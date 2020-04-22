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Закрыты на карантин два многоэтажных жилых дома в Костанае

22 апреля 2020, 22:09 |  Коронавирус

Как сообщает областной оперативный штаб, сегодня вечером в Костанае закрыты на карантин два подъезда в доме, где проживает 37-летняя женщина с подтвержденным COVID-19 и один подъезд в доме, где живут ее родители.

У дверей подъезда установлены турникеты, предусмотрено дежурство сотрудников правоохранительных органов. Жителям разрешено пользоваться услугами по доставке еды. Их родственникам также позволено привозить продовольствие к подъездам. Карантин начался с 20:00 часов 22 апреля и продлится 14 дней.

Дом 71 по улице Наримановская закрыт полностью, в нем два подъезда и 72 квартиры. В доме 44 по улице Л.Беды закрыт 1 подъезд, 45 квартир.

Для осуществления контроля по карантинным мероприятия по улице Л.Беды будет выставлено две смены полицейских. У подъездов установлены турникеты и мусорные контейнеры.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: Закрыты на карантин два многоэтажных жилых дома в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8079
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.04.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не позавидуешь.
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§ electro
Re: Закрыты на карантин два многоэтажных жилых дома в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 22.04.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну допустим...

а если, оперативный штаб, чисто гипотетически, вирус обнаружат во всех домах, вы все дома так закроете? че за бред?
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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