Коронавирус в Костанайской области:
Помочь тем, кто не знает отдыха
Жанна ИГРУНОВА
На время действия карантина Группа Компаний «Заказ Авто» оказывает бесплатные услуги работникам здравоохранения, правоохранительных органов и сельхозтоваропроизводителям.
В это непростое время, когда жизнь в стране течет по-карантинному, мы сталкиваемся со сложностями такого порядка, о которых раньше даже не подозревали. Часть людей перешла на удаленный режим работы, в котором есть свои подводные камни и их надо обойти. Кто-то самоотверженно несет свою вроде бы каждодневную службу, но в усложненных условиях чрезвычайной ситуации. Это медики, полицейские. Никаких послаблений в работе нет у работников сельского хозяйства, ведь несмотря ни на что, необходимо снабжать население продуктами питания. Сложно всем.
В такие периоды и проявляются по-разному люди и целые коллективы и даже общности людей. Неожиданно мы обнаружили, что в век, казалось бы, цинизма и потребительства, есть немало людей, готовых помогать, делиться, совершенно безвозмездно.
- В сложные дни карантина Группа Компаний «Заказ Авто» решила поддержать тех, кто оказался на «передовой» в борьбе с коронавирусом,- рассказал генеральный директор Группы Компаний «Заказ Авто» Виталий ГНЕДКОВ. – Каждый день рискуют своим здоровьем ради здоровья и жизни других людей работники системы здравоохранения, сельхозтоваропроизводители (аграрии, сотрудники мельниц, животноводы и другие), сотрудники правоохранительных органов. Мы ценим ваш тяжелый труд и благодарим вас за вашу заботу и в свою очередь хотим позаботиться о вас и о ваших автомобилях!
Виталий Викторович разъяснил как именно его компания поддержит тех, чей труд стал еще тяжелее.
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На весь период карантина для ВСЕХ работников системы здравоохранения на предприятиях Группы Компаний «Заказ Авто» АКЦИЯ:
1) Бесплатная диагностика ходовой части
2) Бесплатная компьютерная диагностика вашего автомобиля.
Акция для служебного и личного транспорта.
Есть в этой акции еще один очень ценный момент. Это не только желание помочь тем, кто всегда на посту. Это и забота о своих сотрудниках, материальное состояние которых небезразлично руководству и которые за свою работу будут получать заработную плату. Компании, заботящиеся о своих кадрах, поступают мудро и в социальном и в экономическом плане. Причем, на государственном уровне. Ведь это и есть настоящая поддержка экономики страны в сложный период, деятельная попытка не дать ей «просесть» в период тяжелых испытаний.
Если вы работник одной из перечисленных отраслей, вы можете воспользоваться услугами диагностики авто, предъявив справку с места работы и служебное удостоверение (при наличии такового).
Звоните и записывайтесь:
📲+7(7142)74-90-74
📲+7(705)925-35-90
➡ г.Костанай, пр.Н.Назарбаева 34
Группа Компаний «Заказ Авто» - с заботой о Вас и о Вашем автомобиле!
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