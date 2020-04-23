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Как будут отдыхать казахстанцы в мае?
В мае жителей республики ожидают 13 праздничных и и выходных дней и 18 рабочих при пятидневной рабочей неделе. Отмечать казахстанцы в этом месяце будут 3 праздника.
1 мая в стране отмечают День единства народа Казахстана. Выходная праздничная пятница плавно перейдет в выходные субботу и воскресенье. И отдыхать при пятидневной рабочей неделе предстоит три дня: с 1-го по 3 мая.
Отмечаемые 7 мая День защитника Отечества и 9 мая День Победы образуют в этом году единые длинные выходные. День Победы в этот раз выпадает на субботу. Обычно в этом случае к выходным добавляют следующий понедельник, но для удобства дополнительный выходной день перенесли на 8 мая. Таким образом отдыхать нам предстоит четыре дня: с 7-го по 10 мая включительно.
11 мая, понедельник, станет рабочим днем.
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