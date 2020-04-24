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"Откуда она взялась..." - жители Костанайской области обнаруживают проснувшихся и греющихся на солнышке степных гадюк

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

24 апреля 2020, 15:48 |  Общество

Сегодня в Instagram "НГ" читатель из поселка Кушмурун прислал видео разрубленной на куски змеи. Он рассказал, что ее обнаружили на своем огороде родители и удивлялся: откуда такая взялась.

На кадрах разрубленная (видимо, лопатой) степная гадюка. Удивительно, что люди, проживающие в Кушмуруне, впервые сталкиваются с этой рептилией. Степные гадюки – обычный для нашей области вид змей. И встречаются они довольно часто в природе, нередко заползая в сельские населённые пункты.

Именно в конце апреля - мае их и можно встретить чаще всего, когда гадюки подолгу греются на весеннем солнце после зимовки. К тому же, у них сейчас брачный период, поэтому они активнее, чем обычно и могут чаще попадаться на глаза.

Стоит ли сразу хвататься за лопату, кочергу и всё, что есть под рукой у перепуганного сельчанина? Если на гадюку не наступать, не брать её руками, не тыкать палкой, человек ей не интересен и абсолютно не нужен. Если пройти мимо, она не бросится вдогонку с целью укусить. Яд змее нужен исключительно для обеспечения себя питанием, и в её планы совершенно не входит сжить со свету очередного представителя рода человеческого.

К слову сказать, укус гадюки - штука болезненная, но как правило не смертельная. В месте укуса появляется отёк, подкожное кровоизлияние, разумеется, всё это сопровождается болью. Яда степная гадюка вводит при укусе немного – всего 0,01 грамма. Тяжесть последующего состояния укушенного зависит от его собственного веса и от концентрации самого яда. Ясно, что легче отравить 50-килограммого человека, чем того, кто весит центнер. А вот концентрация яда зависит от того, как давно гадюка питалась. Если она не так давно убила и съела мышь (свою любимую добычу), то яд будет «жидковат» и укус перенесётся легче.

В любом случае, укуса можно избежать, если не провоцировать змею. В последнее время в Европе так сильно упала численность степных гадюк, что они даже охраняются Бернской конвенцией. У нас их пока довольно много. Но, чем активнее пашня будет наступать на степь, тем меньше змей будет оставаться в дикой природе. А ведь они, наряду с хищными птицами, одни из главных врагов мышевидных грызунов, отнимающих у человека немалую часть урожая.

Помимо стапных гадюк, на территории Костанайской области можно встретить и других змей, например, узорчатого полоза. Этот вообще не ядовит. Но люди пугаются и убивают их также как гадюк.
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§ Vit
"Откуда она взялась..." - жители Костанайской области обнаруживают проснувшихся и греющихся на солнышке степных гадюк
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9345
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.04.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Помимо стапных гадюк, на территории Костанайской области можно встретить и других змей, например, узорчатого полоза. Этот вообще не ядовит. Но люди пугаются и убивают их также как гадюк.

Инстинкт сохранения. Любой, я б тоже сначало отпрыгнул потом лопатой бахнул, если нет лапаты под рукой, то сбегал бы в близжащий посёлок. Ну точно бы не стал юзить в гугле и смотреть опасна она или нет. Тем более инет в степи плачевный.)

[Исправлено: Vit, 24.04.2020 - 15:02]
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§ лимон
Re: "Откуда она взялась..." - жители Костанайской...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1300
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.04.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погрелась на солнышке ...
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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