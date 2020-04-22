От дождя и шквала до облачного неба - как будет меняться погода в Костанае и области

В четверг, 23 апреля, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют местами дождь, грозу и туман. Причина непогоды - прохождение над нашим регионом холодного фронта.

Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с, днём порывы могут достигать 28 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на юге области +11, днём +9...+14, местами +17 градусов.

В Костанае в четверг обещают отсутствие осадков, столбики термометров ночью покажут +4...+6, днём +11...+13 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу, 24 апреля, по области возможен местами дождь. Ветер северо-западный, с переходом на юго западный, порывы могут достигать 23 м/с. Температура ночью 0...+5, на севере области возможны заморозки -3 градуса. Днём +8...+13, в южных районах +16 градусов.

В Костанае днём 24 апреля небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днём +8...+10 градусов.

- 25 апреля на территории Костанайской области ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами шквал, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Температура воздуха ночью 0...+5, на севере -3 градуса, днём +12...+17, на юге +20 градусов. В Костанае в субботу без осадков, ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью +1...+3, днём +12...+14 градусов.