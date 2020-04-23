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Как будут отдыхать казахстанцы в мае?

23 апреля 2020, 12:08 |  Общество

В мае жителей республики ожидают 13 праздничных и и выходных дней и 18 рабочих при пятидневной рабочей неделе. Отмечать казахстанцы в этом месяце будут 3 праздника.

1 мая в стране отмечают День единства народа Казахстана. Выходная праздничная пятница плавно перейдет в выходные субботу и воскресенье. И отдыхать при пятидневной рабочей неделе предстоит три дня: с 1-го по 3 мая.

Отмечаемые 7 мая День защитника Отечества и 9 мая День Победы образуют в этом году единые длинные выходные. День Победы в этот раз выпадает на субботу. Обычно в этом случае к выходным добавляют следующий понедельник, но для удобства дополнительный выходной день перенесли на 8 мая. Таким образом отдыхать нам предстоит четыре дня: с 7-го по 10 мая включительно.

11 мая, понедельник, станет рабочим днем.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Как будут отдыхать казахстанцы в мае?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9318
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.04.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья. Смешная))
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§ Змея Подколодная
Re: Как будут отдыхать казахстанцы в мае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.04.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хорошая статья. Смешная))

Кто дома сидит- смешная. А мне актуальна) Выходные хАчЮ)))
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§ Козлов я
Re: Как будут отдыхать казахстанцы в мае?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.04.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Выходные хАчЮ
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§ Serg_Jyk
Re: Как будут отдыхать казахстанцы в мае?
Serg_Jyk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 23.04.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с 1 мая по 31 мая :lol: :lol: :lol:
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§ peshexod
Как будут отдыхать казахстанцы в мае?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3455
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 23.04.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочно отрегулировать посещение дачных участков, никто дачника не удержит дома в эти выходные. Начнётся бардак.
"если процесс нельзя остановить его нужно возглавить"

[Исправлено: peshexod, 23.04.2020 - 13:07]
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§ olegggon
Как будут отдыхать казахстанцы в мае?
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.04.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://b.radikal.ru/b16/2004/9a/823f665f6ea2.png[/img]

[Исправлено: olegggon, 23.04.2020 - 13:29]
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§ Козлов я
Re: Как будут отдыхать казахстанцы в мае?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.04.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А картинка в статье - это из "Итоги года-мнение читателей"? Нигде не видел ссылочку на календарь. :-o
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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