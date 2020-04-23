Два коррупционных правонарушения расследуются в Костанайской области

Сотрудник отдела полиции Костанайского района 17 апреля был задержан при получении 20 000 тенге в качестве взятки. Видео задержания через телеграмм-канал распространила антикоррупционная служба по Костанайской области. На кадрах видны две купюры номиналам 10 000 тенге. С помощью ультрафиолета на них высвечивается надпись "взятка".

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудник работал в органах с 2016 года. Взятку полицейский брал за то, чтобы не привлекать участника дорожного движения к административной ответственности. По результатам проведенного служебного расследования он уволен из ОВД. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности - им объявили о неполном служебном соответствии, уточнили в ДП.

Задержание происходило в Костанае возле супермаркета "Подсолнух"(5-й микрорайон).

Кроме того, Агентство по противодействию коррупции РК сообщает, что идет расследование дела в отношении замакима Алтынсаринского района. Он подозревается в принуждении подчиненных к заключению фиктивного договора о госзакупках с коммерческой организацией на проведение работ по очистке от снега внутрипоселковых дорог.