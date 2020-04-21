Помочь тем, кто не знает отдыха

На время действия карантина Группа Компаний «Заказ Авто» оказывает бесплатные услуги работникам здравоохранения, правоохранительных органов и сельхозтоваропроизводителям.

В это непростое время, когда жизнь в стране течет по-карантинному, мы сталкиваемся со сложностями такого порядка, о которых раньше даже не подозревали. Часть людей перешла на удаленный режим работы, в котором есть свои подводные камни и их надо обойти. Кто-то самоотверженно несет свою вроде бы каждодневную службу, но в усложненных условиях чрезвычайной ситуации. Это медики, полицейские. Никаких послаблений в работе нет у работников сельского хозяйства, ведь несмотря ни на что, необходимо снабжать население продуктами питания. Сложно всем.

В такие периоды и проявляются по-разному люди и целые коллективы и даже общности людей. Неожиданно мы обнаружили, что в век, казалось бы, цинизма и потребительства, есть немало людей, готовых помогать, делиться, совершенно безвозмездно.

- В сложные дни карантина Группа Компаний «Заказ Авто» решила поддержать тех, кто оказался на «передовой» в борьбе с коронавирусом,- рассказал генеральный директор Группы Компаний «Заказ Авто» Виталий ГНЕДКОВ. – Каждый день рискуют своим здоровьем ради здоровья и жизни других людей работники системы здравоохранения, сельхозтоваропроизводители (аграрии, сотрудники мельниц, животноводы и другие), сотрудники правоохранительных органов. Мы ценим ваш тяжелый труд и благодарим вас за вашу заботу и в свою очередь хотим позаботиться о вас и о ваших автомобилях!

Виталий Викторович разъяснил как именно его компания поддержит тех, чей труд стал еще тяжелее.

На весь период карантина для ВСЕХ работников системы здравоохранения на предприятиях Группы Компаний «Заказ Авто» АКЦИЯ: 1) Бесплатная диагностика ходовой части 2) Бесплатная компьютерная диагностика вашего автомобиля. Акция для служебного и личного транспорта.

Есть в этой акции еще один очень ценный момент. Это не только желание помочь тем, кто всегда на посту. Это и забота о своих сотрудниках, материальное состояние которых небезразлично руководству и которые за свою работу будут получать заработную плату. Компании, заботящиеся о своих кадрах, поступают мудро и в социальном и в экономическом плане. Причем, на государственном уровне. Ведь это и есть настоящая поддержка экономики страны в сложный период, деятельная попытка не дать ей «просесть» в период тяжелых испытаний.

Если вы работник одной из перечисленных отраслей, вы можете воспользоваться услугами диагностики авто, предъявив справку с места работы и служебное удостоверение (при наличии такового).

Звоните и записывайтесь:

📲+7(7142)74-90-74

📲+7(705)925-35-90



➡ г.Костанай, пр.Н.Назарбаева 34



Группа Компаний «Заказ Авто» - с заботой о Вас и о Вашем автомобиле!

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