Стадионы, котельные, больницы, дороги - что построят и отремонтируют в селах Костанайской области в 2020 году

63 проекта планируют реализовать в Костанайской области в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». об этом на селекторном совещании в облакимате 20 апреля сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

В 2020 году реализация проекта направлена на улучшение качества жизни на селе, модернизацию социальной среды сельских территорий, доведение их до параметров системы региональных стандартов, отметила она.

- Проект будет реализовываться в 13 селах, в том числе в 7 районных центрах - Убаганское, Денисовка, Камысты, Торгай, Амангельды, Караменды, Узунколь; 6-ти селах – Первомайское Мендыкаринского района, Октябрьское и Шеминовка Костанайского района, Силантьевка Алтынсаринского района, Антоновка Денисовского района, Тобол района Беимбета Майлина. Общая численность населения данных сел - 47,6 тыс. человек, - пояснила Мусагазина.

В частности, запланированы 6 проектов по строительству и реконструкции социальных объектов на на сумму 2 млрд 38 млн тенге. Это реконструкция двух стадионов в селах Силантьевка Алтынсаринского района и Камысты Камыстинского района, строительство двух котельных - центральной в селе Караменды и для детского сада № 40 в селе Денисовка, строительство двух физкультурно-оздоровительных центров в селах Торгай и Узунколь.

Также запланировано проведение капитального ремонта по семи проектам на сумму 1 млрд 759 млн тенге: в районных больницах в селах Камысты и Торгай, врачебнаой амбулатории в поселке Тобол, СШ им. А. Борамбаева в селе Амангельды, средних школ в селах Октябрьское Костанайского района и Первомайское Мендыкаринского района, зданий Дома культуры в селе Денисовка.

Сставшиеся 50 проектов на сумму 1 млрд 975 млн тенге – по среднему ремонту внутрипоселковых дорог.

- Как и в прошлом году, для контроля за качеством ремонта внутрипоселковых дорог обязательно заключение договора на услуги технического надзора. Кроме того, реализация проектов будет отслеживаться в базе "Битрикс" Министерства национальной экономики РК, поэтому от акиматов районов и областных управлений требуется строгое соблюдение графиков строительства и ремонта, качества исполнения работ, - отметила Гульбарам Мусагазина.

Фото пресс-службы акима области