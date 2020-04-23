Две улицы закрыли для ремонта в Костанае

Ремонтные работы на пр. Аль-Фараби начались сегодня, 23 апреля. В общем реконструкция проспекта предполагает ремонтные работы от ул. Майлина до ул. Перонной, но пока закрыт участок от ул. Майлина до ул. Темирбаева. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

Завершить работы на этом участке пр. Аль-Фараби предполагается 27 июня.

Также на реконструкцию сегодня закрыли ул. Генерала Арыстанбекова. Ремонтные работы в границах улиц Чкалова и Абая продлятся до 27 июня.