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Правила передвижения при карантине меняют в Рудном

21 апреля 2020, 20:30 |  Общество

Об этом на странице акимата Рудного в Instagram 21 апреля сообщил аким города Бахытжан Гаязов. Изменения коснулись запрета на  передвижения в личных автомобилях и поездок горожан на садовые участки.

Напомним, ситуация с автобусами, которые в условиях карантина должны были доставлять работников ССГПО на рабочие места, выглядела не лучшим образом. Вместо социальной дистанции, которую необходимо соблюдать, рудничане вынуждены были ехать в переполненных автобусах вплотную друг к другу.

Видимо неприкрытое недовольство рудничан заставило акима города несколько изменить карантинные правила.

- После введения карантина в городе возник ряд проблемных вопросов, которые сильно беспокоили наших горожан. Самыми основными были – запрет использования личного транспорта для поездки на работу, в частности сотрудников градообразующего предприятия, и проезда на дачные участки. Эти вопросы поступали в наш региональный оперативный штаб чаще всего, - написал Гаязов. -  Мы понимаем все беспокойство, которое выплескивается в соцсетях, в ваших обсуждениях и комментариях. Поэтому мною было принято решение поднять данные вопросы на уровне областного руководства.

В итоге с  22 апреля в Рудном для работников ССГПО разрешается использование личного транспорта для проезда на работу и обратно. Передвижение для указанных лиц разрешено в определенное время: утром с 6.00 до 10.00, вечером с 18.00 до 21.00.  Горожане, пользующиеся этим правом, должны иметь справки с работы и удостоверение личности.

Кроме того с 24 апреля рудничанам разрешили проезд на дачи на своем автотранспорте. При себе они обязаны иметь удостоверение личности и дачный пропуск.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3746
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.04.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Кроме того с 24 апреля рудничанам разрешили проезд на дачи на своем автотранспорте/




Получается тоже только работникам ССГПО?)
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§ ACROS
Re: Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.04.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо ЖЁСТКО ограничить передвижение людей: карантин, карантин и ещё раз карантин !! То что в Костанае не растёт число заражённых коронавирусом - наверное есть и заслуга карантина, то есть ограничение общения и контакта людей. Почему в Жетыкаре стремительно растёт число инфицированных - моё личное мнение: жетыкаринцы - очень общительные люди; в принципе город Жетыкара - это большой ауыл: люди друг - друга все знают, все друг- другу почти родственники, бывшие односельчане, любят ходить в гости и не очень сильно придерживаются строгих правил безопасности против коронавируса и самоизоляции. В этом их отличие от граждан Затоболовки - не очень общительных, чопорных, и не контактных и более дисциплинированных - поэтому в ЗТБ - не растёт число инфицированных.
Не мне указывать, но акиму области, как хозяину области, нужно УЖЕСТОЧИТЬ режим ЧП: режим ЧП - это как закон военного времени - строгое ЕДИНОЧАЛИЕ и НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ выполнение распоряжении правительственной комиссии.
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§ Victor Yang
Re: Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12617
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.04.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Надо ЖЁСТКО ограничить передвижение людей: карантин, карантин и ещё раз карантин

Если в городе есть ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ предприятие, как в Рудном - значит больше половины работающего населения работает на нём и остановиться оно не может по технологическим причинам. И запрещать работникам добираться на работу просто бессмысленно - кроме неудобства это ничего не принесёт.
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§ Тот самый
Re: Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 613
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели здравый смысл побеждает? Возможно, это потому что аким Рудного сам каждый день ездит на работу из Кустаная - понимает людей )))

Цитата:
ACROS:
нужно УЖЕСТОЧИТЬ режим ЧП:

Уважаемый, а кто лично Вам мешает ужесточить свой карантин? Можно вообще не выходить из дома и снизить вероятность заражения до 0.

Меры должны быть обоснованными, а запрет на использование личного транспорта несёт больше минусов, в том числе и увеличивает вероятность заразиться. Ждём, что и для Кустаная введут аналогичное послабление.
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§ Горожанин_kst
Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.04.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Слышь, паникёр, карантин, сам пр себе, решает совсем другую проблему! Он гасит массовое заражение. А ГЛАВНЫЙ эффект дают профилактические меры: маски и перчатки в достатке, санитайзеры повсеместно, тотальная обработка антисептиком на улицах, в помещениях с общим доступом. Плюс эффективное лечение уже заболевших. Как это сделал Китай. Жёсткого карантина у них не было ПОВСЕМЕСТНО, только в Ухани, в остальном ограничения были, но тотально только там! За два месяца тотального карантина на 60% экономика этого региона Китая рухнула.
Карантин, родной, положит нашу экономику за месяц. За два убъёт её на@рен!
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§ elektron
Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4777
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.04.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть в Рудном адекватно сработали. Рад за Рудничан.
А в Костанае, только такси походу лечит. :lol:
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§ Victor Yang
Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12617
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.04.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
За два месяца тотального карантина на 60% экономика этого региона Китая рухнула

Ну тут не стоит сравнивать. Если там была туристическая сфера - ничего удивительного. Наша экономика, если торговлю сильно не запрещать, особо не рухнет.
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§ drakon
Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19037
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.04.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
аким Рудного сам каждый день ездит на работу из Кустаная

Интересно, его останавливают на блок-постах?... :lol: :oops:
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§ Горожанин_kst
Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.04.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про дачи очччень интересно!
Чем мы хуже?!
Сделайте и нам дозволение. В выходные дни(субботу и воскресение) для тех у кого есть личный транспорт разрешить выезд с 9ти до 11ти, заезд с 18ти до 20ти, по книжке садового общества.
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§ Горожанин_kst
Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.04.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Её уже остановили, практически
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§ ACROS
Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.04.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Можно вообще не выходить из дома и снизить вероятность заражения до 0.


Никто мне не мешает. Я так и делаю, выхожу редко, больше общаюсь по телефону, к счастью есть вацап и громкая связь для планёрки. Механизаторам вообще лафа: они в поле одни, каждый сам по себе, и в тракторах сидят по одному. Обед привезли, на край загонки положили: подьехал , поел и уехал: контактов минимизировали, хотя бывает и потеснее- во время ремонта например.
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§ ACROS
Правила передвижения при карантине меняют в Рудном
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.04.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst: Слышь,

Цитата:
Горожанин_kst: родной,


Я не помню, что бы мы с Вами пили на брудершафт и перешли на более близкие местоимения.

Горожанин_kst:[/b] Как это сделал Китай.

А, кто знает, точно что сделал Китай, кто то туда ездил за приобретением опыта ?? Вы случайно не были там ??
Что то не помню, что бы об этом писали в СМИ. Каждая страна борется по своему, исходя из своих возможностей.
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