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Две улицы закрыли для ремонта в Костанае
23 апреля 2020, 15:44 | ЖКХ
Ремонтные работы на пр. Аль-Фараби начались сегодня, 23 апреля. В общем реконструкция проспекта предполагает ремонтные работы от ул. Майлина до ул. Перонной, но пока закрыт участок от ул. Майлина до ул. Темирбаева. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе акимата Костаная.
Завершить работы на этом участке пр. Аль-Фараби предполагается 27 июня.
Также на реконструкцию сегодня закрыли ул. Генерала Арыстанбекова. Ремонтные работы в границах улиц Чкалова и Абая продлятся до 27 июня.
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