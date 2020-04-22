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Где можно купить бумажную версию "Нашей Газеты" в период карантина?

22 апреля 2020, 12:59 |  Общество

Введение карантина в Костанае отразилось на работе многих организаций. Так случилось и с "Нашей Газетой" - распространять ее печатную версию стало сложнее. Но все же остались места, где вы по-прежнему можете купить бумажную газету.

Если вы или ваши близкие привыкли к традиционному формату получения новостей, то вы можете приобрести свежий номер "Нашей Газеты" по следующим адресам:

Киоски/отделы (работают с 10.00 до 16.00)

  • киоск на остановке "Оптика" (возле "Айналайна") ул. Алтынсарина;
  • киоск около магазина "FixPrice" (ул. Гоголя);
  • киоск около 15-го магазина;
  • отдел в магазине Rauzet по ул. Маяковского (бывш.25-й магазин);
  • отдел в магазине "Фортуна" по ул.Кубеева 25;
  • отдел в магазине "Восток" по ул.Лермонтова 14.

Офисы:

  • ул. Майлина, 2/3;
  • ул. Амангельды, 96;
  • пр. Аль-Фараби, 92.
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§ Pasha
Re: Где можно купить бумажную версию "Нашей Газеты" в...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 22.04.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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