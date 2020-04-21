Правила передвижения при карантине меняют в Рудном

Об этом на странице акимата Рудного в Instagram 21 апреля сообщил аким города Бахытжан Гаязов. Изменения коснулись запрета на передвижения в личных автомобилях и поездок горожан на садовые участки.

Напомним, ситуация с автобусами, которые в условиях карантина должны были доставлять работников ССГПО на рабочие места, выглядела не лучшим образом. Вместо социальной дистанции, которую необходимо соблюдать, рудничане вынуждены были ехать в переполненных автобусах вплотную друг к другу.

Видимо неприкрытое недовольство рудничан заставило акима города несколько изменить карантинные правила.

- После введения карантина в городе возник ряд проблемных вопросов, которые сильно беспокоили наших горожан. Самыми основными были – запрет использования личного транспорта для поездки на работу, в частности сотрудников градообразующего предприятия, и проезда на дачные участки. Эти вопросы поступали в наш региональный оперативный штаб чаще всего, - написал Гаязов. - Мы понимаем все беспокойство, которое выплескивается в соцсетях, в ваших обсуждениях и комментариях. Поэтому мною было принято решение поднять данные вопросы на уровне областного руководства.

В итоге с 22 апреля в Рудном для работников ССГПО разрешается использование личного транспорта для проезда на работу и обратно. Передвижение для указанных лиц разрешено в определенное время: утром с 6.00 до 10.00, вечером с 18.00 до 21.00. Горожане, пользующиеся этим правом, должны иметь справки с работы и удостоверение личности.

Кроме того с 24 апреля рудничанам разрешили проезд на дачи на своем автотранспорте. При себе они обязаны иметь удостоверение личности и дачный пропуск.



