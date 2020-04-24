Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 2334 случая (+45 за сутки),
568 выздоровевших (+8 за сутки), 24 умерли (+4 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  38 случаев (+2 за сутки), 3 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

Список номеров, куда можно подать заявку на получение 15 000 тенге расширил акимат Костаная

24 апреля 2020, 13:22 |  Государство

Теперь подать заявку на получения компенсации для оплаты коммунальных услуг можно по 4 городским номерам, 2 сотовым. Как и прежде оформить заявку можно и через службу iKomek. Кроме того увеличилось время приема заявок. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

С 8.00 до 20.00 без перерыва на обед подать заявки можно по номерам: 57-57-50, 57-57-52, 54-10-55, 57-57-17, 8-777-154-37-58, 8-777-154-37-56. Служба iKomek принимает заявки по номеру 109 круглосуточно.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.04.20 15:48 "Откуда она взялась..." - жители Костанайской области обнаруживают проснувшихся и греющихся на солнышке степных гадюк
24.04.20 12:11 Формулировку об использовании личного транспорта уточнил главный санврач Костанайской области
24.04.20 11:56 Экстренные больные перенаправляются в областную больницу в связи с выявлением Covid-19 у пациента горбольницы Костаная
24.04.20 11:47 Работающие в двух организациях казахстанцы могут получить 42 500 тенге, если предоставят необходимые справки
24.04.20 10:49 У двух жителей Житикары подтвердился COVID-19
23.04.20 20:41 «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка такси на соблюдение санитарных норм прошла в Костанае
23.04.20 18:11 Два коррупционных правонарушения расследуются в Костанайской области
23.04.20 17:24 МВД предлагает акиматам отменить ограничения на передвижение для дачников
23.04.20 15:44 Две улицы закрыли для ремонта в Костанае
23.04.20 14:39 "Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ nmv85
Список номеров, куда можно подать заявку на получение 15 000 тенге расширил акимат Костаная
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 24.04.20 - 15:53
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 2
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 28 Queries | 74 Files Loaded: 637.58 Ko | Raw HTML: 44.59 Ko -
^ Наверх