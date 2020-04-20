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Двадцать первый больной с COVID-19 выявлен в Костанайской области

20 апреля 2020, 21:26 |  Коронавирус

В очередной раз это жительница Житикары. Она 1986 года рождения, была госпитализирована в ввиду близкого контакта с ранее заболевшей. По результатам диагностического исследования ПЦР уточнен диагноз COVID-19.

На сегодняшний день состояние больной удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение, - сообщают в оперативном штабе.

В то же самое время пришло сообщение о том, что первая заболевшая в Костанайской области - молодая женщина, вернувшаяся из турпоездки в Египет - вылечилась и после сдачи анализов, выписана из больницы.

Также стали известны подробности относительно первой инфицированной коронавирусом в Аркалыке, о которой сообщали 18 апреля. По данным оперативного штаба, заболевшая женщина  – лаборант Аркалыкской региональной поликлиники.

- В связи с высоким риском инфицирования она две недели находилась в карантинном отделении. После подтверждения диагноза, больная переведена в инфекционное отделение. Поскольку две недели пациентка не имела контактов, специалисты считают, что вероятность передачи инфекции от нее минимальная. Все медицинские работники, находившееся в близком контакте с заболевшей госпитализированы и обследованы. Источник инфекции устанавливается, — сообщили в штабе.
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§ Butch
Re: Двадцать первый больной с COVID-19 выявлен в Костанайской...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 709
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.04.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 21-го выявленного зараженного 2-е по симптомам. Жутко страшный вирус, достойный карантина! :lol: :lol: :lol:
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Нет. В Костанайской области уже введены достаточно жесткие меры борьбы с КВИ.
Нет. Карантин нанесет Костанайской области больше ущерба, чем коронавирус.
 
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