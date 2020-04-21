Еще у четырех человек подтвердился COVID-19 в Житикаре

Все зараженные - предполагаемые контактные с ранее заболевшими коронавирусом. Это выяснилось в ходе эпидемиологического расследования, сообщает оперативный штаб Костанайской области.

Среди новых заболевших двое мужчин - 1968 иг. р. 1990 г. р. - и две женщины - 1962 г. р. и 1989 г. р. Диагноз СOVID-19 был подтвержден результатами диагностического исследования ПЦР.

- Во всех случаях круг контактных лиц определяется, проводится работа по их изоляции, - сообщили в оперштабе. - Проводится полный спектр противоэпидемиологических мероприятий.

По состоянию на 9.50 вторника, 21 апреля, в Костанайской области выявлены 25 человек с инфекцией СOVID-19, выздоровел 1 пациент и 1 человек скончался.