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«Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка такси на соблюдение санитарных норм прошла в Костанае

Ольга СИДОРОВА

23 апреля 2020, 20:41 |  Общество

Мониторинговая группа, в составе которой представители полиции, управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, санврачи и журналисты, 23 апреля проверяла автомобили, оказывающие услуги такси.

Рейд проходил на улице Маяковского напротив старого  мусульманского кладбища. Поводом для него стали многочисленные жалобы костанайцев на несоблюдение водителями такси противоэпидемических норм.

 - К нам поступает много жалоб от жителей о неопрятном состоянии машин, о том, что водители без масок и перчаток, а в машинах грязь. В связи с этим был инициирован рейд, - сказал заметитель руководителя  Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексей КОСТЮКОВ.  - В последующем рейды будут проводиться не менее двух раз в неделю, нарушителям будут выноситься либо предписание, либо составляться протокол наказания по ст.476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения).  Самое строгое наказание  которое грозит по этой статье -  штраф в размере  10 МРП (27 780 тнг - НГ) или административный арест до 15 суток. Проверяется наличие масок, дезинфицирующих средств, уточняется проводится  ли обработка данного автомобиля.

Также проверки будут проводить полиция и акимат на предмет нахождения автомобиля в реестре. Мы уточнили, кого будут наказывать в случае нарушений: водителя такси или перевозчика. На что было сказано, что "перевозчик несет ответственность за состояние своего автопарка".

Большинство встреченных нами машин - без нарушений: маски на лице, перчатки на руках,  запасные в наличии имеются. Дезинфицирующее средство с собой. Машин в первом и в какой-то мере показательном рейде проверили немного - 8. Недостатки обнаружились у трех водителей.

Водитель такси «Народное» Анатолий Владимирович поделился, что перчатки доставляют неудобства: жмут, руки "не дышат", а где купить большие по размеру, он не знает. Но за соблюдением правил "следит строго". Дезинфектора в машине также не было.

У водителя такси «Тарлан» Игоря Владимировича с документами все в порядке, но перчатки не на руках. Говорит, малы по размеру. Флакон 70% этилового спирта для дезинфекции в машине присутствует.

 В целом было видно, что для водителей проверка ожидаемая и они к ней готовы.  Что покажут последующие рейды, станет ясно в ближайшее время.
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Комментарии к новости
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§ electro
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 23.04.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередная показуха
как, впрочем, и везде
и всегда...
то бишь, зря старалась, массовка...
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§ alex_60
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8104
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.04.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое прощение.
Штраф 10000 мрп.
Катаются в грязных машинах, снаружи точно.
Все в грязи. Представляю что там внутри.
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§ alex_60
«Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка такси на соблюдение санитарных норм прошла в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8104
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.04.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторы какие тое то.

[Исправлено: alex_60, 23.04.2020 - 21:22]
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§ MAN
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 23.04.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
, уточняется проводится ли обработка данного автомобиля.
Мощно отчитались. :-P
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§ Гога
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2433
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.04.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]проводится ли обработка данного автомобиля

И как они это проверят будут ??
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§ nmv85
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 23.04.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас есть санитарные нормы для такси? Или после каждого клиента все обрабатывается деохлором!!!!!!
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§ Vit
«Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка такси на соблюдение санитарных норм прошла в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9322
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.04.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две последние фотки это плевок мне, и всем жителям города.
Как я прохожу границу и другие блок - посты области? .
Я в руки доки не даю. Прикладываю к двери, они их фотают, там штрих и чип. В маске сижу как положено, нос закрыт и рот. Но все рано приходится контактировать когда заполняешь анкету. Но после у меня и не только у меня , почти уже у всех ребят лежит антисептик. Руки помыли, руль и поехали. Такси а у вас че? Непонятно че ваще происходит. Как вам дали разрешение перевозить людей. А почему мне и Васе не дали разрешение на личном транспорте ехать с дома на работу и обратно.

[Исправлено: Vit, 23.04.2020 - 21:26]
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§ olegggon
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.04.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше ловили тех, у кого пахнет из машины спиртом. Сейчас ловят тех, у кого не пахнет спиртом из машины 😁😁😁
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§ MAN
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 23.04.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы гляньте что творится у "народников". Целая колонна стоит у таксопарка. Думаете на санобработку? Как же, за справочкой.
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§ Coopidon
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.04.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как!
Я удивлён...
И жезлы в ход пошли. Видимо, более ранний тезис о коррупционной составляющей использования жезлов, короновирусом сведен на нет и уничтожен.
Оказывается вирус имеет и некоторые положительные стороны...
8-)
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§ Coopidon
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.04.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А служебная форма и, особенно, фуражка, вообще отгоняет зловредный вирус и обеззараживания и дезинфицирует все вокруг.
Эдакое ноу-хау и нурлайфхак...
И да, почему-то, по умолчанию, считается, что у меня в машине-свинарник (пардоньте хрюшки), а в автобусах и такси, чистота, порядок с запахом амброзии....
Это, согласитесь, обидно!
:lol:
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§ Coopidon
Re: «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.04.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё забыл упомянуть про актауский случай, но ладно, в следующий раз 8-)
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§ nmv85
«Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка такси на соблюдение санитарных норм прошла в Костанае
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 23.04.20 - 22:51
Комментарий проходит проверку.
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Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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