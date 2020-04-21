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Стадионы, котельные, больницы, дороги - что построят и отремонтируют в селах Костанайской области в 2020 году

21 апреля 2020, 10:28 |  Государство

63 проекта планируют реализовать в Костанайской области в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». об этом на селекторном совещании в облакимате 20 апреля сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

В 2020 году реализация проекта направлена на улучшение качества жизни на селе, модернизацию социальной среды сельских территорий, доведение их до параметров системы региональных стандартов, отметила она.

- Проект будет реализовываться в 13 селах, в том числе в 7 районных центрах - Убаганское, Денисовка, Камысты, Торгай, Амангельды, Караменды, Узунколь; 6-ти селах – Первомайское Мендыкаринского района, Октябрьское и Шеминовка Костанайского района, Силантьевка Алтынсаринского района, Антоновка Денисовского района, Тобол района Беимбета Майлина. Общая численность населения данных сел - 47,6 тыс. человек, - пояснила Мусагазина.

В частности, запланированы 6 проектов по строительству и реконструкции социальных объектов на на сумму 2 млрд 38 млн тенге. Это реконструкция двух стадионов в селах Силантьевка Алтынсаринского района и Камысты Камыстинского района, строительство двух котельных - центральной в селе Караменды и для детского сада № 40 в селе Денисовка, строительство двух физкультурно-оздоровительных центров в селах Торгай и Узунколь.

Также запланировано проведение капитального ремонта по семи проектам на сумму 1 млрд 759 млн тенге: в районных больницах в селах Камысты и Торгай, врачебнаой амбулатории в поселке Тобол, СШ им. А. Борамбаева в селе Амангельды, средних школ в селах Октябрьское Костанайского района и Первомайское Мендыкаринского района, зданий Дома культуры в селе Денисовка.

Сставшиеся 50 проектов на сумму 1 млрд 975 млн тенге – по среднему ремонту внутрипоселковых дорог.

- Как и в прошлом году, для контроля за качеством ремонта внутрипоселковых дорог обязательно заключение договора на услуги технического надзора. Кроме того, реализация проектов будет отслеживаться в базе "Битрикс" Министерства национальной экономики РК, поэтому от акиматов районов и областных управлений требуется строгое соблюдение графиков строительства и ремонта, качества исполнения работ, - отметила Гульбарам Мусагазина.

Фото пресс-службы акима области
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Комментарии к новости
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§ Я
Стадионы, котельные, больницы, дороги - что постоят и отремонтируют в селах Костанайской области в 2020 году
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 21.04.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дороги - что постоят и отремонтируют в селах МОЖЕТ ПОСТРОЯТ ?

[Исправлено: Я, 21.04.2020 - 12:31]
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§ Серый волк
Re: Стадионы, котельные, больницы, дороги - что постоят и...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11173
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.04.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
дороги - что постоят и отремонтируют в селах МОЖЕТ ПОСТРОЯТ ?

Нет! Написано абсолютно правильно! Постоят!
Деньги естественно украдут, а спишут на вирус, а всё как стояло разрушенное, так стоять и будет! :lol:

ЗЫ :-)
О великий Дедушка Фрейд! Ты опять прав! :lol:
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§ Серый волк
Re: Стадионы, котельные, больницы, дороги - что постоят и...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11173
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.04.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я дико извиняюсь!
А зачем им трибуна на фото?
И почему она в углу???
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§ berkut_1973
Re: Стадионы, котельные, больницы, дороги - что постоят и...
berkut_1973


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 21.04.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в этом году будет отговорка , скажут дороги вирус съел :-) ;-)
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§ abaika95
Стадионы, котельные, больницы, дороги - что постоят и отремонтируют в селах Костанайской области в 2020 году
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.04.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А зачем им трибуна на фото?И почему/





Серый совсем в детство впал,уже не понимает для чего трибуны существуют, это уже все........))
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§ Серый волк
Стадионы, котельные, больницы, дороги - что построят и отремонтируют в селах Костанайской области в 2020 году
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11173
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.04.20 - 17:19
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Стадионы, котельные, больницы, дороги - что построят и отремонтируют в селах Костанайской области в 2020 году
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11173
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.04.20 - 17:31
Комментарий проходит проверку.
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