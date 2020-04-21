Мультипровизорное отделение открыто на базе областной больницы в Костанае

Отделение на 30 коек предназначено для пациентов с признаками коронавирусной инфекции. Для тех, у которых диагноза еще нет, а вот кашель, насморк и прочие респираторные проявления имеются.

В отделении каждый пациент лежит в индивидуальном боксе с отдельным санузлом, чтобы избежать какого-либо контакта. Есть койки для беременных. Оборудована чистая и грязная зоны. Об этом сообщила нам пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. В штате работают два эпидемиолога.

Размещено отделение в здании областного родильного дома. Оно подошло по основным требованиям: отдельно стоит, имеет реанимацию, несколько выходов и отдельные палаты.

Родильные койки перенесены в городской перинатальный центр.