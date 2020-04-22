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Где можно купить бумажную версию "Нашей Газеты" в период карантина?
22 апреля 2020, 12:59 | Общество
Введение карантина в Костанае отразилось на работе многих организаций. Так случилось и с "Нашей Газетой" - распространять ее печатную версию стало сложнее. Но все же остались места, где вы по-прежнему можете купить бумажную газету.
Если вы или ваши близкие привыкли к традиционному формату получения новостей, то вы можете приобрести свежий номер "Нашей Газеты" по следующим адресам:
Киоски/отделы (работают с 10.00 до 16.00)
- киоск на остановке "Оптика" (возле "Айналайна") ул. Алтынсарина;
- киоск около магазина "FixPrice" (ул. Гоголя);
- киоск около 15-го магазина;
- отдел в магазине Rauzet по ул. Маяковского (бывш.25-й магазин);
- отдел в магазине "Фортуна" по ул.Кубеева 25;
- отдел в магазине "Восток" по ул.Лермонтова 14.
Офисы:
- ул. Майлина, 2/3;
- ул. Амангельды, 96;
- пр. Аль-Фараби, 92.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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