«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная

В Костанае более 30 предпринимателей сегодня, 21 апреля, в первой половине дня собрались около городского акимата. Причина - хотели получить ответ на вопрос о том, как работать, если, несмотря на обращения, данные их машин все еще не внесены в базу «Сергек-блокпост» или их зарегистрировано слишком мало.

Стояли со стороны ситуационного центра, в который поначалу посетителей пускали по одному. Предприниматели были из разных сфер бизнеса: услуги, торговля, дистрибуция. Всех объединяло наличие активно используемого транспорта.

- У нас колбасный цех, сейчас три наши машины передвигаются на свой страх и риск, - поясняла «НГ» одна из предпринимателей. - Мы на той неделе заявляли 4 машины, но нам сказали, что это много, оставили три. Но и их нет в базе. А нам вообще-то надо пять автомобилей, чтобы нормально работать. Цех расположен в Мичурино, вчера мы вообще не выезжали, сегодня машины все-таки пошли. Пользуемся справкой, что мы вошли в перечень тех, кому разрешено работать. Пока наш транспорт пропускали, но говорят: "Это же ненадолго!". И потом - у меня машины ездят в Аркалык, Торгай. Мне надо узнать точно - а вдруг их там по этой справке не пропустят!

У другого предпринимателя - магазин в костанайском микрорайоне «Западный». Говорит, в связи с карантином поток покупателей заметно снизился, поэтому он взялся доставлять продукты на дом по заказам. Тоже нужна регистрация транспорта в «Сергек». Онлайн ничего толком сделать невозможно - телеграм-бот зависает. Поэтому пришел лично. Хотел бы внести в базу четыре машины. Они ездили вчера и ездят сегодня, полиция останавливает, но, видя справку, пока отпускает. Нужна ясность - либо обязательная регистрация в базе, либо разъяснение, что достаточно справки. Не хочется же, чтобы машина оказалась на штрафстоянке...

- А нам нужно увеличить количество зарегистрированного в базе автотранспорта. У меня 7 машин осуществляют доставку. Три в Костанае, охватывая и опт, и розницу, и супермаркеты. Остальные - по районам, - рассказала представитель компании «Маслодел» Вера ГАЛКИНА. - А если речь идет всего о двух машинах, то приоритеты придется расставлять совсем по-другому. Розницу мы упускаем, районы остаются без ничего... Сегодняшний сбор - продолжение вчерашнего. Представители компаний, которые занимаются разрешенной деятельностью, хотели, чтобы нам ответили на вопросы оперативно, с привлечением сотрудников акимата, полиции, Палаты предпринимателей. Мы же не только данные по автомобилям подавали, но и списки сотрудников, которые куда-то, видимо, должны заноситься. По ним пока ясности тоже нет... Мы хотели брифинг по вопросам, которые с начала карантина назрели. Но вчера никто не готов был ответить. Договорились на сегодня, мы подъехали и видим, что формат поменялся в корне - нас вызывают по одному.

- Честно, появляется желание закрыться на эти две недели! Но даже если я могу себе это позволить, то есть еще торговые представители, которые с нами работают - они звонят, чуть не плачут, многие на съемных квартирах живут, им зарабатывать надо... - добавила представитель ТОО «Провиант -2010» Юлия ЦИМБАЛ.

Очередь двигалась очень медленно, и через 20 минут ожидания к предпринимателям вышел заместитель акима Костаная Андрей ФИНК.

- Сейчас наши сотрудники соберут ваши электронные адреса, с которых вы отправили заявки, мы в ручном режиме это быстро отработаем, чтобы вы здесь не толпились. У кого уже есть наши справки, что вам разрешено работать, должны понимать, что, соответственно, ваши документы - ваши данные на машины, на сотрудников, все данные, приложенные к ходатайствам, - мы направили в департамент полиции.

Тут же представитель полиции попросил подойти тех, у кого справки на руках, и пояснил, что по ним можно передвигаться до занесения в базу «Сергек». Если возникают проблемы с патрулями - звонить в оперативный штаб.

Предприниматели успели задать заместителю акима несколько вопросов. Например, почему, если две компании занимаются одинаковыми видами деятельности, одна быстро получила раз справку, а другая - до сих пор нет.

- У нас на сегодня 18 000 заявок, в каком порядке они падают - в таком их и отрабатывают, - ответил Финк. - По поводу количества автомобилей - минимизируйте. Вышло постановление главного санитарного врача республики, которое требует жестко ограничить передвижение личных транспортных средств.

- Полиция имеет право еще урезать количество машин, которое уже было уменьшено акиматом? - спросили предприниматели.

- Нет, полиция вносит в базу то, что мы дали, - ответил заместитель акима. И повторил, что необходимо максимально ограничивать количество заявляемого транспорта.

А на реплику предпринимателей, которые сказали, что они при таком раскладе в принципе могут закрыть компании, потому что осуществлять доставку двумя машинами вместо семи - бессмысленно, а содержать неработающий транспорт - невыгодно, Андрей Финк ответил, что это будет их решением.

- Я в данном случае просто исполнитель, главный санитарный врач дал команду - ввел карантин, мы ее исполняем. Если у вас раньше работало 80 машин, то сейчас их столько работать точно не будет. Нет ограничений только на транспорт, обеспечивающий проведение весенних посевных работ, - заключил он.

Фото Ксении РЕБИК