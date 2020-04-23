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Два коррупционных правонарушения расследуются в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

23 апреля 2020, 18:11 |  Криминал

Сотрудник отдела полиции Костанайского района 17 апреля был задержан при получении 20 000 тенге в качестве взятки. Видео задержания через телеграмм-канал распространила антикоррупционная служба по Костанайской области. На кадрах видны две купюры номиналам 10 000 тенге. С помощью ультрафиолета на них высвечивается надпись "взятка".

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудник работал в органах с 2016 года. Взятку полицейский брал за то, чтобы не привлекать участника дорожного движения к административной ответственности. По результатам проведенного служебного расследования он уволен из ОВД. Его непосредственные руководители  привлечены к дисциплинарной ответственности - им объявили о неполном служебном соответствии, уточнили в ДП.

Задержание происходило в Костанае возле супермаркета "Подсолнух"(5-й микрорайон).

Кроме того, Агентство по противодействию коррупции РК сообщает,  что идет расследование дела в отношении замакима Алтынсаринского района. Он подозревается в принуждении подчиненных к заключению фиктивного договора о госзакупках с коммерческой организацией на проведение работ по очистке от снега внутрипоселковых дорог.
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Комментарии к новости
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§ ACROS
Re: Два коррупционных правонарушения расследуются в Костанайской...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 23.04.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь бьёт ключём: ничего не меняеться - значит скоро эпидемия коронавируса закончиться !!
Интересно: согласно Закону руководители данных сотрудников должны подать в отставку. Режим ЧП не отменяет же данную юридическую норму или отменяет ??
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Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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