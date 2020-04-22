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Дореволюционную мельницу купца Оразаева сносят в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

22 апреля 2020, 17:28 |  Общество

Здание 1906 года постройки расположено на территории бывшей обувной фабрики АО "Алпамыс". Корреспонденты "НГ" сейчас находятся возле здания и следят за происходящим через приоткрытые ворота: на территорию нас не пускают.

Активно работающий фронтальный погрузчик, к которому прицеплен трос, пытается обрушить фасад, который "смотрит" на улицу Набережную.

- Здание уже не представляет никакой ценности, - пояснил нам бригадир Серик. - К тому же госэкспертиза дала заключение, что здание аварийное. Средств, чтобы поддерживать его, у владельца нет.

Обувная фабрика разорилась еще в 2016 году, в 2019-м этот участок земли общей площадью 16 000 кв. м вместе со строениями на нем выкупил местный предприниматель. Кто именно и что собирается строить, в управлении предпринимательства не объяснили до сих пор.

В управлении культуры НГ сообщали, что мельницу давно вывели из реестра памятников. Она принадлежала обувной фабрике, а теперь перешла в руки новому владельцу, который волен делать со старинным зданием, что хочет.

Видимо, бизнесмен решил, что выгоднее его снести.
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Комментарии к новости
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* Тот самый
Re: Дореволюционную мельницу купца Оразаева сносят в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.04.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дикари
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* Змея Подколодная
Дореволюционную мельницу купца Оразаева сносят в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.04.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бей! Круши! Ломай! Варвары, как они есть.
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§ alex_60
Дореволюционную мельницу купца Оразаева сносят в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8063
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.04.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон позволяет владельцу, это его решение.
Так что орать тут бесполезно.
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§ Кушмурунец23
Re: Дореволюционную мельницу купца Оразаева сносят в Костанае
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 22.04.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Бей! Круши! Ломай! Варвары, как они есть.

Зря вы так! Это же пережитки прошлого. Прошлый хозяин мельницу построил, нынешний может какой нить завод по выпуску айфонов или телевизоров "забабахает".
Какие нибудь Ё-моебили начнет выпускать. Разве это плохо?
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§ kbkz1980
Дореволюционную мельницу купца Оразаева сносят в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4622
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.04.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Цитата:
Змея Подколодная:

Можно полюбопытствовать,вы бы что сделали будь владельцами?

[Исправлено: kbkz1980, 22.04.2020 - 18:18]
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* Тот самый
Re: Дореволюционную мельницу купца Оразаева сносят в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.04.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Можно полюбопытствовать,вы бы что сделали будь владельцами?


Ресторан, на верхних этажах гостиницу.
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