территории Костанайской области можно встретить и других змей, например, узорчатого полоза. Этот вообще не ядовит. Но люди пугаются и убивают их также как гадюк.