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«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная

Галина ПЕТРЕНКО

21 апреля 2020, 13:44 |  Государство

В Костанае более 30 предпринимателей сегодня, 21 апреля, в первой половине дня собрались около городского акимата. Причина - хотели получить ответ на вопрос о том, как работать, если, несмотря на обращения, данные их машин все еще не внесены в базу «Сергек-блокпост» или их зарегистрировано слишком мало.

Стояли со стороны ситуационного центра, в который поначалу посетителей пускали по одному. Предприниматели были из разных сфер бизнеса: услуги, торговля, дистрибуция. Всех объединяло наличие активно используемого транспорта.

- У нас колбасный цех, сейчас три наши машины передвигаются на свой страх и риск, - поясняла «НГ» одна из предпринимателей. - Мы на той неделе заявляли 4 машины, но нам сказали, что это много, оставили три. Но и их нет в базе. А нам вообще-то надо пять автомобилей, чтобы нормально работать. Цех расположен в Мичурино, вчера мы вообще не выезжали, сегодня машины все-таки пошли. Пользуемся справкой, что мы вошли в перечень тех, кому разрешено работать. Пока наш транспорт пропускали, но говорят: "Это же ненадолго!". И потом - у меня машины ездят в Аркалык, Торгай. Мне надо узнать точно - а вдруг их там по этой справке не пропустят!

У другого предпринимателя - магазин в костанайском микрорайоне «Западный». Говорит, в связи с карантином поток покупателей заметно снизился, поэтому он взялся доставлять продукты на дом по заказам. Тоже нужна регистрация транспорта в «Сергек». Онлайн ничего толком сделать невозможно - телеграм-бот зависает. Поэтому пришел лично. Хотел бы внести в базу четыре машины. Они ездили вчера и ездят сегодня, полиция останавливает, но, видя справку, пока отпускает. Нужна ясность - либо обязательная регистрация в базе, либо разъяснение, что достаточно справки. Не хочется же, чтобы машина оказалась на штрафстоянке...

- А нам нужно увеличить количество зарегистрированного в базе автотранспорта. У меня 7 машин осуществляют доставку. Три в Костанае, охватывая и опт, и розницу, и супермаркеты. Остальные - по районам, - рассказала представитель компании «Маслодел» Вера ГАЛКИНА. - А если речь идет всего о двух машинах, то приоритеты придется расставлять совсем по-другому. Розницу мы упускаем, районы остаются без ничего... Сегодняшний сбор - продолжение вчерашнего. Представители компаний, которые занимаются разрешенной деятельностью, хотели, чтобы нам ответили на вопросы оперативно, с привлечением сотрудников акимата, полиции, Палаты предпринимателей. Мы же не только данные по автомобилям подавали, но и списки сотрудников, которые куда-то, видимо, должны заноситься. По ним пока ясности тоже нет... Мы хотели брифинг по вопросам, которые с начала карантина назрели. Но вчера никто не готов был ответить. Договорились на сегодня, мы подъехали и видим, что формат поменялся в корне - нас вызывают по одному.

- Честно, появляется желание закрыться на эти две недели! Но даже если я могу себе это позволить, то есть еще торговые представители, которые с нами работают - они звонят, чуть не плачут, многие на съемных квартирах живут, им зарабатывать надо... - добавила представитель ТОО «Провиант -2010» Юлия ЦИМБАЛ.

Очередь двигалась очень медленно, и через 20 минут ожидания к предпринимателям вышел заместитель акима Костаная Андрей ФИНК.

- Сейчас наши сотрудники соберут ваши электронные адреса, с которых вы отправили заявки, мы в ручном режиме это быстро отработаем, чтобы вы здесь не толпились. У кого уже есть наши справки, что вам разрешено работать, должны понимать, что, соответственно, ваши документы - ваши данные на машины, на сотрудников, все данные, приложенные к ходатайствам, - мы направили в департамент полиции.

Тут же представитель полиции попросил подойти тех, у кого справки на руках, и пояснил, что по ним можно передвигаться до занесения в базу «Сергек». Если возникают проблемы с патрулями - звонить в оперативный штаб.

Предприниматели успели задать заместителю акима несколько вопросов. Например, почему, если две компании занимаются одинаковыми видами деятельности, одна быстро получила раз справку, а другая - до сих пор нет.

- У нас на сегодня 18 000 заявок, в каком порядке они падают - в таком их и отрабатывают, - ответил Финк. - По поводу количества автомобилей - минимизируйте. Вышло постановление главного санитарного врача республики, которое требует жестко ограничить передвижение личных транспортных средств.

- Полиция имеет право еще урезать количество машин, которое уже было уменьшено акиматом? - спросили предприниматели.

- Нет, полиция вносит в базу то, что мы дали, - ответил заместитель акима. И повторил, что необходимо максимально ограничивать количество заявляемого транспорта.

А на реплику предпринимателей, которые сказали, что они при таком раскладе в принципе могут закрыть компании, потому что осуществлять доставку двумя машинами вместо семи - бессмысленно, а содержать неработающий транспорт - невыгодно, Андрей Финк ответил, что это будет их решением.

