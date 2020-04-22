Ситуация со свободой прессы в нашей стране оценивается как "сложная", передает Informburo.kz.

Казахстан поднялся на одну позицию – на 157-е место из 180 – в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортёры без границ".

Казахстан по-прежнему на карте отмечен красным цветом, обозначающем, что ситуация со свободой прессы "сложная". Наша страна лишь в шаге от стран из "чёрного списка", в которых ситуация "очень серьёзная". Среди этих стран Китай, Ирак, Саудовская Аравия, а также Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан.

Скриншиот с сайта rsf.org

В комментариях к оценке сказано, что президентские выборы в июне 2019 года в Казахстане ознаменовали начало перехода к большей свободе выражения мнений: гражданское общество организовало беспрецедентные акции протеста, качество новостей в интернете улучшилось и их читают больше, а правительство страны пошло на небольшие уступки.

"Однако в то же время государство модернизирует свои методы подавления и, в частности, усиливает контроль над интернетом, где сейчас широко распространено слежение. Новостные сайты, социальные сети и службы обмена сообщениями теперь подвергаются более "эффективному" периодическому отключению", – говорится в отчёте организации по Казахстану.

Немного лучшую позицию, чем Казахстан, занимают Узбекистан, Россия, Беларусь, Турция.

"Проблемная" ситуация со свободой прессы в Украине, Молдове, Кыргызстане. Эти страны отмечены на карте оранжевым цветом.

Среди стран, отмеченных жёлтым с оценкой "довольно хорошо", – США, Франция, Великобритания, Испания, Латвия.

Четвёртый год подряд первую позицию занимает Норвегия. За ней следуют Финляндия, Дания Швеция и Нидерланды.

Всемирный индекс свободы прессы, ежегодно публикуемый организацией "Репортёры без границ" с 2002 года, измеряет уровень свободы СМИ в 180 странах. Он оценивает уровень плюрализма, независимости СМИ, среды для СМИ и самоцензуры, правовую базу, прозрачность и качество инфраструктуры, которая поддерживает производство новостей и информации. Индекс не оценивает государственную политику.