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Мультипровизорное отделение открыто на базе областной больницы в Костанае

21 апреля 2020, 21:01 |  Коронавирус

Отделение на 30 коек предназначено для пациентов с признаками коронавирусной инфекции. Для тех, у которых диагноза еще нет, а вот кашель, насморк и прочие респираторные проявления имеются.

В отделении каждый пациент лежит в индивидуальном боксе с отдельным санузлом, чтобы избежать какого-либо контакта. Есть койки для беременных. Оборудована чистая и грязная зоны. Об этом сообщила нам пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. В штате работают два эпидемиолога.

Размещено отделение в здании областного родильного дома. Оно подошло по  основным требованиям: отдельно стоит, имеет реанимацию, несколько выходов и отдельные палаты.

Родильные койки перенесены в городской перинатальный центр.


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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Мультипровизорное отделение открыто на базе областной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а вот кашель, насморк и прочие респираторные проявления имеются.

При короне же вроде нет насморка
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§ elektron
Мультипровизорное отделение открыто на базе областной больницы в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4777
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.04.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
При короне же вроде нет насморка

ну его можно просто в придачу получить. Одно другого не исключает. ;-)
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§ Козлов я
Re: Мультипровизорное отделение открыто на базе областной...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.04.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ну его можно просто в придачу получить
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