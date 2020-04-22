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Еще один случай COVID-19 зарегистрирован в Житикаре
22 апреля 2020, 23:21 | Криминал
Областной оперативный штаб сообщает, что в Житикаре подтвержден коронавирус у женщины 1974 г. р., которая была в близком контакте с одним из более ранних пациентов.
Диагноз подтвержден исследованием по методу ПЦР. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 23 часа 22 апреля в Костанайской области выявлено 35 человек с инфекцией СOVID-19.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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