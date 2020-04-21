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Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской области

21 апреля 2020, 11:25 |  Государство

Решением Регионального областного  штаба  21 апреля в 14:00 часов прекращается прием заявок на получение разрешения для перемещения в условиях карантина. Решение принято в связи с участившимися случаями распространения фиктивных справок.

Фото Ксении РЕБИК

- В областном центре по состоянию на утро 21 апреля  на электронные адреса городского оперативного штаба поступило 18 085 заявок. Из них рассмотрено 15 305. Направлено в департамент полиции для внесения в базу данных 6 473 ходатайства. Отказано либо отправлено на доработку 8 832 ходатайств. Основные причины - неполный пакет документов, несоответствие вида деятельности, завышенное количество автотранспорта для передвижения, ходатайства физических лиц о передвижении на личном транспорте, - сообщает пресс-служба акима Костаная.

В работе находятся 2 780 ходатайств. После 14:00 прием заявок прекращается.

Как пояснили в акимате, все, кто подал заявку, получат ответ. Заявки, направленные на доработку, тоже будет приниматься.


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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдулись конкретно.
Чего и следовало ожидать
А если человек/ директор только
Завтра примет решение, работать или нет.
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§ alex_60
Re: Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в этом сергеке по определению все автомобили страны в базе.
Поставить вкл в соответствующем
Квадратике это так трудно
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§ Lamka
Re: Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 21.04.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вы как думали...
Пора и травку начинать щипать... ой, штрафами наказывать нарушителей...
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§ Серый волк
Re: Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11173
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.04.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой шикарный простор для коррупции! Эта мафия барыжившая по мелочевке и деревья кравшая ещё три месяца и мечтать не могла о таком подвалившем сплошном бонусе! :lol:
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§ alex_60
Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Глава казахстанского кабинета министров сообщил о возможности постепенного смягчения режима карантина по коронавирусу//

а у нас всего день.
и ни одного умершего.
как смешно.

[Исправлено: alex_60, 21.04.2020 - 12:24]
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§ abaika95
Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.04.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/если человек/ директор толькоЗавтра примет решение, работать или нет/



Долго думает человек/директор)
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§ alex_60
Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Долго думает


один день это долго?
ну да по сравнению, как город за секунды превратить в тюрьму .
это да.
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§ electro
Re: Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 21.04.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
случаями распространения фиктивных справок. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38401

Это потому, что весь этот карантин и есть одна сплошная фикция
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§ abaika95
Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.04.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/один день это долго?ну да по сравнению, как город за секунды превратить в тюрьму .это да./




А карантин с какого числа?) Было время обмозговать все моменты)
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§ Сергей_я
Re: Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2896
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.04.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а у нас всего день. и ни одного умершего. как смешно.

Согласен, немного перегнули палку наши власти. Сидеть дома детям, когда на улице тепло, светло это помоему перебор. Не говоря уже про все эти справки.
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§ abaika95
Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.04.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/у нас всего день. и ни одного умершего. как смешно/




А ты хотел бы что бы было по другому?) Куча трупов и свободное передвижение как в Швеции?)
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§ Матвей Запупыркин
Re: Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 21.04.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да,Вам так проще...Вы очень устали в своих креслах...главное успели НАРОДНОМУ сделать..бумерам..и лексусам..и пусть весь мир подождёт..
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§ alex_60
Re: Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мы устали от вас... идите нафик.
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§ alex_60
Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
народное в акиматовское переименовать.
так правильнее будет.
повышение цены в два раза,
угадайте с одного раза куда вторая половина..
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