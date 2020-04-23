Карантин учебе не помеха

На вопросы, касающиеся перехода студентов на дистанционное обучение (ДО) во время режима ЧП, отвечает БАЯНДИН Марат Асылбекович, ректор КИнЭУ им. М. Дулатова.





- С чем связано введение режима дистанционного обучения?

- На основании приказа министра образования и науки РК «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пандемии» № 108 от 14.03.2020 года с 16 марта 2020 года вуз перешел на дистанционную форму обучения студентов очного обучения.

- Сколько студентов находится в данное время на дистанционном обучении?

- Все обучающиеся вуза на данный момент обучаются с применением дистанционных образовательных технологий.

- Как происходит учебный процесс?

- Занятия проходят согласно расписанию в режиме реального времени на базе программного продукта Elsyma, интегрированного с системой дистанционного обучения Adobe Connect. Занятия записываются, и обучающийся может ознакомиться с материалом в режиме офлайн. Также в системе ДО вуза преподавателями еженедельно размещаются задания для текущего контроля, проводятся консультации посредством корпоративной почты.

- Не отражается ли это на качестве обучения?

- Учебный процесс по сути не изменился, в нынешней ситуации просто отсутствуют аудиторные занятия, а местом осуществления образовательной деятельности является система дистанционного обучения университета, независимо от места нахождения обучающихся.

- На какой период предусмотрено введение режима дистанционного обучения?

- Университет обучает студентов с применением традиционноых образовательных технологий, также с применением дистанционных образовательных технологий. Для той части обучающихся, в отношении которых применялось традиционное обучение, режим ДО закончится по окончании пандемии. Те обучачающииеся, которые изначально были приняты на обучение в применением ДОТ, продолжат обучение в этом же режиме.

- Чем отличается режим дистанционного обучения студентов-очников на период ЧП от дистанционного обучения как формы обучения?

- При дистанционной форме обучения студент имеет право на обучение вне аудитории по собственному, удобному для него, графику. Он может смотреть лекции в записи, не обязательно в прямой трансляции, выполнять задания и отправлять их в установленные сроки. Студенты-очники занимаются согласно расписанию. Однако нужно отметить, что, учитывая возможные проблемы с доступом в Интернет, для них предусматривается возможность изучения материала в офлайн-режиме.

Лицензия № 12020748 МОН РК. Комитет по контролю в сфере образования и науки 05.11.2012

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