Провизорную поликлинику для выявления КВИ готовят к работе в Костанае

Провизорную поликлинику сегодня, 22 апреля, показали журналистам. Под нее выделили отдельный корпус поликлиники № 4, где раньше были кабинеты детских врачей. Подготовительный этап, по словам врачей, почти завершён.

- Это сделано в том числе и для того, чтобы обезопасить самих врачей, - пояснила главный врач поликлиники № 4 Маргарита БИСЕНОВА. - В мире до 30% медперсонала может заболеть КВИ. Благодаря отдельному входу и принятым в этом корпусе дополнительным мерам наши врачи будут в большей безопасности, а пациенты смогут получать качественные медуслуги. Кроме того, здесь будут сконцентрированы все средства по борьбе с вирусом.

В провизорную поликлинику будут направлять пациентов из всех остальных медучреждений с симптомами ОРВИ или подозрением на пневмонию. Но их будут только обследовать, а ждать результаты анализа люди будут дома. Если тест не подтвердит наличие вируса, больного отправят в поликлинику, к которой он прикреплён.

- Каждый врач будет принимать только в своём кабинете, - объясняет механизм Маргарита Бисенова. - Работать будут три врача с 8 утра до 8 вечера, без выходных. Приём пациента должен занимать максимум полчаса. В регистратуре запишут данные пациента, он заполнит бланк, где укажет всех, с кем ранее контактировал. Затем его направляют на взятие мазка ПЦР. После мазка пациент идёт к терапевту. Тот, в случае необходимости, назначит дополнительные анализы. Есть рентген-кабинет, отдельные кабинеты для взятия анализов мочи и крови.

Для пациентов провизорная поликлиника будет отличаться от обычной разве что спецкостюмами врачей. Каждые 2 часа здесь будут проводить влажную уборку, все стулья в кабинетах выставили на расстоянии 2 м от врача.

Приём пациентов обещают начать в ближайшие дни - после того, как будет завершена подготовка бактериологической лабораторий.

Фото Георгия ГОВОРОВА