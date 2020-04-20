Двадцать первый больной с COVID-19 выявлен в Костанайской области

В очередной раз это жительница Житикары. Она 1986 года рождения, была госпитализирована в ввиду близкого контакта с ранее заболевшей. По результатам диагностического исследования ПЦР уточнен диагноз COVID-19.

На сегодняшний день состояние больной удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение, - сообщают в оперативном штабе.

В то же самое время пришло сообщение о том, что первая заболевшая в Костанайской области - молодая женщина, вернувшаяся из турпоездки в Египет - вылечилась и после сдачи анализов, выписана из больницы.

Также стали известны подробности относительно первой инфицированной коронавирусом в Аркалыке, о которой сообщали 18 апреля. По данным оперативного штаба, заболевшая женщина – лаборант Аркалыкской региональной поликлиники.

- В связи с высоким риском инфицирования она две недели находилась в карантинном отделении. После подтверждения диагноза, больная переведена в инфекционное отделение. Поскольку две недели пациентка не имела контактов, специалисты считают, что вероятность передачи инфекции от нее минимальная. Все медицинские работники, находившееся в близком контакте с заболевшей госпитализированы и обследованы. Источник инфекции устанавливается, — сообщили в штабе.