Еще один случай COVID-19 зарегистрирован в Житикаре

Областной оперативный штаб сообщает, что в Житикаре подтвержден коронавирус у женщины 1974 г. р., которая была в близком контакте с одним из более ранних пациентов.

Диагноз подтвержден исследованием по методу ПЦР. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 23 часа 22 апреля в Костанайской области выявлено 35 человек с инфекцией СOVID-19.