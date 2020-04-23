«Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка такси на соблюдение санитарных норм прошла в Костанае

Мониторинговая группа, в составе которой представители полиции, управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, санврачи и журналисты, 23 апреля проверяла автомобили, оказывающие услуги такси.

Рейд проходил на улице Маяковского напротив старого мусульманского кладбища. Поводом для него стали многочисленные жалобы костанайцев на несоблюдение водителями такси противоэпидемических норм.

- К нам поступает много жалоб от жителей о неопрятном состоянии машин, о том, что водители без масок и перчаток, а в машинах грязь. В связи с этим был инициирован рейд, - сказал заметитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексей КОСТЮКОВ. - В последующем рейды будут проводиться не менее двух раз в неделю, нарушителям будут выноситься либо предписание, либо составляться протокол наказания по ст.476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения). Самое строгое наказание которое грозит по этой статье - штраф в размере 10 МРП (27 780 тнг - НГ) или административный арест до 15 суток. Проверяется наличие масок, дезинфицирующих средств, уточняется проводится ли обработка данного автомобиля.

Также проверки будут проводить полиция и акимат на предмет нахождения автомобиля в реестре. Мы уточнили, кого будут наказывать в случае нарушений: водителя такси или перевозчика. На что было сказано, что "перевозчик несет ответственность за состояние своего автопарка".

Большинство встреченных нами машин - без нарушений: маски на лице, перчатки на руках, запасные в наличии имеются. Дезинфицирующее средство с собой. Машин в первом и в какой-то мере показательном рейде проверили немного - 8. Недостатки обнаружились у трех водителей.

Водитель такси «Народное» Анатолий Владимирович поделился, что перчатки доставляют неудобства: жмут, руки "не дышат", а где купить большие по размеру, он не знает. Но за соблюдением правил "следит строго". Дезинфектора в машине также не было.

У водителя такси «Тарлан» Игоря Владимировича с документами все в порядке, но перчатки не на руках. Говорит, малы по размеру. Флакон 70% этилового спирта для дезинфекции в машине присутствует.

В целом было видно, что для водителей проверка ожидаемая и они к ней готовы. Что покажут последующие рейды, станет ясно в ближайшее время.