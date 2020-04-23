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Две улицы закрыли для ремонта в Костанае

23 апреля 2020, 15:44 |  ЖКХ

Ремонтные работы на пр. Аль-Фараби начались сегодня, 23 апреля. В общем реконструкция проспекта предполагает ремонтные работы от ул. Майлина до ул. Перонной, но пока закрыт участок от ул. Майлина до ул. Темирбаева. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

Завершить работы на этом участке пр. Аль-Фараби предполагается 27 июня.

Также на реконструкцию сегодня закрыли ул. Генерала Арыстанбекова. Ремонтные работы в границах улиц Чкалова и Абая продлятся до 27 июня.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Две улицы закрыли для ремонта в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6534
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.04.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3,14..ц остаткам деревьев на центральной улице.
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Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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