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Два случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Денисовском районе Костанайской области
21 апреля 2020, 20:15 | Коронавирус
39-летняя житикаринка и ее четырехмесячная дочь были госпитализированы в Денисовскую ЦРБ, поскольку житикаринская больница закрыта на карантин. Анализ по методу ПЦР у обеих дал положительный результат.
Как сообщают в оперативном штабе, управлением здравоохранения определены медицинские учреждения для направления больных из Житикары в Денисовскую и Камыстинскую ЦРБ, а также Лисаковскую городскую больницу. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
По состоянию на 20.00 21 апреля в области выявлено 27 человек с инфекцией COVID-19.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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