- Я в данном случае просто исполнитель, главный санитарный врач дал команду - ввел карантин, мы ее исполняем. Если у вас раньше работало 80 машин, то сейчас их столько работать точно не будет. Нет ограничений только на транспорт, обеспечивающий проведение весенних посевных работ, - заключил он.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ Lamka
Re: «Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...»....
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 21.04.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сцена: "Приходите на поклон".
Почему просто не выполнять свои функции обязательно надо кого то просить, что то сделать... вы также получаете зарплату, как и остальная часть населения, которая исправно платит налоги, из расчета которой и выплачивается эта зарплата.
Предприниматели чётко обозначили, куда и для чего необходим транспорт. ЛЮДЯМ НАДО РАБОТАТЬ, чтобы принести домой ДЕНЬГИ, а не ваши 42500.. по ощущениям прямо хотят загнать всех в кредитную кабалу и долговую яму...
Прямо говорят для обеспечения необходимо минимум 4! машины для доставки... "можем только 3"... откуда такой расчёт, хотелки какие то...
финпол надо рядом посадить чтобы больше органов контролировало самих контроллёров...
Ей богу, как царькам на поклон ходим... организуйте работу органов!
Вы же менеджеры, УПРАВЛЕНЦЫ в конце то концов!
Выезжаешь каждый раз как в последний

P.S.: собрались бы уже начальники департаментов и вынесли решение... недостаток информации и порождает догадки и такие сборища.
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§ abaika95
Re: «Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...»....
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.04.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Например, почему, если две компании занимаются одинаковыми видами деятельности, одна быстро получила раз справку, а другая - до сих пор нет/





Предприниматели сразу за свое дерут)
А почему почему он вон ездит а мне ещё не одобрили аааа) ща начнут домыслы и мыслы строить)





Цитата-/Прямо говорят для обеспечения необходимо минимум 4! машины для доставки... "можем только 3"... откуда такой расчёт, хотелки какие то.../




Эт как тот предпрериматель который подал заявку на 100 машин а водителей у него 20)
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* drakon
«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19035
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.04.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимы! Угробите, вы, Область... :-o
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* Добринцофф
Re: «Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...»....
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7248
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.04.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделайте же наконец,онлайн проверку разрешений.
Сейчас можно только на посту проверить.
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* Тот самый
«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем вообще было ограничивать транспорт? Столько проблем создали и себе, и людям. Все заведения закрыты, куда ездить-то? В магазин за продуктами? Ну, так всё равно ходим в ближайший. На работу? Ну так всё равно ездят же, только не одни на своей машине, а в автобусах человек по 30 наверное (Рудный сегодня утром на фото и видео). К родственникам в гости? Есть такие, которые поедут, ну так сейчас и такси доступно. Поедут на такси. Даже пишут, что водителей набирает такси Народное.

[Исправлено: Тот самый, 21.04.2020 - 14:40]
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§ лимон
«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.04.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тот случай когда санитарный врач больше сложностей доставляет чем коронавирус :-x
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§ Butch
Re: «Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...»....
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.04.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А на реплику предпринимателей что они...могут закрыть компании...Андрей Финк ответил, что это будет их решением.

И это будет правильным решением.
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§ arman_kst
Re: «Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...»....
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смысл какой сокращать транспорт? Делаете видимость работы? Или вирус размножается от выхлопных газов?
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§ abaika95
«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.04.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Акимы! Угробите, вы, Область.../




Пенсионеры из Германии переживают за нас,отрадно)




Цитата-/А смысл какой сокращать транспорт? Делаете видимость работы? Или вирус размножается от выхлопных газов?/


Меньше машин меньше движения по городу,чтобы за каждым не бегать и посты разгрузить
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§ Pasha
Re: «Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...»....
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 21.04.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысл карантина, если все будут ездить как раньше, в чём? И действительно , вопрос дезинфекции транспорта - прям у всех предпринимателей есть возможность каждый транспорт дезинфицировать как положено, а не тяп-ляп, для галочки ? Потерпите до 1 мая, господа хорошие, жить как прежде не скоро будем...
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§ alex_60
«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чтобы за каждым не бегать и посты разгрузить


А что цель за каждым бегать?
странная цель.
Люди которые бы ехали в машине в данный момент, сидят во дворах, ходят в магазины
Увеличивается количество контактов.
Вывод-принятое решение это дурость.
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§ abaika95
«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.04.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/что цель за каждым бегать?странная цель/





Цель чтобы меньше движухи было, вот и запреты на все, люди которые ходят в магазины также бы ездили в магазины только уже по дальше от дома и там создавали толпучки только уже ещё и с машинами на постах)
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§ bugsy
Re: «Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...»....
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 21.04.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это пока еще предприниматели вышли. ждите. скоро народ подвалит!
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§ alex_60
«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: люди которые ходят в магазины также бы ездили в магазины только уже по дальше от дома


они бы на работе находились в первую очередь.
после десяти заходил в магазин за молоком,
передо мной мужчина взял один литр . водки.
наверное для дезинфекции.
а так бы он был на работе.
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§ alex_60
«Нам проще закрыть компании!» - «Это будет ваше решение...». О чем говорили на стихийной встрече предпринимателей и чиновников возле акимата Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цель чтобы меньше движухи было


ога.
видео вчера смотрел. астанинский двор ,куча людей. дети.
менты за сто метров до вьезда во двор включили сирену, мигалки.
как тараканы все по подьездам побежали.
благородные такие менты.
движняка нет, контактов в сотни раз больше.
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