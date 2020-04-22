Закрыты на карантин два многоэтажных жилых дома в Костанае

Как сообщает областной оперативный штаб, сегодня вечером в Костанае закрыты на карантин два подъезда в доме, где проживает 37-летняя женщина с подтвержденным COVID-19 и один подъезд в доме, где живут ее родители.

У дверей подъезда установлены турникеты, предусмотрено дежурство сотрудников правоохранительных органов. Жителям разрешено пользоваться услугами по доставке еды. Их родственникам также позволено привозить продовольствие к подъездам. Карантин начался с 20:00 часов 22 апреля и продлится 14 дней.

Дом 71 по улице Наримановская закрыт полностью, в нем два подъезда и 72 квартиры. В доме 44 по улице Л.Беды закрыт 1 подъезд, 45 квартир.

Для осуществления контроля по карантинным мероприятия по улице Л.Беды будет выставлено две смены полицейских. У подъездов установлены турникеты и мусорные контейнеры.