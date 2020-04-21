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"Держитесь дальше друг от друга, а служба 103 всегда с вами" - В Костанае объяснили, как скорая работает в условиях карантина

Галина КАТКОВА

21 апреля 2020, 16:00 |  Коронавирус

Режим круглосуточных вызовов сохраняется, но теперь медицинские бригады приезжают к пациентам в защитной экипировке. Ею обеспечены и поликлинические неотложки, сообщила 21 апреля главный врач областной станции скорой помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД.

- Телефон 103, как и прежде, отвечает круглосуточно. Единственная просьба к жителям - понимать, что у нас в связи с коронавирусом появились дополнительные обязанности, а они, в свою очередь, требуют наших сил и средств. Так что безосновательно вызывать нас не нужно, - отметила главный врач. - Хочу обратиться к пациентам с артериальной гипертензией, которые, как правило, хорошо знают проявления своего заболевания. Вы можете получить консультацию дистанционно - либо у наших диспетчеров, либо у своего участкового врача... Но - если у вас появились температура, кашель, чихание, одышка, боль в горле, ощущение кома в груди, вы ни в коем случае не должны выдвигаться из дома, вы должны вызвать скорую - приедем, посмотрим, разберемся, что делать дальше. А вам увеличивать риски для окружающих не нужно. Я прочитала недавно в Интернете фразу, которая мне очень нравится: "Сейчас мы, как никогда, должны быть далеки друг от друга".

По словам Ирины Штейгервальд, на удивление число вызовов во время карантина снизилось по области на 5%. Раньше в диспетчерскую поступало 1100-1200 звонков в сутки, сейчас 800-950. По ее мнению, люди проявляют сознательность в сложной ситуации. Меньше стало вызовов на ДТП - один из плюсов карантинных ограничений на движение транспорта.

Неотложки при поликлиниках действуют в прежнем режиме. Единственным исключением стала Житикара, где среди самих медработников было множество контактных с заразившимися коронавирусом и они вынуждены были находиться в изоляции до получения результатов тестирования.

- Но жизнь там постепенно входит в нормальное русло. Пока работу скорой помощи в Житикаре мы организовали за счет собственных ресурсов, - пояснила Штейгервальд, - но скоро отделение неотложной помощи там будет функционировать в обычном режиме.

У службы 103 увеличилось число выездов в связи с доставкой контактных в лечебные учреждения. Бригады скорой в этом смысле находятся на переднем крае борьбы с инфекцией, отсюда и усиленные защитные меры, и господдержка деньгами.

- За март наш коллектив получил 14,5 млн тенге доплаты. Она предназначалась не всем, а только тем, кто работал как с больными, так и с потенциально зараженными коронавирусной инфекцией, - сказала главный врач. - Доплаты получили 80 человек: 45 медицинских работников и 35 водителей. В соответствии с приказом минздрава, максимальная доплата для медработников составляет 425 тыс. тенге, для водителей - 221,5 тыс. тенге. Из наших коллег 12 медиков и 4 водителя получили максимальные суммы.

Фельдшер Владимир Ясстребов получил максимальную доплату. Кстати, именно он перевозил первую зараженную КВИ в Костанайской области

Пока еще сотрудники скорой помощи не проходили тестирование на коронавирус. По словам Ирины Штейгервальд, сегодня тесты для них должны поступить.

Фото Ксении РЕБИК
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