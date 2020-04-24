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Список номеров, куда можно подать заявку на получение 15 000 тенге расширил акимат Костаная
24 апреля 2020, 13:22 | Государство
Теперь подать заявку на получения компенсации для оплаты коммунальных услуг можно по 4 городским номерам, 2 сотовым. Как и прежде оформить заявку можно и через службу iKomek. Кроме того увеличилось время приема заявок. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.
С 8.00 до 20.00 без перерыва на обед подать заявки можно по номерам: 57-57-50, 57-57-52, 54-10-55, 57-57-17, 8-777-154-37-58, 8-777-154-37-56. Служба iKomek принимает заявки по номеру 109 круглосуточно.
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