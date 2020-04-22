Дореволюционную мельницу купца Оразаева сносят в Костанае

Здание 1906 года постройки расположено на территории бывшей обувной фабрики АО "Алпамыс". Корреспонденты "НГ" сейчас находятся возле здания и следят за происходящим через приоткрытые ворота: на территорию нас не пускают.

Активно работающий фронтальный погрузчик, к которому прицеплен трос, пытается обрушить фасад, который "смотрит" на улицу Набережную.

- Здание уже не представляет никакой ценности, - пояснил нам бригадир Серик. - К тому же госэкспертиза дала заключение, что здание аварийное. Средств, чтобы поддерживать его, у владельца нет.

Обувная фабрика разорилась еще в 2016 году, в 2019-м этот участок земли общей площадью 16 000 кв. м вместе со строениями на нем выкупил местный предприниматель. Кто именно и что собирается строить, в управлении предпринимательства не объяснили до сих пор.

В управлении культуры НГ сообщали, что мельницу давно вывели из реестра памятников. Она принадлежала обувной фабрике, а теперь перешла в руки новому владельцу, который волен делать со старинным зданием, что хочет.

Видимо, бизнесмен решил, что выгоднее его снести.