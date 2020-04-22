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Еще один случай COVID-19 зарегистрирован в Житикаре

22 апреля 2020, 23:21 |  Криминал

Областной оперативный штаб сообщает, что в Житикаре подтвержден коронавирус у женщины 1974 г. р., которая была в близком контакте с одним из более ранних пациентов.

Диагноз подтвержден исследованием по методу ПЦР. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 23 часа 22 апреля в Костанайской области выявлено 35 человек с инфекцией СOVID-19.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Еще один случай COVID-19 зарегистрирован в Житикаре
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.04.20 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь думаю можно уже тех кто говорит что карантин в данной ситуации не нужен считать дураками пока они не докажут обратное)
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Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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