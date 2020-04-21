Прием заявок на перемещения прекращается в Костанайской области

Решением Регионального областного штаба 21 апреля в 14:00 часов прекращается прием заявок на получение разрешения для перемещения в условиях карантина. Решение принято в связи с участившимися случаями распространения фиктивных справок.

Фото Ксении РЕБИК

- В областном центре по состоянию на утро 21 апреля на электронные адреса городского оперативного штаба поступило 18 085 заявок. Из них рассмотрено 15 305. Направлено в департамент полиции для внесения в базу данных 6 473 ходатайства. Отказано либо отправлено на доработку 8 832 ходатайств. Основные причины - неполный пакет документов, несоответствие вида деятельности, завышенное количество автотранспорта для передвижения, ходатайства физических лиц о передвижении на личном транспорте, - сообщает пресс-служба акима Костаная.

В работе находятся 2 780 ходатайств. После 14:00 прием заявок прекращается.

Как пояснили в акимате, все, кто подал заявку, получат ответ. Заявки, направленные на доработку, тоже будет приниматься.