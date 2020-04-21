Два случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Денисовском районе Костанайской области

39-летняя житикаринка и ее четырехмесячная дочь были госпитализированы в Денисовскую ЦРБ, поскольку житикаринская больница закрыта на карантин. Анализ по методу ПЦР у обеих дал положительный результат.

Как сообщают в оперативном штабе, управлением здравоохранения определены медицинские учреждения для направления больных из Житикары в Денисовскую и Камыстинскую ЦРБ, а также Лисаковскую городскую больницу. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 20.00 21 апреля в области выявлено 27 человек с инфекцией COVID-19.