Создать из малышей команду - Как инструктор по физкультуре из Лисаковска учит детсадовцев играть в баскетбол

Сейчас тренировки в секции баскетбола в детском саду «Ивушка» приостановлены - карантин. Но сразу после окончания периода чрезвычайных мер около 80 девочек и мальчиков из старших групп и групп предшкольной подготовки продолжат обучаться популярной игре.

Секция работает уже почти 11 лет. Занятия ведёт инструктор по физической культуре Марина ИСТОМИНА. Своих воспитанников она учит дриблингу, перебрасыванию мячей, дети знают все правила баскетбола. Последние 5 лет в конце учебного года проводят турниры, на которых ребята показывают родителям всё, чему научились.

- Когда я пришла в детский сад, здесь уже была секция баскетбола, но играли в него, в основном, мальчики, - рассказала "НГ" Марина Истомина. - Я привлекла девочек. У нас тренировки идут по расписанию между занятиями. Дети ждут эти занятия, они знают это время, сами приходят на построение. Первые три или четыре занятия показывают, насколько это ребёнку интересно. Мы ведь в начале берём в секцию всех ребят. Никого стараемся не отталкивать. Поначалу интерес проявляет примерно половина ребят, остальные сидят на скамейке. Но и их постепенно стараюсь привлечь к игре.

Занятия длятся 15-20 минут. За это время дети успевают размяться и отработать несколько упражнений, либо сыграть мини-матч. Их учат не только забрасывать мяч в кольцо и отдавать пас, через полгода они уже знают всё о командной игре.

- Через 3 месяца скамейки уже пустые, - отмечает Истомина. - В конце четвертого месяца дети знают свои роли в игре. Я назначаю среди ребят капитана, а он уже сам выбирает, кто будет защитник кольца, кто нападающий.

Юные баскетболисты уже знают, что проигрывать тоже нужно уметь. Педагог настраивает их на это с первого занятия.

- Год назад к нам на занятие пришли школьники, которым уже по 8 и 9 лет, - вспоминает Марина Степановна. - Нашим детям всего 5-6 лет. У нас есть специальная форма баскетболистов, которую по традиции достаётся победителю матча. Дети знают, что её должны надеть самые лучшие. И год назад наши детсадовцы порвали школьников. В какой-то момент я увидела, что школьникам стало стыдно проигрывать малышам, у некоторых на глазах уже были слёзы. Наши детсадовцы тоже это заметили, собрались в кучу, обняли друг друга, сняли эти заслуженные футболки и отдали их школьникам. Вы бы видели лица родителей, это было очень трогательно! В финале ребятам удалось всё же сравнять счёт и завершить матч ничьёй. Никто из ребят не разревелся, не жаловался, хотя я ждала этого.

Тяжелее всего было привлечь в баскетбол девочек. Когда тренировки только начинаются, Марина Истомина даёт мальчикам установку - девочек не обижать, немного поддаваться.

- Но через какое-то время я стала понимать, что девочки стали верховодить мальчиками, - отмесает тренер. - Они поняли, что мальчики их не обидят, что вдвоём мальчики на одну девочку не нападут, и стали пользоваться этим. Мальчики мне уже открыто говорили, что девочки нарушают правила. Пришлось потом девочек успокаивать и вводить в рамки.

Педагог старается не наказывать юных баскетболистов, даже если где-то они нарушают правила. Наказания есть только во время турнира, и то на скамейке запасных игроки обычно не проводят больше минуты.

- Дети и сами понимают, когда нарушают правила, - говорит Истомина. - Я ещё не успела свистеть, они уже идут на скамейку. Но я понимаю, что это сильный игрок, команду надо спасать. Поэтому через минуту он поднимает руку и я его возвращаю в игру.

Помимо баскетбола, дети обучаются гимнастическим номерам - делать сальто, шпагаты, мостики с пола, перекаты. Под музыку дети выстраивают разные акробатические фигуры.

- Наши дети выступают, как взрослые артисты, на разных городских мероприятиях, - говорит Марина Истомина.

Сейчас дети занимаются дома, родители снимают их тренировки на видео и присылают тренеру. Так они стараются сохранить форму, чтобы после карантина быстро вернуться к игре.

Фото Марины ИСТОМИНОЙ