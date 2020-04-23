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Два коррупционных правонарушения расследуются в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Сотрудник отдела полиции Костанайского района 17 апреля был задержан при получении 20 000 тенге в качестве взятки. Видео задержания через телеграмм-канал распространила антикоррупционная служба по Костанайской области. На кадрах видны две купюры номиналам 10 000 тенге. С помощью ультрафиолета на них высвечивается надпись "взятка".
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудник работал в органах с 2016 года. Взятку полицейский брал за то, чтобы не привлекать участника дорожного движения к административной ответственности. По результатам проведенного служебного расследования он уволен из ОВД. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности - им объявили о неполном служебном соответствии, уточнили в ДП.
Задержание происходило в Костанае возле супермаркета "Подсолнух"(5-й микрорайон).
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